Vertailussa Samsung Galaxy S22 ja Galaxy S21: Kumpi kannattaa ostaa?

Samsung esitteli aivan hiljattain uudet Galaxy-sarjan lippulaivapuhelimet . Kuten totuttua, korealaisyhtiön S-mallisto sisältää tänäkin vuonna kolme erillistä mallia, josta vertailuun otimme tässä perusmalli Galaxy S22:n.Vertailu puolestaan käy luonnollisesti viimevuoden perusmalliin eli Samsung Galaxy S21:een.Pintapuolisesti laite muistuttaa kovasti edeltäjäänsä – kuten oheisesta kuvasta näkyy – ja ulkoasu uudistuikin viime vuoden mallissa, joten sen muuttamista ei Samsungilta odotettukaan. Pieniä tai jopa huomaamattomia muutoksia on toki tehty, jotka vaikuttavat laitteen mittasuhteisiin ja painoon. Uutuus on pari grammaa keveämpi ja johtuen marginaalisesti pienemmästä näytöstä myös hieman edeltäjää pienempi. Leveyden ja paksuuden osalta kokoerot ovat millien murto-osia ja pituudessakin vain muutaman millin luokkaa, joten eroa käytettävyydessä ei juuri ole.



Takaosa on nyt koko S22-mallistossa lasia.

Galaxy S22:n kolmoiskamerassa on laitteiston isoimpia muutoksia edeltäjään.

Samsung Galaxy S22 5G

Samsung Galaxy S21 5G Mitat

146 x 70,6 x 7,6 mm

151,7 x 71,2 x 7,9 Paino

167 grammaa

169 grammaa Rakenne

Alumiinirunko, lasi edessä ja takana

Muovi, alumiinirunko, lasi edessä Näyttö

6,1" Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits, 1080 x 2340

6,2" Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits, 1080 x 2400 Käyttöjärjestelmä

Android 12

Android 11, päivitettävissä Android 12 RAM

8 gigatavua

8 gigatavua Tallennustila

128/256 gigatavua

128/256 gigatavua Suoritin

Exynos 2200

Exynos 2100 Akku

3700mAh, 25W lataus, 15W langaton

4000mAh, 25W lataus, 15W langaton Biometrinen tunnistus

Sormenjälkilukija näytön alla

Sormenjälkilukija näytön alla Pääkamera

50 MP, F/1,8

12 MP, F/1,8 Zoom-kamera

10 MP, F/2,4

64 MP, F/2,0 Ultralaajakulmakamera

12 MP, F/2.2

12 MP, F/2.2 Etukamera

10 MP, f/2,2

10 MP, f/2,2 Muuta

5G, IP68-vedenkestävyys, stereokaiuttimet, käänteinen lataus

5G, IP68-vedenkestävyys, stereokaiuttimet, käänteinen lataus Hinta

889,10 euroa

599,00 euroa

Merkittävin muutos on laitteen takakannen materiaalin muuttuminen muovista lasiin.Uuden Galaxy S22 -laitteen näyttö on käytännössä identtinen edeltäjään verrattuna, mutta hieman pienempi. 6,2 tuuman sijaan uutuudessa on 6,1 tuuman näyttö, joka on edelleen toteutettu AMOLED 2X -teknologialla ja tarjoaa 120 hertsin virkistystaajuuden, HDR10+-tuen ja 1300 nitin kirkkauden. Tarkkuudessa ollaan edelleen samassa Full HD+ -kategoriassa. Niinpä näytön osalta on otettu lähinnä pientä takapakkia koossa, joskin näytön kalibroinnissa on saatettu tehdä kehitystä.Yksi laitteen suurimpia uudistuksia on vuosittain päivittyvä järjestelmäpiiri. Suomessa tämä tarkoittaa päivittymistä Exynos 2100 -piiristä uuteen Exynos 2200 -piiriin. Tämän myötä tehot niin prosessorissa kuin grafiikkapiirissä ovat parantuneet, joskaan mullistuksia ei kannata odottaa. RAM-muistin ja tallennustilan osalta ollaan viime vuoden numeroissa.Samsung on uudistanut tänä vuonna hieman kameroitaan, joka tarkoittaa, takana oleva tutunnäköinen kolmoiskamera tarjoaa hieman erilaiset ominaisuudet. Edelleenkin siinä on peruskamera, zoomin tarjoava telefoto-kamera sekä laajakulmakamera. Nyt suuremmat megapikselit löytyvät peruskamerasta, kun ne aiemmin olivat zoom-kamerassa. Ultralaajakulmakamera vaikuttaa speksien valossa olevan samankaltainen.Etukameraan Samsung ei ole koskenut, vaan se on edelleen 10 megapikselin ja f/2,2-aukon tarjoava ja 4K-videokuvaa kuvaava selfie-kamera.Käytännössä muuten laitteet ovat identtisiä, mutta iso heikohko muutos on tapahtunut akun osalta, joka on pienentynyt 4000 milliampeeritunnista 3700:ään. Tämä ei välttämättä tarkoita uutuuslaitteessa huonompaa akkukestoa paremman virranhallinnan takia, mutta isommalla akulla olisi pärjätty silti pidempään.Lopulta kaikki on aina kiinni hinnasta. Mikäli laitetta ei saa alennuksella, niin viesti on selvä: älä osta uutuutta. Erot ovat korkeintaan marginaalisesti uuden, tehokkaamman ja oletettavasti paremman kameran sisältävän laitteen puolella, mutta hintaero on liian suuri. Tällä hetkellä kaupat myyvät S22-perusmallia hieman alle 900 euron, kun taas suuremmalla näytöllä ja akulla varustetun viime vuotisen mallin saa parhaimmillaan noin 600 eurolla.Mikäli Samsung tai jälleenmyyjät jatkavat 200-250 euron alennuksia ja hinta painuu esimerkiksi 50 euron päähän edeltäjästä, niin uutuus on harkinnan arvoinen.