Mobiilimaksamisen suosio kovassa kasvussa - MobilePay-sovelluksella jo yli kaksi miljoonaa käyttäjää Suomessa

Älylaitteilla tapahtuva mobiilimaksaminen jatkaa kovaa kasvuaan Suomessa. Käytetyin on-sovellus, jolla on tällä hetkellä yli kaksi miljoonaa käyttäjää Suomessa.MobilePay tiedottaa, että sovellukseen rekisteröityi kaikkiaan lähes 400 000 uutta käyttäjää pelkästään viime vuonna. Aiemmin MobilePay oli suosittu lähinnä nuorten keskuudessa, mutta nyt uusia käyttäjiä tulee tasaisesti kaikista ikäryhmistä.Myös MobilePayta maksutapavaihtoehtona tarjoavien yritysten määrä on lähes tuplaantunut vuodesta 2021.MobilePayn mukaan eniten mobiilimaksamisen suosio on kasvanut verkkokauppaostoksissa. Myös laskujen maksamiseen ja sovellusmaksuihin mobiilimaksamista käyttää yhä useampi suomalainen. Samaan aikaan käteisen käyttäminen jatkaa laskuaan.Kesällä 2021 MobilePay tiedotti yhdistyvänsä kahden muun pohjoismaisen mobiilimaksusovelluksen kanssa. Yhdessä MobilePay, suomalainen Pivo ja norjalainen Vipps tulevat olemaan yksi Euroopan suurimmista pankkiomisteisista mobiilimaksamisen palveluntarjoajista. Yrityskauppa odottaa paraikaa hyväksyntää Euroopan komissiolta.

"Kahden miljoonan käyttäjän merkkipaalu on meille tärkeä saavutus. Se tukee tavoitettamme mahdollistaa mutkaton mobiilimaksukokemus kaikille suomalaisille, sillä tulevaisuudessa maksaminen tulee siirtymään entistä enemmän mobiiliin. Tulevan yhdistymisen myötä pyrkimyksenä on luoda Euroopan paras ja kattavin digitaalinen lompakko", visioi MobilePay Suomen maajohtaja Perttu Kröger yrityksen tulevaisuudesta.