OnePlus esittelee Nord CE 2 5G -mallin 17. helmikuuta - tällaisia ominaisuuksia on luvassa

on vahvistanut, että viime vuoden Nord CE 5G -puhelin saa jatkoa 17. helmikuuta-mallin muodossa.Julkaisu tapahtuu torstaina 17. helmikuuta klo 15.30 Suomen aikaa. OnePlus lupaa taas tuttuun tyyliin julkaista etukäteen muutamia tietoja ennen varsinaista julkaisua esimerkiksi foorumilla ja OnePlussan Instagram-tilillä.Jo tässä vaiheessa muutamia tietoja on virallisesti vahvistettu. Nord CE 2 5G tulee saamaan nopean 65 watin SUPERVOOC-pikalatauksen, 3.5 mm:n kuulokeliitännän ja microSD-muistikorttipaikan jopa 1 teratavun muistikortille.Vuotaja Ishan Agarwalin mukaan Nord CE 2 5G -puhelimeen on tulossa 6,43-tuumainen Full HD+ AMOLED -näyttö 90 hertsin virkistystaajuudella ja näytön alla olevalla sormenjälkilukijalla, MediaTek Dimensity 900 -piiri, 4500 mAh akku, 64 MP pääkamera, 8 MP ultralaajakulma ja 2 megapikselin sensori sekä 16 megapikselin kamera etupuolelle.

Painon kerrotaan olevan 173 grammaa ja paksuus 7.8 mm. Etupuolelle on luvassa Corning Gorilla Glass 5 -lasi.Nord CE 5G:n hinnat alkoivat 299 eurosta, joten oletettavasti Nord CE 2 5G tulee sijoittumaan tähän samaan hintaluokkaan.Lue: OnePlus Nord CE 5G arvostelu