Opas: Näin käytät Samsungin One UI 4 väripaletti-ominaisuutta

aloitti syksyllä 2021 Android 12 -käyttöjärjestelmäpäivityksen jakelun , joka tuo mukanaan monia uusia ominaisuuksia. Yksi merkittävimmistä muutoksista on Material You -muotoilu ja siihen kuuluva väriteema, joka mukauttaa käyttöliittymän värit taustakuvan mukaisesti.Vaikka Samsung ei ihan noudata Googlen näkemystä Material You -tyylistä, sisältyy Samsungin One UI 4 -käyttöliittymään mahdollisuus mukauttaa käyttöliittymän värejä vastaamaan taustakuvaa.Ominaisuus kulkee One UI 4 -käyttöliittymässä nimellä. Ominaisuus löytyy esimerkiksi Galaxy S22 -sarjan, Galaxy S21-sarjan ja eri Galaxy A -sarjan puhelimista, jotka käyttävät Android 12 -käyttöjärjestelmäversiota

Väripaletin käyttäminen One UI 4 -käyttöliittymässä

Puhelimen kotinäytöllä klikkaa ja pidä hetken pohjassa tyhjässä kohtaa näyttöä.Klikkaa alareunaan ilmestyvää kohtaa Taustakuva ja tyyli. Vastaavasti tämän kohdan löydät avaamalla puhelimen asetukset ja valitsemalla sieltä Taustakuva ja tyyli -vaihtoehdon.Valitse kohta Väripaletti.Tämän jälkeen väripaletti antaa muutaman vaihtoehdon, jotka perustuvat taustakuvien väreihin. Valitse näistä mieluisin vaihtoehto.Lisäksi voit valita kohdan Käytä palettia sovelluskuvakkeissa, mutta toistaiseksi tämä vaikuttaa vain Samsungin omiin sovelluksiin.Kun olet valinnut värin, klikkaa alareunasta Valmis.Nyt värit on asetettu ja ne näkyvät esimerkiksi pikavalikossa.Katso kaikki vinkit ja oppaat älypuhelimiin liityen täältä