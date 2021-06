Arvostelussa OnePlus Nord CE 5G - Karsittu Nord, mutta kannattiko se?

Puhelinta myydään OnePlussan omien verkkosivujen kautta julkaisuhetkellä lähtöhinnalla 299 euroa , joka asemoi puhelimen todella kovasti kilpailtuun hintahaarukkaan. Mielenkiintoiseksi tilanteen tekee sen, että puhelimen halvinta perusmallia ei myydä jälleenmyyjien kautta lainkaan, vaan puhelimen toiseksi edullisin malli on se, jota kivijalkakaupoista löytyy - julkaisuhetkellä hintaan 329 euroa .

Nyt myyntiin tullut OnePlus Nord CE 5G on yhtiön mukaan alkuperäisen Nordin “Core Edition”, eli malli, josta on karsittu kaikki epäoleellinen pois, mutta jätetty jäljelle kaikki se, mistä Nordia kehuttiin.

Tiettyä sirouden häivähdystä on saatu tuotua mukaan myös puristamalla OnePlus Nord CE aavistuksen ohuemmaksi isoveljeensä nähden: puhelimella on paksuutta 7,9 millimetriä, joka on akun kokoon nähden varsin hyvä saavutus.

Painoa puhelimella on nykymittapuulla miellyttävän vähän: ainoastaan 170 grammaa. Nord CE ei missään mielessä ole keveimpiä keskihintaisia puhelimia, mutta paino on mielestäni kuitenkin suhteellisen mukava - puhelinta käyttää mielellään myös pidempiä aikoja.

Huolimatta muoviseoksen käytöstä rakenteessa, ei OnePlus Nord CE kuitenkaan kädessä tunnu halvan muoviselta, kuten monet muut tämän hintaluokan kilpailijansa. Itse asiassa puhelin tuntuu kädessä varsin laadukkaalta - kuten OnePlussalle on ollut ominaistakin jo vuosien ajan. Mikään kohta ei nitise eikä natise kädessä ja budjettipuhelimen tuntuma puuttuu käytännössä kokonaan. Materiaalivalintoihin nähden nappisuoritus tältä osin.

Näyttöä suojaa tutun Gorilla Glassin sijaan hieman edullisempi, kilpailevan lasivalmistajan Dragontrail -lasi. Värivaihtoehtoja on tarjolla kolme: mattapintainen Blue Void sekä kiiltäväpintaiset Charcoal Ink ja Silver Ray. Näistä testiimme saapui juurikin mattapintainen sininen versio.

Nord CE:n rakenne on hintaryhmässään täysin yllätyksetön: rakenne on pääosin muovia: takapinnan ollessa muovia ja kehysten kiiltäväksi hiottua muovia. Lasista takakantta ei löydy, mikä ei sinänsä ole mitenkään yllättävää, puhelimen hinnan huomioon ottaen. Toisaalta mattapintainen muovi ei myöskään kerää sormenjälkiä samaan tapaan kuin lasi, mutta laatuvaikutelmaan se vaikuttaa väistämättä hieman alentavasti.

Puhelimen oikeasta kyljestä paljastuu ensimmäinen karsiminen, jonka OnePlus on “Core”-mallille tehnyt: ikoninen OnePlussan kolmivaiheinen kytkin puuttuu kokonaan. Kyseistä kytkintä käytetään siis nopeasti vaihtamaan puhelin äänettömälle, värinälle ja normaalitilaan. Nyt tuo äänettömälle vaihtaminen täytyy tehdä valikoiden kautta (kuten monessa muussakin puhelimessa) .

Alareunasta löytyy puhelimen mielenkiintoisin yllätys: lataukseen ja tiedonsiirtoon käytettävän USB-C -liittimen lisäksi alareunasta löytyy jo kadonneeksi luultu 3,5mm kuulokeliintäntä. OnePlus on tästä liittimestä luopunut huippumalleissaan jo vuosia sitten, eikä vuoden 2020 Nordissakaan kuulokeliitäntää näkynyt, joten valinta on erittäin erikoinen, vaikkakin monen mielestä myös toivottu.

Takaosa muistuttaa vahvasti edeltäjäänsä, OnePlus Nordia: tarjolla on hieman koholla oleva kamerasaareke, josta löytyy kolme sensoria sekä saarekkeen vierellä oleva yksittäinen LED-salama.

Korkea näytön virkistystaajuus on siis ehdottomasti toivottava ominaisuus: perinteiset näytöt päivittävät ruudun kuvaa 60 kertaa sekunnissa (=60 Hz) ja mitä suurempi virkistystaajuus, sitä sulavammalta liike puhelimen näytöllä näyttää pelejä pelattaessa tai vaikkapa verkkoselainta rullatessa.

Lisäksi OnePlus Nord CE:n virkistystaajuus käyttää HRR-tekniikkaa, eli näytön virkistystaajuus vaihtelee sen mukaan, mitä näytöllä tapahtuu: eli 90 Hz virkitystaajuutta käytetään ainoastaan silloin, kun se on tarpeellista. HRR:ää käyttämällä puhelimen akkukestoa on puristettu vielä pykälän paremmaksi verrattuna korkean virkistystaajuuden kilpailijoihin, joissa näyttö pysyy jatkuvasti korkealla virkistystaajuudella.

Virkistystaajuudessa näyttö häviää paperilla useille kilpailijoilleen, mutta AMOLED-tekniikan käyttö taas puhuu näytön puolesta. AMOLEDin käyttö perinteisen LCD-näytön sijaan on aina kannatettava ratkaisu: musta on oikeasti mustaa ja tummaa Androidin teemaa käytettäessä myös akun kulutus laskee merkittävästi alaspäin.

Näytön osalta OnePlus Nord CE 5G ei onnistu yllättämään oikein mihinkään suuntaan, mutta ei myöskään aiheuta pettymyksiä. Kyseessä on hintaluokassaan suhteellisen tavanomainen 90 Hz virkistystaajuutta käyttävä FullHD+ -tarkkuuden AMOLED-näyttö.

Värit toistuvat hieman kylmään vivahtaen puhelimen perusasetuksilla, mutta asetuksia säätämällä saadaan väritoistosta varsin luonnollinen ja hyvä. Myös venytetty FullHD-tarkkuus riittää mielestäni tämän hintaluokan puhelimen näytön tarkkuudeksi varsin mainiosti.

Näytön kirkkauden osalta OnePlus Nord CE 5G on hieman erikoinen tapaus: lukitsemalla käsin näyttö kirkkaimmalle asetukselle ei näytön kirkkaus mielestäni riitä järkevään ulkokäyttöön kirkkassa suomalaisessa kesäsäässä. Mutta vaihtamalla käyttöön automaattisesti säätyvän kirkkauden, kaivaa Nord CE jostain hieman lisää kirkkautta käyttöönsä ja puhelimen käyttö onnistuu kuin onnistuukin myös auringonpaisteessa. Ero kahden asetuksen välillä on niin suuri, että sen täytyy olla virransäästön takia tehty ohjelmallinen rajoitus: itse käytän yleensä aina manuaalisesti valittavaa näytön kirkkautta ja pidän sen lähes aina täydellä teholla.

Kaiken kaikkiaan näyttö on noin 300 euron puhelimen näytöksi jopa yllättävän hyvä, vaikka kilpailijoilla onkin tarjota nykyisin jo vieläkin sulavampaa ruudunpäivitystä tarjoavia 120 Hz näyttöjä tässäkin hintaluokassa.

Pääkamera

OnePlus Nord CE 5G takakameroita on kolme kappaletta. Tärkeimpänä on tietysti 64 megapikselin pääkamera, joka käyttää Omnivisionin kennoa f/1,75 aukolla. Valitettavasti kamerasta on jätetty CE:n tapauksessa kokonaan pois optinen kuvanvakain (OIS), joten kuvien vakautus tapahtuu puhtaasti ohjelmallisesti.

Toinen takakameroista on puolestaan 8 megapikselin 119 asteen kuvakulmaa tarjoava ultralaajakulmakamera, jonka aukkolukuna on f/2,25.

Kolmas kamera on OnePlussan nykyiseen tyyliin sopiva 2 megapikselin mustavalkokamera, jonka ainoa hyöty tulee siitä, että yhtiön mukaan kameraa käytetään kahden muun takakameran tukena kuvia otettaessa.

Nord CE:stä on siis jätetty pois monissa muissa tämän hintaluokan kännyköissä nähtävä parin megapikselin makrokamera. Kehnolaatuisen makrokameran poisjättäminen on tässä tapauksessa täysin ymmärrettävä ratkaisu - mielestäni niitä käytetään lähinnä markkinointikikkana (kameroiden määrää kasvattamaan) ja niiden hyötyarvo käytännön elämässä on vähintäänkin kyseenalainen.