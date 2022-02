Uudet Nokia G21 ja Nokia G11 puhelimet sijoittuvat alle 200 euron hintaluokkaan

HMD Global on julkistanut Nokia G21 ja Nokia G11 puhelinmallit, jotka tulevat saataville välittömästi. Kumpikin sijoittuu hinnaltaan edulliseen hintaluokkaan.Nokia G21:n suositushinta on 199 euroa ja Nokia G11:n 159 euroa Ominaisuuksiltaan laitteet ovat hyvin samanlaisia.Kummassakin on 6,52-tuumainen IPS LCD -näyttö HD+ -tarkkuudella, mutta virkistystaajuus yltää 90 hertsiin. Suorituskyvystä vastaa Unisoc T606 -piiri. Laitteissa on 5050 mAh akku 18 watin latauksella (mukana 10W laturi). Akun luvataan riittävän jopa kolmeksi päiväksi.Lisäksi laitteissa on USB-C, Bluetooth 5.0, NFC, muistikorttipaikka, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, sormenjälkilukija ja Android 11 -käyttöjärjestelmä, joka tulee saamaan kaksi isompaa päivitystä ja kolme vuotta päivityksiä tietoturvaan.Nokia G21 -puhelimessa on 4 gigatavua RAM-muistia ja 64 gigatavua sisäistä tallennustilaa. G11-mallissa on 3 gigatavua RAMia ja 32 gigatavua tallennustilaa.

Lisäksi kaksikko eroaa hieman kameroiden osalta. Nokia G21 on saanut 50 megapikselin pääkameran, 2 megapikselin makrokameran ja 2 megapikselin syvyyskameran sekä 8 megapikselin etukameran. Nokia G11 on muuten samat kamerat, mutta pääkameran tarkkuus jää 13 megapikseliin.