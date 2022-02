Xiaomi tuo Redmi Note 11 Pro 5G ja Redmi Note 11 puhelimet myyntiin Suomessa

"Redmi Note -sarjan laitteet ovat maailmanlaajuinen myyntimenestys ja haluammekin Xiaomilla varmistaa, että huippuominaisuuksilla varustetut laitteet ovat mahdollisimman monen saatavilla jatkossakin. Redmi Note 11 Pro 5G sekä Redmi Note 11 ovat luonnollinen jatkumo Redmi Note -sarjan menestystarinalle ja tarjoavat ensiluokkaisen kokemuksen käyttäjälle, joka on tottunut vaatimaan laitteiltaan paljon", Xiaomi Suomen maajohtaja Paavo Saarinen.

Teknologiayhtiö julkisti tammikuussa neljä puhelinta kattavan Redmi Note 11 -sarjan . Näistä Suomessa ensimmäiseksi myyntiin tulevat Redmi Note 11 Pro 5G ja Redmi Note 11 Xiaomi kertoo, että Redmi Note -sarjan laitteita on myyty maailmanlaajuisesti yli 240 miljoonaa kappaletta.

Redmi Note 11 Pro 5G tulee Suomessa saataville 6+128 GB -muistivaihtoehtona väreissä Atlantic Blue, Graphite Gray ja Polar White.Presales-kampanja 7.-20.3.2022, jonka aikana Redmi Note 11 Pro -puhelimen ostaja saa mukana Redmi Buds 3 Pro- kuulokkeet (arvo 69€), hinta 399 euroa. Yleisesti laite on saatavilla kivijalkamyymälöistä sekä verkosta alkaen 21.3.2022, hinta 399€. Tulloin mukana ei enää saa kuulokkeita.Saatavilla seuraavilta jälleenmyyjiltä: DNA, Elisa, Power, Telia, Verkkokauppa.com, Gigantti, Veikon Kone ja Euronics.Redmi Note 11 muistivaihtoehto on 4+128 gigatavua. Värivaihtoehdot ovat Atlantic Blue, Graphite Gray ja Star Blue."Early Bird" -myynnin aloituskampanja Redmi Note 11:n kohdalla on 24.-27.2.2022, hinta 219 euroa.Yleisesti kivijalkamyymälöistä sekä verkosta puhelinta saa alkaen 28.2.2022, hinta 249 euroa.Saatavilla seuraavilta jälleenmyyjiltä: Elisa, Euronics, Power, Veikon Kone, Verkkokauppa.com ja Gigantti.Redmi Note 11 Pro 5G tarjoaa muun muassa 120 hertsin 6,67-tuumaisen Full HD+ AMOLED -näytön, Snapdragon 695 -suorittimen 5G-yhteydellä, 108 megapikselin Samsung HM2 -sensorin, 8 megapikselin ultralaajakulmakameran ja 16 megapikselin etukameran.Yksi merkittävimmissä ominaisuuksista on 5000 mAh akku 67 watin latauksella.Redmi Note 11 on puolestaan varustettu Snapdragon 680 -suorittimella, 5000 mAh akulla 33 watin latauksen kanssa, 6,43-tuumaisella Full HD+ AMOLED-näytöllä, joka toimii 90 hertsin virkistystaajuudella.