K-Ruoka -sovellus uudistuu - tekee ruoan tilaamisesta entistä sujuvampaa

"Olemme Suomen ruoan verkkokaupan markkinajohtaja, ja kehitämme jatkuvasti digitaalisia palveluitamme vastaamaan asiakkaidemme muuttuvia tarpeita. Yhä useampi tekee tilauksensa tulevaisuudessa puhelimella, ja uusi sovellus tekee siitä entistä helpompaa", Keskon ruoan verkkokaupan ja digitaalisten palvelujen johtaja Antti Rajala taustoittaa.

-mobiilisovellus uudistuu helmikuun aikana, Kesko tiedottaa . Uudistuksen myötä miljoona rekisteröitynyttä käyttäjää omaava sovellus tekee ruoan tilaamisesta entistä sujuvampaa.





Keskon mukaan sovellukseen on luvassa useita parannuksia, joita on kehitetty ja testattu syksyn ajan yhdessä asiakkaiden kanssa.



Käyttäjä voi aloittaa tilauksen tekemisen tietokoneen selaimella ja viimeistellä sen sovelluksella, jossa selaimella tehtyyn tilaukseen voi myös lisätä tuotteita myöhemmin. Yksittäisten kauppojen verkkoon räätälöimät valikoimat kuten pientuottajien tai palvelutiskin tuotteet, ovat paremmin asiakkaiden saatavilla.

Asiakaspalautteen perusteella myös esimerkiksi tuotetietojen selailua on uudistettu.Kesko kertoo, että uudistuneen verkkokaupan lisäksi K-Ruoka-sovellus tarjoaa Plussa-jäsenille jatkossa yhä enemmän personoituja etuja ja ominaisuuksia.Jo tähän mennessä asiakas on voinut esimerkiksi tarkastella omien ostostensa ilmasto-, kotimaisuus- ja ravitsemustasoja sekä saada tarjouksia niistä tuotteista, joita useimmiten ostaa.Plussa-jäsenille on luvassa myös uusi Ruokavuotesi-tarina -ominaisuus.Tämä summaa asiakkaan ostokset ja huippuhetket vuoden 2021 Plussa-ostosten perusteella visuaalisesti kiinnostavassa muodossa.