Garmin julkaisi uudet huipputason Fenix 7 -kellot

Fenix 7

Garmin julkaisi kolme erilaista mallia sisältävän Fenix 7 -sarjan sekä myös epix (Gen 2) -mallin.Fenix 7 -sarjaan kuuluu 42 mm:n Fenix 7S, 47 mm:n Fenix 7 ja 51 mm:n Fenix 7X.Lisäksi kelloista on saatavilla erilaisia versioita: Vakio, Solar ja Sapphire Solar.Vakio-versiossa käytetään Corning Gorilla Glass -lasia ja ruostumatonta terästä. Solar-versiossa on Power Glass -linssi, joka pidentää akunkestoa hyödyntämällä aurinkoenergiaa. Kehys on myös ruostumatonta terästä. Sapphire solar -versiossa on puolestaan naarmuuntumaton Power Sapphire -aurinkolatauslinssi ja kehys on titaania.Fenix 7S sopii pienikokoisempiin ranteisiin. Siinä on 1,2-tuumainen näyttö. Fenix 7:n näyttö on kooltaan 1,3 tuumaa ja Fenix 7X:n 1,4 tuumaa. Kaikissa on vaihtoehdoissa näyttö on värillinen ja tukee kosketusta.Lisäksi kelloja voi hallita kyljen painikkeilla.Pienimmän version akunkesto yltää älykellotilassa jopa 11 päivään tai esimerkiksi kaikkien sateliittijärjestelmien ollessa käytössä 26 tuntiin.

epix (Gen 2)

Fenix 7:n vastaavat lukemat ovat 18 päivää tai 40 tuntia ja Fenix 7X:n kohdalla 28 päivää tai 63 tuntia.Aurinkoenergiaa hyödyntävä Solar-versio voi parantaa akunkestoa muutamalla päivällä (oletuksena käyttö vuorokauden ympäri, mistä 3 h/päivä ulkona 50 000 luksin olosuhteissa).Sapphire Solar-versioissa on muistia 32 gigatavun verran, kun muissa malleissa on 16 gigatavua. Isomman koon myötä Fenix 7X -kellossa on sisäänrakennettu LED-valo, jota voi käyttää taskulamppuna illalla lenkkeillessä.Fenix 7 -kellot on suunnattu monipuoliseen kuntoiluun ja ulkoiluun. Näin ollen kelloista löytyy kattavasti ominaisuuksia.Edessä olevat -ominaisuus näyttää edessäpäin olevat kohdepisteet yhdellä silmäyksellä. Reaaliaikainen kestävyys auttaa välttämään liiallisen rasituksen esimerkiksi heti juoksun alussa. Palautumisohjaus puolestaan auttaa valmistautumaan uuteen kovaan harjoitukseen.Kellot sopivat esimerkiksi hiihtoon. Laitteissa on esimerkiksi esiladattu profiili maastohiihdolle, joka erottaa laskettelun ja kiipeämisen toisistaan. Se näyttää joko nousuun tai laskuun liittyvät tiedot. Lasketteluun löytyy puolestaan SkiView-karttoja, jotka näyttävät eri hiihtokeskusten rinteiden vaikeustasoja.Lisäksi tarjolla on myös rannesykemittaus, pulssioksimetri, unen seuranta, hengityksen seuranta ja paljon muuta. Laitteet tukevat puhelimen ilmoituksia, Garmin Pay -lähimaksua ja musiikkia voi kuunnella Spotifysta tai Deezeristä ilman puhelinta langattomien kuulokkeiden avulla.Hinnat alkavat Fenix 7S:n Vakio-version kohdalla 749 eurosta ja yltävät Fenix 7X Sapphire Solar-version kohdalla peräti 1249 euroon.Lisätietoa saa täältä Tämä kello on varustettu 1,3-tuumaisella tarkalla AMOLED-näytöllä, joka on aina päällä. Tämänkin kellon kohdalla on valittavissa joko Gorilla Glass -lasi ja ruostumaton teräs tai Sapphire-versio titaanikehyksellä. Näyttö tukee kosketusta ja lisäksi käyttö onnistuu painikkeiden avulla.Akunkesto yltää enintään 16 päivään tai aina päällä olevan näytön kanssa 6 päivään. Satelliittijärjestelmien kanssa akunkesto on enintään 32 tuntia.Epix (Gen 2) sisältää myös erittäin kattavat ominaisuudet jatkuvaan hyvinvoinnin seurantaan.Kellon hinnat alkavat 949 eurosta ja yltävät 1149 euroon.Lisätietoa saa täältä