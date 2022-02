Google julkaisi ensimmäisen kehittäjäversion Android 13 -käyttöjärjestelmästä

viime syksynä julkaistu monia uudistuksia tuova Android 12 -käyttöjärjestelmä ei ole vielä kovinkaan moneen puhelimeen päätynyt, mutta Google työstää kovaa vauhtia seuraavaa versiota eli Android 13 -käyttöjärjestelmää.Google on nyt julkaissut käyttöjärjestelmästä ensimmäisen kehittäjäversion, joka antaa esimakua tulevasta.Android 13 -versiossa tullaan keskittymään yksityisyyteen ja turvallisuuteen.Järjestelmän valokuvavalitsin mahdollistaa turvallisen tavan jakaa kuvia. Tämän myötä käyttäjän ei tarvitse antaa sovelluksella lupaa nähdä kaikkia laitteen tietoja ja dokumentteja, vaan pelkästään kuvat jakamista varten. Ominaisuus ei tosin tule olemaan vain Android 13:n ominaisuus, sillä se tuodaan myös Android 11- ja Android 12-versioihin.

Toinen yksityisyyteen liittyvä ominaisuus tuodaan Wifi-yhteyteen. Lähellä olevat Wifi-laitteet voidaan löytää ilman tarkempia sijaintitietoja. Aiemmin monet sovellukset ovat kysyneet sijaintia, vaikka sitä ei ole tarvittu.Ominaisuus on siis suunnattu lähinnä kehittäjien käyttöön muutamien muiden Android 13:n uudistuksien tapaan.Käyttäjälle näkyvämpää uudistusta on tulossa Material Youn dynaamiseen värijärjestelmään, sillä järjestelmä laajenee kaikkiin sovelluskuvakkeisiin.Tämän myötä sovelluskuvakkeiden värit sopivat paremmin yhteen taustakuvan kanssa alla olevan kuvan tapaisesti.Nyt julkaistu kehittäjäversio on suunnattu nimensä mukaisesti kehittäjille, jotka voivat alata testaamaan sovellusten yhteensopivuutta sekä uusia ominaisuuksia.Googlen kertoo, että maaliskuussa on luvassa toinen kehittäjäversio, jonka jälkeen on luvassa muutamia betaversioita. Näiden myötä Android 13 -versiosta tullaan saamaan lisätietoa. Varsinainen julkaisu tapahtuu syksyllä 2022.Lisätietoa versiosta saa täältä