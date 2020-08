Huippusuosittu Fornite-peli jakaantuu kahteen osaan – Apple joutuu muista erilleen

Huippusuosittua-peliä kehittäväaloitti ison myrskyn lisäämällä peliin ostonapin, joka ohittaa Applen iTunes-maksujärjestelmän kokonaan. Näin Epic Gamesin ei tarvitsisi maksaa 30 prosentin osuutta ostoksista Applelle. Fortnite poisttettiin odotetusti App Storesta ja Epic Games päätti haastaa Applen oikeuteen Epic Games reagoi Applen toimiin hyvin nopealla aikataululla ja aloitti myös oman Applen vastaisen kampanjoinnin verkossa. Pelistudio oli selvästi osannut odottaa Applen reaktioita, joten mikään tuskin on tullut yhtiölle yllätyksenä. Epic Gamesin mukaan iPhone-käyttäjillä tulisi olla mahdollisuus valita käyttämänsä sovelluskauppansa, mutta Applen ehdot eivät tähän taivu. Epic Games syyttääkin Applea kilpailulainsäädännön vastaisesta toiminnasta.Fortnite-pelissä on alkamaisillaan uusi kausi (season), joka tuo mukanaan tyypillisesti kaikkea uutta ja kivaa peliin. Applen laitteilla tosin näihin uutuuksiin ei pääse käsiksi , sillä Epic Games on päättänyt jättää sekä iOS- että macOS-pelaajat uuden kauden ulkopuolelle. Lisäksi Applen laitteilla ei voi enää pelata muiden alustojen pelaajia vastaan. Näin Fortnite ikään kuin jakaantuu kahteen versioon: on Apple-pelaajien maailma sekä uudemmalla kaudella varustettu muiden pelaajien maailma.MacOS:n jättäminen uuden kauden ulkopuolelle on sikäli mielenkiintoinen, että Fortnite asennetaan Maceille Epic Gamesin oman launcherin kautta. Toisin sanoen sitä ei kosketa samat rajoitukset kuin iOS-versiota.