Galaxy S22 ja Galaxy S22+ tuovat huippuluokkaan kirkkaampaa näyttöä ja parempaa kameraa

esitteli odotetusti uudet Galaxy S22 -sarjalaiset. Sarjaan kuuluu kolme mallia eli Galaxy S22 Galaxy S22+ ja Galaxy S22 Ultra . Jälkimmäisestä voi lukea tarkemmin täältä Galaxy S22 ja Galaxy S22+ eroavat toisistaan koon ja muutamien teknisten ominaisuuksien osalta.Galaxy S22 on pienempi. Sen mitat ovat 146 x 70.6 x 7.6 mm ja painoa on 168 grammaa. Vastaavasti S22+:n mitat ovat 157.4 x 75.8 x 7.6 mm ja paino 196 grammaa.Galaxy S22:n näyttö on kooltaan 6,1-tuumainen ja S22+:n 6,6-tuumainen.Kummassakin käytetään Dynamic AMOLED 2X -tekniikkaa, Full HD+ -resoluutiota ja 120 hertsin virkistystaajuutta, joka vaihtelee 10 - 120 hertsin välillä. Lisäksi Galaxy S22-sarjan näytöissä käytetään Vision booster -ominaisuutta, jonka kerrotaan parantavan näkyvyyttä ulkona käytettäessä. Samsung kertoo Galaxy S22 Plussan ja S22 Ultran näytön kirkkauden yltävän parhaimmillaan 1750 nitiin.

Vihreä S22+

Galaxy S22+ mustassa värissä

Galaxy S22+ värivaihtoehdot

Ulkoisesti laitteet muistuttavat paljon viime vuoden Galaxy S21 -sarjalaisia. Tämä näkyy esimerkiksi kameroiden asettelussa.Vertaa: Samsung Galaxy S22+ vs Samsung Galaxy S21+ 5G Toki eroa löytyy hieman. S22 -sarjassa käytetään kestävämpää Armor Aluminum -alumiinia sekä uutta Corning Gorilla Glass Victus+ -lasia edessä ja takana. Esimerkiksi viime vuoden Galaxy S21:n takakansi on muovimateriaalia . Laitteet ovat saaneet IP68-luokituksen.Kameraosastolla on kummassakin 50 megapikselin pääkamera f/1.8-aukolla ja optisella kuvanvakaimella, 12 megapikselin ultralaajakulma sekä 3x optiseen zoomiin kykenevä 10 megapikselin telekamera optisella kuvanvakaimella. Edessä on puolestaan 10 megapikselin kamera.Viime vuoden Galaxy S21 -malleissa käytetään 12 megapikselin kameraa, joten oletettavasti S22 -sarjan kasvanut megapikselimäärä tuo parannuksia kuvanlaatuun ja vähäisen valaistuksen kuvaamiseen.S22 sisältää 3700 mAh akun, joka tukee 25 watin langallista latausta ja 15 watin langatonta latausta. S22+:ssa on 4500 mAh akku ja se tukee 45 watin langallista latausta.Kumpikin laitteista tukee 5G- ja Bluetooth 5.2-yhteyksiä. Wifin osalta löytyy pieni ero, sillä Galaxy S22 tukee Wifi 6 -tekniikkaa ja Galaxy S22+ Wifi 6E-tekniikkaa. Lisäksi vain Galaxy S22+ tukee ultra-wideband (UWB) -tekniikkaa.Käyttöjärjestelmänä toimii Android 12 ja One UI 4.1. Samsung lupaa tuoda päivityksiä puhelimille jopa 5 vuoden ajan.S22-puhelimen hinnat ovat 899 euroa tai 949 euroa. S22+:n hinnat ovat 1099 euroa tai 1149 euroa. Samsung Galaxy S22, S22+ ja S22 Ultra ovat saatavilla 25. helmikuuta 2022 alkaen valituilta jälleenmyyjiltä ja Samsung.fi-sivustolta.Värivaihtoehdot ovat Phantom Black, Phantom White, Green ja Pink Gold.