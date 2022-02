Päivän diili: Moto G100 -puhelin maksaa nyt enää vain 199 euroa

Mainiolla suorituskyvyllä varustettua-puhelinmallia saa nyt alennettuun hintaan.Motorolan Moto G100 -puhelinmallia myydään nyt 199 eurolla , kun viime aikoina kyseistä luuria on myyty 349 eurolla. Hinta on laskenut selvästi viime vuoden keväästä, kun puhelin saapui myyntiin 499 euron hinnalla.Alennetulla hinnalla Moto G100 on kelpo vaihtoehto.Tämän puhelimen erikoisuus on Snapdragon 870 -järjestelmäpiiri, joka tarjoaa erittäin hyvää suorituskykyä tässä hintaluokassa.Edessä on 6,7-tuumainen 21:9-kuvasuhteen Full HD+ (2520 x 1080) LCD-näyttö, joka toimii 90 hertsin virkistystaajuudella. Virtaa ja pitkää käyttöaikaa tuottaa 5000 mAh akku.Taakse on laitettu 64 megapikselin pääkamera. Tämän parina on 16 megapikselin ultralaajakulmakamera 117 asteen näkymällä sekä makrokuvaus ominaisuudella. Tämän kameran ympärillä on myös rengasvalo auttamassa makrokuvaamista. Lisäksi takana on myös 2 megapikselin syvyyskamera sekä ToF-sensori tarkentamista varten.

Päivän diili

Käyttöjärjestelmänä toimii Android 11. Kyseinen puhelin tukee myöskin Motorolan Ready For -alustaa, jonka avulla puhelimen saa yhdistetty televisioon tai muuhun isompaan näyttöön.Tarjous löytyy DNA:lta.