Garminin Instinct 2 -älykellomallisto lupaa jopa rajatonta akunkestoa

julkaisi Instinct 2 -malliston kellot eli 45 mm Instinct 2- ja 40 mm Instinct 2S-mallit. Jälkimmäisen kerrotaan sopivan paremmin ohuempaan ranteeseen ja naisille.Instinct 2 ja Instinct 2S ovat saatavilla 369 - 519 euron suositushintaan.Normaalin version lisäksi Instinct 2 on saatavilla neljässä tarkoituksenmukaisesti suunnitellussa versiossa: Surf, Tactical, Camo ja dēzl.Surf Editions on suunniteltu erityisesti laine-, purje- ja leijalautailuun. Tactical Editions sopii parhaiten armeijahenkilöstön käyttöön. Camo Editions tarjoaa tumman- tai vaaleanharmaan camo-värityksen, jotka auttavat käyttäjäänsä erottumaan ympäristöstään tai sulautumaan siihen. Dēzl Edition puolestaan on suunnattu erityisesti ammattikuljettajille ja sisältää erilaisia lyhyitä taukoharjoituksia.Lisäksi joihinkin malleihin on saatavilla Solar-versio, jolloin kello käyttää aurinkoenergiaa ja siten tarjoaa pidempää akunkestoa. Aurinkoenergiaa käytetään myös hiljattain julkistetuissa Fenix 7 -sarjan kelloissa Akunkeston osalta Garmin tekee kovan lupauksen 45 mm Instinct 2 Solar-mallin osalta. Tämän luvataan tarjoavan jopa rajatonta akunkestoa, kun kelloa käytetään älykellotilassa.

"Monia päivittäisessä elämässä hyödyllisiä ominaisuuksia sisältävä Instinct 2-mallisto on suunniteltu kestämään ja erottumaan joukosta", kertoo Garmin-yhtiön maailmanlaajuisen kuluttajamyynnin varatoimi­tusjohtaja Dan Bartel.



"Instinct 2-mallistossa jännittävät värivaihtoehdot on yhdistetty alan johtavaan Garmin-rannelaitetekniikkaan. Instinct 2 on enemmän kuin pelkkä älykello, sen avulla elät juuri omanlaistasi elämää."

Kaikissa malleissa on kattavat hyvinvointi- ja terveysominai­suudet, mm. VO2 Max ja unen laadun pisteytys.





Lisätietoa kelloista saa täältä.