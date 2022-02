Kehnoja uutisia: Kaikista tämän vuoden huippu-Androideista tulossa surkeita pettymyksiä - tehot, kuumeneminen ja akkukesto vain pahenevat

Viime vuonna Android-maailmassa nähtiin tietyllä tavalla karmea vuosi, kun kaikki laitevalmistajat siirtyivät käyttämään vuoden 2021 huippumalleissaan uutta-järjestelmäpiiriä. Piiri aiheutti valtavan pettymyksen akkukestonsa osalta. Mutta pahempaa näyttää olevan tulossa.seuraaja viime vuoden piirille onja käytännössä kaikki merkittävät Android-valmistajat ovat ottamassa sen käyttöön uusissa huippumalleissaan.Ja uutiset eivät näytä hyvältä. Eivät todellakaan.Ensimmäiset uutta suoritinta käyttävät kännykät ovat jo ilmestyneet: mm. Motorola Edge X30 Xiaomi 12 Pro sekä OnePlus 10 Pro kaikki käyttävät Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiiriä.

Kaikki kolme puhelinta on hiljattain laitettu eri testaajien toimesta useisiin erilaisiin suorituskykyä mittaaviin testeihin ja tulokset ovat .. masentavia.Uudessa Snapdragonissa löytyy kyllä tehoja, mutta se ylikuumenee valtavasti. Ylikuumenemisen takia suoritin käytännössä pakottaa itsensä hitaammalle teholle jo vähänkään pidemmän yhtäjaksoisen rasituksen jälkeen. TechTablets -kanavan videolla Xiaomi 12 Pro pistettiin pyörittämään-testausohjelman-testiä ja puhelin ylikuumeni testissä niin, että se sammutti testisovelluksen 17 minuutin jälkeen - ja antoi vielä sen jälkeen ilmoituksen laitteen ylikuumenemisesta.OnePlussan tapauksessa puhelin ajoi testin loppuun saakka, mutta suoritin tiputti omaa laskentatehoaan automaattisesti kesken testin 37% alemmas, jotta puhelin ei ylikuumenisi. Käytännössä uuden suorittimen hurjiin suorituskykylukuihin ei siis päästä kuin hetkellisesti. Vastaavia kokemuksia on saatu myös Motorolan uutuudesta.Jo viime vuonna samaa ongelmaa näkyi testeissämmekin: etenkin kesällä parikin eri testissämme ollutta laitetta kuumui vaikkapa 4K-videota kuvattaessa niin paljon, että puhelimet sammuivat itsestään.Eli valmistajien hinku saada aina vain nimellisesti tehokkaampia suorittimia on johtanut tilanteeseen, jossa maailman suurin kännyköiden suoritinvalmistaja Qualcomm ei pysty vastaamaan tarpeeseen muutoin, kuin tuomalla käyttöön suorittimia, jotka pystyvät huipptehoihin vain hetkellisesti - tai tarvitsisivat vesijäähdytyksen tyylisiä, PC-maailmasta tuttuja ratkaisuja.Ja mikäli viime vuoden merkit antavat yhtään osviittaa, tulee ongelma näkymään myös akkukestossa. Vuoden 2021 huippu-Androidien akkukesto käytännössä romahti vuoden 2020 huippumalleihin nähden.Valitettavasti tehojen ja virrankulutuksen välisessä suhteessa Applen etumatka Qaulcommiin nähden vaikuttaa jo huolestuttavan isolta. Toivoa sopii, ettätuo Android-puolelle tässä suhteessa helpotusta tulevilla huippusuorittimillaan.