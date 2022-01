Suunto julkaisi kevyen Suunto 5 Peak multisport-kellon jopa 100 tunnin akunkestolla

julkaisi Puhelinvertailun testissä olleen Suunto 9 Peak -kellon kaveriksi-mallin. Uusi vaihtoehto on suunnattu käyttäjille, jotka etsivät etenkin kevyttä ja kompaktia kelloa pitkällä akulla.Suunto 5 Peak on jatkoa Suunto 5 -mallille. Uusi malli on kuitenkin 41% kevyempi. Painoa uutuudella on vain 39 grammaa. Kello on myös säänkestävä ja vesitiivis. Materiaalina käytetään ruostumatonta terästä, mutta muuten käytössä on muovi.Näyttö on kooltaan 1,1-tuumainen. Itse kellon mitat ovat 12.9 mm x 43 mm.Yksi uutuuden keskeisimpiä ominaisuuksia on pitkä akunkesto, sillä Retki-tilassa akkua piisaa jopa 100 tunniksi.Lisäksi kellossa on rannesykemittaus, musiikkiohjaimet esimerkiksi äänenvoimakkuuden säätämiseen, sisäinen GPS-yhteys, käännöksittäinen navigointi, erilaiset reittisuositukset sekä yli 80 urheilutilaa.Kellon hinta on 299 euroa. Suunto 5 Peak on ennakkotilattavissa valituilla suunto.com-markkinoilla 20. tammikuuta ja ostettavissa valittujen eurooppalaisten jälleenmyyjien ja suunto.com-verkkokaupan kautta 1. helmikuuta. Maailmanlaajuisesti kello on hankittavissa kevään aikana.

Lisätietoa saa täältä