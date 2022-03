Samsungin Galaxy A52s 5G on suomalaisten suosikki helmikuussa

Kuun vaihtumisen myötä operaattorit, Veikon Kone ja Gigantti ovat julkaisseet tiedot helmikuun myydyimmistä puhelimista.Yksittäisistä puhelinmalleista esille nousee noin 300 euron hintainen Samsungin Galaxy A52s 5G -puhelinmalli, joka on kärjessä DNA:lla, Telialla ja Veikon Koneella. Lisäksi kyseinen malli on toisena Elisan ja Gigantin listalla.Tämä on mainio valinta, sillä kyseessä on yksi parhaista puhelimista omassa hintaluokassaan. Puhelinvertailun toimesta on arvostelu Galaxy A52 5G , joka läheistä sukua Galaxy A52s 5G:lle.Samsungilta löytyy myös muita menestyjiä. Esimerkiksi edulliset Galaxy A12 ja Galaxy A22 ovat suosittuja. Samsungin tuoreesta Galaxy S22 -huippumallistosta Galaxy S22 Ultra on yltänyt Elisan listalle ja Galaxy S22 puolestaan Gigantin listalle.Tuttuun tapaan listalta löytyy myös paljon iPhoneja. Etenkin iPhone 13 -mallit ovat suosittuja, mutta myös vanhempaa iPhone 12 -sarjaa löytyy paljon.

DNA:n myydyimmät puhelimet helmikuussa 2022

Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A12 Apple iPhone 13 5G OnePlus Nord CE 5G Samsung Galaxy A32 5G Apple iPhone 13 Pro Max 5G Xiaomi Redmi 9C NFC OnePlus 8T 5G Apple iPhone 12 mini 5G Apple iPhone 12 5G Apple iPhone 13 Pro 5G Samsung Galaxy A22 5G OnePlus Nord 2 5G Samsung Galaxy S21 5G Nokia 105 4G

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille helmikuussa 2022

Samsung Galaxy A12 Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A32 OnePlus Nord 2 5G Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 13 Pro Max 5G Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A22 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G Apple iPhone 13 Pro 5G Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Poco M4 Pro 5G Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A02s Apple iPhone 13 mini 5G

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille helmikuussa 2022

Samsung Galaxy A12 Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 13 Pro 5G Samsung Galaxy A22 5G Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy S21 5G OnePlus Nord 2 5G OnePlus Nord 2 5G Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Samsung Galaxy A52 Apple iPhone 13 Pro Max 5G Apple iPhone 13 mini 5G Samsung Galaxy S20 FE 5G

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille helmikuussa 2022

Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A02s Samsung Galaxy A22 5G Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 13 Pro Max 5G Apple iPhone 12 5G Apple iPhone 13 Pro 5G OnePlus Nord 2 5G Samsung Galaxy A12 Samsung Galaxy A32 5G

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille helmikuussa 2022

Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy Xcover 5 Samsung Galaxy A32 LTE Samsung Galaxy A52 5G Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A22 5G Apple iPhone 12 5G Apple Samsung Galaxy S21 5G Apple iPhone 13 5G Apple iPhone SE

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet helmikuussa 2022

Samsung Galaxy A52s 5G OnePlus Nord 2 5G Samsung Galaxy A22 5G OnePlus Nord CE 5G Samsung Galaxy XCover 5 EE Apple iPhone 13 Pro Samsung Galaxy A12 Apple iPhone 13 Apple iPhone XR Apple iPhone 13 Mini

Gigantin myydyimmät puhelimet helmikuussa 2022

Apple iPhone 13 Samsung Galaxy A52s 5G OnePlus Nord 2 OnePlus Nord Samsung Galaxy A12 Motorola moto E6i Samsung Galaxy S22 Nokia 5.4 Apple iPhone SE Motorola moto g20

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet helmikuussa 2022

Apple Watch Series 7 GPS Apple Watch SE GPS Honor Band 5 Samsung Galaxy Watch4 4G Apple Watch Series 7 GPS + Cellular Garmin Fenix 6 Apple Watch SE GPS + Cellular Honor Magic Watch 2 OnePlus Watch Huawei Watch GT 2 Huawei Watch GT 2 Pro Huawei Watch Fit Samsung Galaxy Watch4 Classic 4G Huawei Watch GT 3 Suunto 5

Elisan myydyimmät älykellot helmikuussa 2022

Huawei Watch GT 2 Polar Ignite 2 Apple Watch Series 7 GPS + Cellular eSIM Apple Watch Series 7 GPS Apple Watch Series 3 GPS OnePlus Watch Suunto 7 Polar Grit X Pro Apple Watch SE GPS Spacetalk Adventurer Lasten Älykello Huawei Watch GT 3 Polar Vantage M2 Apple Watch SE GPS + Cellular eSIM Huawei Watch Fit Elegant Garmin Venu 2S

OnePlus menestyy hyvin Nord-sarjalla ja etenkin Nord 2 on suosittu. Mielenkiintoisesti vanhempi OnePlus 8T on noussut DNA:n listalle.Lisäksi esille voidaan nostaa Xiaomi, jonka alaisuudessa toimiva Poco M4 Pro 5G -puhelinmalli on noussut Elisan listalle.Kellojen ja rannekkeiden osalta listat ovat tuttuun tapaan monipuolisia. DNA:lla kärjessä ovat Applen Watch Series 7 ja Watch SE, kun taas Elisalla suosituimmat mallit ovat Huawein Watch GT 2 ja Polarin Ignite 2.