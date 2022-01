DNA ja Traficom riidoissa puhelinliittymän kilpailutusta edistävästä palvelusta - DNA:lle luvassa tuntuva sakko

Liikenne- ja viestintävirasto julkaisi alkuvuodesta yhteistyössä operaattoreiden kanssa toteutetun palvelun määräaikaisen liittymäsopimuksen päättymispäivän tarkastamiseen . Yhteistyö ei kuitenkaan nähtävästi pidä paikkaansa:n kohdalla, joka on nyt ajautunut Traficomin kanssa riitaan palvelun toteutuksen suhteen. Asiasta kertoo Yle Palvelussa käyttäjä lähettää tekstiviestin palvelun numeroon ja vastauksena tulee viesti, joka kertoo määräaikaisen sopimuksen päättymispäivän. Palvelun tarkoituksena on edistää kilpailua tarjoamalla kuluttajalle helppo ja välitön tapa tarkastaa nykyisen sopimuksensa voimassaolo.DNA:n liittymistä palvelun avulla ei tällä hetkellä saa samalla tavalla tietoja kuin muiden operaattorien kohdalla. DNA:n liittymissä palvelun toimimisen edellytyksenä on, että liittymän haltija on itse hyväksynyt tiedon antamisen esimerkiksi verkkosivujen itsepalvelussa tai asiakaspalvelussa.

Traficom kertoo, että tämä toteutus on lain ja viranomaismääräyksen vastainen, sillä tietoja ei nyt saa välittömästi ja helposti.DNA:n näkemyksen mukaan toteutus täyttää vaatimukset, vaikka tekstiviestipalvelulle pitää antaa erikseen lupa.DNA:n mukaan erilaisen toteutuksen taustalla on kyse tietosuojakysymyksistä.Traficomin vaatima toteutustapa on DNA:n tulkinnan mukaan EU:n tietosuojamääräysten vastainen, jos palvelun käytölle ei ole annettu lupaa. Traficom puolestaan kertoo, että tieto liittymäsopimuksen päättymispäivästä ei aiheuta tietosuojariskejä.Ylen mukaan osapuolet käyvät asian suhteen vielä keskusteluja, ja DNA:lla on kuluva viikko aikaa antaa lausuntonsa Traficomin vaatimuksiin. Tällä hetkellä Traficom on langettamassa DNA:lle tuntuvan 100 000 euron uhkasakon, mikäli operaattori ei muuta palvelun toimintaa helmikuun alkuun mennessä.