Samsungin vanhemmatkin puhelimet saivat Object Eraser -työkalun

Samsung on julkaissut viime vuonna julkaistun Object Eraser -työkalun nyt vanhemmillekin lippulaivapuhelimille. Viimevuoden S21-laitteiden ohessa julkaistu kuvamanipulointityökalu mahdollistaa esineiden ja vaikkapa varjojen poistamisen kuvista.Ominaisuus tulee uudet Photo Editorin mukana, joka on nyt saatavilla paitsi S21:lle (ja uudemmille) niin myös S10- ja S20-sarjan laitteille, kertoo Android Central . Alunperin esineiden poistoon tarkoitettu ominaisuus on uudistettu matkalla ja mahdollistaa nyt varjojen ja heijastusten poistamisenkin.Päivityksen saa helposti käyntiin, kun avaa Samsungin laitteissa mukana tulevan Photo Editorin ja painaa minkä tahansa kuvan kohdalla editointikuvaketta (kynä). Mikäli päivitys on saatavilla, niin puhelin kysyy käyttäjältä mikäli tämä haluaa päivittää sovelluksen ja ohjaa Galaxy Storeen.Ominaisuuden käyttö vaatii tämän jälkeen sen käyttöönoton manuaalisesti. Se onnistuu menemällä mihin tahansa kuvaan ja valitsemalla uudestaan editointinapin (kynä). Tämän jälkeen valitaan menu (kolme pistettä), jonka ohessa N-kirjain kertoo uudesta ominaisuudesta. Valikosta löytyy nyt valinta Object eraser ja Labs-valinnan alta voidaan ottaa käyttöö Shadow eraser ja Reflection eraser.

Google esitteli Pixel-puhelimilleen vastaavanlaisen ominaisuuden. Googlen Magic Eraser käyttää hyväkseen erityisesti Googlen omaa Tensor-piiriä – joskin sitä on mahdollista käyttää pienellä säädöllä myös muissa Android-laitteissa.Aivan Googlen uuden ominaisuuden kaltaista magiaa ei kannata odottaa, mutta jotain pienempiä virheitä ja ongelmia ominaisuudella saa poistettua helposti.