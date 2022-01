Xiaomin tulevan sukupolven pelipuhelimen tekniikkaa paljastui

Pelipuhelimet ovat tehneet jo muutamien vuosien ajan tuloaan ja ottaneet siivun koko älypuhelinmarkkinoista, joka ei ole enää täysin mitätön. Razer saattoi aloittaa trendin pelipuhelimellaan, mutta älypuhelinmarkkinoilla pidempään olleet toimijat ovat ottaneet kategorian omakseen.Asusin lisäksi Xiaomin pelipuhelinbrändi Black Shark on tuottamassa jälleen uutta tulokasta. Tänä vuonna vuorossa on Black Shark 5 -malli, josta on nyt ensimmäiset huhut jo rantautuneet. Edellisvuoden malli Black Shark 4 (kuvassa: Black Shark 4 Pro) julkaistiin maaliskuussa, joten sen perusteella uutuuden julkaisuun on vielä aikaa, mutta kiinalaisessa somessa jo kuhisee.Weibossa kerrottaan, että tulevan Black Shark 5 -perheen perusmalli tarjoaisi mm. viime vuoden Snapdragon 888+ -huippupiirin sekä 144 hertsin Samsung E4 AMOLED -näytön. Näytön korkean virkistystaajuuden lisäksi laite tukee peräti 720 hertsin kosketusvastetta.Vuodon mukaan muihin ominaisuuksiin kuuluu melkoisen tavanomainen 4600 milliampeeritunnin akku sekä melkoisen epätavanomaisen nopea 120 watin lataus.

Speksit eivät ole varsinaisesti mitään uutta ja mullistavaa, sillä edeltävän malliston lokakuussa julkaistu Black Shark 4S Pro -malli tarjosi jo nämä. Kuitenkin uutuusmallistossa nämä speksit olisivat jo perusmallissa, joten Pro-malliin sekä mahdollisesti saapuvaan 5S Pro -malliin voidaan odottaa merkittävästi parempia ominaisuuksia.Jälkimmäisesti ei tässä vaiheessa ole tietoa, koska se julkaistaan (jos julkaistaan) todennäköisesti vasta syksyllä, mutta Qualcommin tietojen perusteella Black Shark 5 Pro:hon voi odottaa mm. uutta Snapdragon 8 Gen 1 -piiriä. Lisäksi huhut kertovat, että se saa QHD-resoluution Full HD:n sijaan sekä suuremman 5000 mAh akun.