HONORin tyylikkäässä Watch GS 3 -älykellossa on kirkas näyttö

julkisti eilen erittäin tehokkaan langattoman latauksen omaavan Magic 4 Pro -puhelimen lisäksi tyylikkään-älykellon.HONOR Watch GS 3 on saatavilla kolmessa värissä: Midnight Black, Ocean Blue ja Classic Gold. Suomen suositushinta ja saatavuus ilmoitetaan myöhemmin. Euroopassa hintaa on 229 - 249 euroa.Pyöreä näyttö on kooltaan 1.43-tuumainen ja sen tarkkuus on 466 x 466 pikseliä. AMOLED-tekniikkaa hyödyntävän kirkkaus yltää 1000 nitiin, joten käytön pitäisi onnistu hyvin myös ulkona.Kellossa käytetään ruostumatonta terästä ja painoa laitteella on 44 grammaa. Kello on saanut 5ATM-vedenkestävyyden.

Laitteessa on myös sisäänrakennettu L1/L5 Dual Frequency GNSS (Global Navigation Satellite System) -navigointi, Bluetooth 5.0, 4 gigatavua tallennustilaa, sykemittaus ja 100 urheilumuotoa.