OnePlus julkaisi 9 ja 9 Pro -huippupuhelimet - tällainen on Hasselblad-yhteistyö, muut tärkeimmät ominaisuudet sekä hinnat

OnePlus tekee yhteistyötä Hasselbladin kanssa.

Kiinalaisen OnePlussan vuoden 2021 ensimmäiset puhelimet ovat nähneet päivänvalon. Kyseessä ovat siissekä hieman monipuolisempiPuhelimien mielenkiintoisin uudistus ja parannus liittyy kameroihin, sillä OnePlus tekee tällä osastolla yhteistyötä legendaarisen kameravalmistaja Hasselbladin kanssa . OnePlus lupaakin OnePlus 9 -sarjan kameratekniikan edustavan alansa huippua.Kameroiden luvataan mahdollistavan erittäin tarkan värien toistettavuuden sekä kuvanlaadun. Puhelimien kameroissa hyödynnetään Hasselblad Camera for Mobile -järjestelmää.

OnePlus 9 hinnat

699 euroa, 8+128 Gt

799 euroa, 12+256 Gt

899 euroa, 8+128 Gt

999 euroa, 12+256 Gt

OnePlus 9 Pro

Hopeinen Talvisumu -väri.

Pääkameran tiedot.

Näyttö kaartuu hieman reunoilta.

OnePlus 9 Pro langattoman laturin kanssa.

Kolme värivaihtoehtoa.

OnePlus 9

Näyttö on tasainen OnePlus 9:ssä.

Hasselblad esiintyy myös OnePlus 9 -puhelimessa.

OnePlus 9:n kaksi värivaihtoehtoa.

OnePlus 9 ja OnePlus 9 Pro isoimmat erot

OnePlus 9 Pro tekniset tiedot

Näyttö: AMOLED LTPO, 6,7", 1440 x 3216 (525 ppi), 20.1:9, 120 Hz, 10-bit, 1300 nits, Gorilla Glass 5

Rakenne: Gorilla Glass, IP68-luokitus

Mitat: 163.2 x 73.6 x 8.7 mm

Paino: 197 grammaa

Suoritin: Qualcomm Snapdragon 888

RAM: 8/12 gigatavua, LPDDR5

Tallennustila: 128/256 gigatavua, UFS 3.1

Akku: 4500 mAh, Warp Charge 65T (10V/6.5A), Warp Charge 50W langaton lataus, laturi mukana pakkauksessa

Käyttöjärjestelmä: Android 11 + OxygenOS

Pääkamera: 48 MP, Sony IMX789, 1/1.43", 1.12 μm/48M; 2.24 μm (4-in-1)/12M, f/1.8, 7P lens, OIS, EIS

Ultralaajakulmakamera: 50 MP, Sony IMX766, 1/1.56", f/2.2, 7P lens

Telekamera: 8 MP, 3.3x zoom, 1.0 μm, f/2.4, OIS

Mustavalkokamera: 2 MP

Videokuvaus: 8K 30fps, 4K 30/60/120fps, 1080p 240fps, 720p 480fps. time-lapse 4K 30fps

Etukamera: 16 MP, Sony IMX471, 1.0μm, f/2.4, EIS

Liitännät ja yhteydet: USB-C 3.1 Gen 1, 5G (NSA: N1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78. SA: N1, 3, 7, 28, 41, 78), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC

Muuta: Näytönalainen sormenjälkilukija, stereokaiuttimet, Alert Slider -kytkin

Värit: Morning Mist (Usvan Harmaa), Pine Green (Männyn Vihreä), Stellar Black (Tähtitaivaan Musta)

OnePlus 9 tekniset tiedot

Näyttö: AMOLED, 6,55", 2400 x 1080 (402 ppi), 20:9, 120 Hz, 1100 nits, Gorilla Glass

Rakenne: Gorilla Glass

Mitat: 160 x 74.2 x 8.7 mm

Paino: 192 grammaa

Suoritin: Qualcomm Snapdragon 888

RAM: 8/12 gigatavua, LPDDR5

Tallennustila: 128/256 gigatavua, UFS 3.1

Akku: 4500 mAh, Warp Charge 65T (10V/6.5A), 15W Qi langaton lataus, laturi mukana pakkauksessa

Käyttöjärjestelmä: Android 11 + OxygenOS

Pääkamera: 48 MP, Sony IMX689, 1/1.43", 1.12 μm/48M; 2.24 μm (4-in-1)/12M, f/1.8, 7P lens, EIS

Ultralaajakulmakamera: 50 MP, Sony IMX766, 1/1.56", f/2.2, 7P lens

Mustavalkokamera: 2 MP

Videokuvaus: 8K 30fps, 4K 30/60fps, 1080p 240fps, 720p 480fps. time-lapse 4K 30fps

Etukamera: 16 MP, Sony IMX471, 1.0μm, f/2.4, EIS

Liitännät ja yhteydet: USB-C 3.1 Gen 1, 5G (NSA: N1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78. SA: N1, 3, 7, 28, 41, 78), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC

Muuta: Näytönalainen sormenjälkilukija, stereokaiuttimet, Alert Slider -kytkin

Värit: Winter Mist (Hopeinen Talvisumu), Arctic Sky (Arktinen Sininen), Astral Black (Astraalin Musta)

"OnePlus 9 -tuoteperhe on OnePlus-älypuhelinten todellinen virstanpylväs, joka asettaa uudet standardit puhelinten kameroille. Hasselblad Camera for Mobile -kamerateknologia antaa jokaiselle mahdollisuuden ikuistaa itselleen tärkeät hetkensä ikonisiksi valokuviksi, joiden laatu ja värintoisto ovat aivan omaa luokkaansa", OnePlussan perustaja ja toimitusjohtajasanoo.Yhtiöt kertovat tehneensä optimointeja ja satoja testejä hienosäätääkseen värintoistoteknologiaa, jotta puhelimissa saavutetaan tietyt standardit. Ensimmäisten tulosten saaminen vaati muutaman kuukauden ajan työtä. Palautetta tänä aikana antoivat joukko Hasselblad-lähettiläitä sekä ammattilaisvalokuvaajat.Muita kohokohtia puhelimissa ovat nopeat ja sulavat näytöt, huipputason suorituskyvyt sekä akun pikalataukset.Sisältö:OnePlus 9 -sarjan ennakkotilaukset alkavat 23.3. Elisan, Telian, DNA:n, Verkkokauppa.comin, Gigantin, Powerin, Veikon Koneen ja Jimm'sin kanavilla sekä OnePlus.comissa OnePlus 9 Prossa käytetään Sonyn kanssa yhteistyössä kustomoitua IMX789-sensoria, jossa on f/1.8-aukko ja optinen vakautus (OIS).Tämä sensori tuo mukanaan alan johtavaa teknologiaan muun muassa 2x2 OCL -mikrolinssiratkaisun ( On-Chip Lens), 12-bittisen RAW-tuen, kaksi natiivia ISO-herkkyysarvoa (dual native ISO) sekä DOL-HDR -ominaisuuden. Lisäksi kameran teknologia mahdollistaa muun muassa aiempaa nopeamman tarkennusajan.Pääkameran parina toimivassa 50MP:n ultralaajakulmakamerassa on 1/1.56" Sonyn IMX766 -sensori f/2.2-aukolla. Siinä käytetään Freeform-linssiteknologiaa, joka vähentää laajakulmakuvien reunojen epämuodostuneisuutta. Tämän ultralaajakulmakameran avulla voi ottaa myös makrokuvia 4 cm etäisyydeltä kohteesta.Kolmantena hyödyllisenä kamera toimii optisesti vakautettu 3.3x optiseen zoomiin kykenevä 8 megapikselin telekamera. Lisäksi mukana on myös 2 megapikselin mustavalkokamera, joka auttaa pääkameraa saamaan mustavalkokuviin lisää yksityiskohtia.Hasselblad Pro -tila tuo mukanaan mahdollisuuden parantaa ja sulavoittaa myös kuvien jälkikäsittelyä. Hasselbladin kuvankäsittelyohjelmistoon perustuvan uuden käyttöliittymän avulla pääsee hienosäätämään esimerkiksi kuvien ISO-arvoa, tarkennusta, valotusaikaa ja valkotasapainoa. Kameralla voidaan kuvata älypuhelimista tutun 10-bit RAW:n sijaan 12-bit RAW -formaattia, jossa on 64 kertaa enemmän värejä.Pääkameran videokuvaus yltää 8K30fps -tasolle tai 4K -laadun osalta jopa 120 fps -kuvanopeuteen. Videokuvaus pimeän aikaan on myös paranneltu. OnePlus 9 Pro:n ultralaajakulmakameralla on mahdollista luoda time-lapse video kävellessä.Etukamera on 16 megapikselin Sony IMX471-sensori. Videota voi ottaa Full HD 30fps -tasolla.Kameroiden lisäksi näyttöön on panostettu, kuten tässä vaiheessa OnePlussalta saattaa odottaakin. Edessä on hieman reunoilta kaareva Fluid Display 2.0 -nimen saanut ja LPTO-teknologialla varustettu 6,7-tuumainen QHD+ AMOLED-näyttö.LTPO-teknologian avulla OnePlus 9 Pro:n näyttö säätää automaattisesti virkistystaajuutta 120 hertsistä aina 1 hertsiin saakka riippuen siitä, mitä näytöllä pyörii. Tämän luvataan säästävän merkittävästi akkua. Hyper Touch -teknologia mahdollistaa entistä nopeamman vasteajan tiettyjä pelejä pelatessa, jolloin näytön kosketustaajuus on jopa 360 Hz. Näitä pelejä alkuun ovat PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, League of Legends ja Brawl Stars.Pelaamisen tukeva ovat paranneltu värinämoottori sekä stereokaiuttimet.Näyttö on saanut odotetusti DisplayMaten A+ -luokituksen ja se myös tarjoaa 1300 nitin maksimikirkkauden, HDR10+-tuen, MEMC-tekniikan, automaattisen värilämpötilan säädön ja muuta.Kolmas merkittävä uudistus löytyy akusta ja etenkin sen latausteknologioista. Laitteen sisällä on 4500 mAh -kaksoisakku, joka mahdollistaa nopeamman latauksen.Langallisesti lataaminen onnistuu 65 watin teholla. Warp Charge 65T - lataustoiminnon luvataan mahdollistavan vartissa koko päivän virran. Se lataa akun 1%:sta aina 100 % vain 29 minuutissa. Laturi toimitetaan pakkauksen mukana.Lisäksi lataus onnistuu langattomasti peräti 50W Warp Charge -teknologian avulla. Akun kerrotaan latautuvan tällä tavalla 1 %:sta täyteen 100 % 43 minuutissa. OnePlussalta nähdään myös tällainen langaton laturi markkinoilla. Langattomasta laturista voi nyt myös irrottaa johdon, jota ei voinut OnePlus 8 Pron vastaavan kanssa tehdä.Suorituskyvystä vastaa tietenkin Qualcommin uusin huippupiiri eli Snapdragon 888. Kyseinen piiri mahdollistaa 5G-yhteydet sekä sulavan kokemuksen puhelimella pelatessa. Piirin luvataan pysyvän jäähdytysjärjestelmän ansiosta kauemmin viileänä rasituksen alla.Tämän piirin parina on LPDDR5 RAM-muistia 8/12 gigatavua ja nopeaa UFS 3.1 -tallennustilaa on 128/256 gigatavua.Kooltaan 9 Pro on 163.2 x 73.6 x 8.7 mm ja painoa on 197 grammaa. Rakenteena käytetään lasia ja viime vuoden Pro-mallin tapaan puhelin on saanut IP68-luokituksen. Värivaihtoehdot ovat Usvan Harmaa, Tähtitaivaan Musta sekä Männyn Vihreä.Tarkempia tietoja OnePlus 9 Prosta saat Puhelinvertailun arvostelusta Kaksikosta hieman edullisempi on luonnollisesti niin sanottu perusmalli. Tämä näkyy 9 Pro -malliin katsoessa muutamissa asioissa.Edessä on edelleen 120 hertsin virkistystaajuuteen kykenevä näyttö, mutta se on tasainen ja kooltaan 6,55-tuumainen. Resoluutio yltää Full HD+ -tasolle, eikä AMOLED-näyttö sisällä samaa LTPO-tekniikkaa kuin 9 Pro.Kirkkaus tässä näytössä yltää 1100 nitiin ja sillä on myös HDR10+ -tuki.Pääkamera toimii 48 megapikselin Sony IMX689 -sensori, jonka parina on 9 Pron tapaan 50 megapikselin ultralaajakulmakamera. Kolmantena kamera toimii vain 2 megapikselin mustavalkokamera eli telekameraa ei ole ollenkaan tässä puhelimessa.OnePlus 9 -puhelimen Hasselblad Camera for Mobile -kamerajärjestelmä käyttää samoja värien toistoon liittyviä tekniikoita.Tehoja riittää Snapdragon 888 -piirin ansiosta. RAM-muistit ja tallennustilat ovat samat.OnePlus 9 -puhelimen 4500 mAh:n kaksoisakku latautuu samalla 65W langallisella Warp Charge 65T -laturilla, mutta langallisesti lataus onnistuu hitaammin 15W Qi-teknologian avulla. Laturi toimitetaan pakkauksen mukana.Kooltaan OnePlus 9 on 160 x 74.2 x 8.7 mm ja painoa on 192 grammaa. Värivaihtoehtoja on kolme: Arktinen Sininen, Hopeinen Talvisumu sekä Astraalin Musta.Puhelimissa on kolme merkittävää eroa.9 Prossa käytetään isompaa näyttöä, jossa tarkkuus on suurempi. Virkistystaajuudet ovat samat, mutta 9 Pron LTPO-teknologia kykenee säätelemään virkistystaajuutta ja siten säästämään akkua. Myös kirkkaus on korkeampi Prossa.Kumpikin sisältää Hasselblad-yhteistyön tuomia etuja, mutta eroja löytyy. Pääkamera on 9 Prossa parempi ja se kykenee videon osalta jopa 4K 120fps -kuvaan, kun perusmallissa jäädään 4K60fps -tasolle. Vain 9 Pron pääkamerassa on optinen kuvanvakautus.Ultralaajakulmakamera on sama kummassakin, mutta vain 9 Pro sisältää telekameran. Lisäksi molemmissa on mustavalkokamera.Kolmas selvä ero löytyy akun latausteknologioista. Kumpikin latautuu nopeasti langallisesti, mutta vain 9 Pro tukee 50W langatonta lataus. Perusmallissa tyydytään 15W Qi-langattomaan lataukseen.OnePlus 9 on hieman pienempi ja kevyempi, mutta vain 9 Pro sisältää virallisen iP68-luokituksen.Lue tarkemmat erot tästä: Vertailussa OnePlus 9 vs OnePlus 9 Pro - kumpi kannattaa ostaa?