Mannerlaatat heiluvat: Yhdysvallat pakottamassa Applen sallimaan App Store -kaupan ulkopuoliset sovellukset

Siinä missä Android-käyttäjät ovat aina voineet halutessaan ladata myös epämääräisempiä sovelluksia puhelimeensa täysin vapaasti, onpitänyt kynsin ja hampain kiinni iPhone-ekosysteeminsä ohjaksista. Jos jokin sovellus ei löydy Applen omasta App Storesta, sitä ei voi iPhonelle asentaa - sillä siisti.Mutta App Storen ja Googlenmarkkina-asema on muodostunut vuosien saatossa niin merkittäväksi, että sen katsotaan muodostavan jo kahden yhtiön kontrolloiman monopolin. Asia nousi merkittävästi otsikoihin vuosina 2019 ja 2020, kun-pelin kehittäjäkyllästyi maksamaan Applelle ja Googlelle 30% siivun kaikista pelin tuloista.Kiukuttelun jälkeen tilanne päätyi siihen, että iPhone-versio pelistä yksinkertaisesti karsittiin luurangoksi , jonka sisällä ei voi tehdä enää käytännössä samoja asioita, kuin muissa pelin versioissa.

Mediamyrsky kesti kauan ja herätti lopulta myös lainsäätäjät Yhdysvalloissa.Nyt Yhdysvalloissa on etenemässä lakiesitys , joka kulkee nimellä, joka pakottaisi yli 50 miljoonan käyttäjän alustat avaamaan mm. maksujärjestelmät täydelle kilpailulle. Tähän saakka kaikista sovelluskauppojen kautta tehdyistä maksuista ovat sekä Google että Apple napanneet itselleen siivun. Pahiten tämä on näkynyt suoratoistoalustoilla, jotka ovat joutuneet tilittämään kuukausitilaajiensa maksuista jopa 30% siivun kauppapaikoille, jos kuluttaja on tilannut vaikkapaalunperin sovelluskaupasta ladatun sovelluksen kautta.Lisäksi lakiehdotus vaatii sallimaan virallisten sovelluskauppojen ulkopuolelta tapahtuvat sovellusten ja pelien asentamiset. Tämä on seikka, johon Apple ei ole koskaan suostunut - Googlen Androidilla temppu onnistuu, vaikka se vaatiikin hieman keskivertoa enemmän osaamista ja tahtoa.Kumpikaan yhtiö ei kerro tarkkoja sovelluskauppojensa tuottoja, mutta Googlen Play -kaupan liikevaihto kuuluu "Muut liikevaihdot" -osioon yhtiön tuloksessa ja viimeisen kolmen kuukauden ajalta liikevaihto tuossa osiossa oli hulppeat 8,2 miljardia dollaria. Applen vastaava kategoria, johon kuuluvat kaikki Applen maksulliset palvelut, tuotti viimeisen raportoidun kolmen kuukauden aikana vieläkin hurjemman liikevaihdon: 19,5 miljardia dollaria.Lakiesitys kokonaisuudessaan löytyy täältä