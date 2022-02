HONOR Magic4 Prossa on 100 watin langaton lataus ja 164 megapikselin edestä kameraa

"HONORilla me kysymme aina itseltämme, mitä voimme tehdä ratkaistaksemme käyttäjien kipupisteet ja luodaksemme heille parhaan tuotekokemuksen? Ensiluokkainen HONOR Magic -sarjamme on todellinen malliesimerkki innovatiivisesta teknologiastamme ja halustamme haastaa jatkuvasti alan edelläkävijöitä", kertoo George Zhao, Honor Device Co, Ltd:n toimitusjohtaja.



"Täysin uusi HONOR Magic4 -sarja määrittelee uudelleen huippuosaamisen laitteen ulkonäössä, näytössä, kamerassa, suorituskyvyssä ja turvallisuudessa. Se tarjoaa taianomaisen kokemuksen käyttäjilleen ympäri maailmaa."

Älylaitteiden valmistajajulkisti uuden Magic4-lippulaivamalliston, joka koostuujapuhelimista. Sarjassa on panostettu vahvasti näyttöön, suorituskykyyn sekä kameroihin.





Suorituskyvystä vastaa Qualcommin uusi Snapdragon 8 Gen 1 5G -järjestelmäpiiri. Kyseinen piiri löytyy myös esimerkiksi tuoreesta edge 30 pro, joka julkaistiin juuri.

Magic4 Pron ominaisuuksia

Magic4 Pron näyttö kaartuu sivuilta

Magic4 Pro

Magic4

SuperCharge Wireless-laturi

HONORin mukaan edelliseen sukupolveen, Magic3 -sarjaan , verrattuna HONOR Magic4 -sarja parantaa prosessorin suorituskykyä 20 %, grafiikkasuorittimen suorituskykyä 30 % ja tekoälyominaisuuksia huikeat 300 %.HONOR Magic4 -sarjassa on 8 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa.Magic4 Prossa on "Eye of Muse" -symmetrinen muotoilu ja 6,81 tuuman LTPO nelikaareva näyttö. LTPO tarkoittaa, että virkistystaajuus vaihtelee 1 Hz:stä 120 Hz:iin, mikä takaa esimerkiksi paremman virrankulutuksen. OLED-näytön tarkkuus on 2848 x 1312 pikseliä ja kirkkaus yltää 1000 nitiin. Pron etupuolella olevat kamerat tukevat 3D Face Unlock -ominaisuutta.Sarja tarjoaa 1920 Hz:n pulssinleveysmodulaation (PWM), joka on korkein koskaan LTPO-näytöllä saavutettu PWM. Tämä ominaisuus minimoi silmien rasituksen ja tarjoaa mukavan katselukokemuksen myös hämärässä.Näytön alle on laitettu Qualcommin 3D Sonic Sensor Gen 2 -sensori sormenjälkitunnistukseen. HONOR Magic4 Prossa on 77 % suurempi sormenjälkitunnistin, 1,7 kertaa enemmän biometrisiä tietoja ja on 40 % nopeampi edelliseen sukupolveen verrattuna. Rakenteeltaan laite on saanut IP68-luokituksen (Magic4:ssa IP54-luokitus).Megapikselien kohdalla ei ole säästelty Magic4 Prossa. Takana on kolmoiskamera, jossa on 50 megapikselin laajakulmakamera 1/1,56 tuuman sensorilla (f/1.8), 50 megapikselin 122-asteinen ultralaajakulmakamera ja 64 megapikselin 3,5-kertaisen optisen zoomin periskooppitelekamera.Normaaliversiossa on käytössä sama pääkamera ja ultralaajakulmakamera, mutta 5x optiseen zoomiin kykenevä 8 megapikselin telekamera.Kuvaamiseen aikana puhelin käyttää kuvaamisessa samanaikaisesti eri kameroita. Tämän avulla kuvista tukee terävämpiä ja selkeämpiä. Lisäksi videokuvaamisen aikana voi ottaa korkealaatuisia kuvia. HONORin mukaan muut puhelimet yleensä rajoittavat kuvanlaatua videotallennuksen aikana.Lisäksi Magic4 Prossa on panostettu erittäin nopeaan akun lataukseen. Laitteessa on 4600 mAh akku, joka tukee 100 watin langallista latausta, jolla akku täyttyy vain 30 minuutissa. Lisäksi tuettuna on peräti 100 watin langaton lataus, joka lataa akun 50 prosenttiin vain 15 minuutissa.Magic4 -laitteessa on hieman suurempi 4800 mAh akku, joka tukee 66 watin langallista latausta.HONOR Magic4 -sarja sisältää Android 12 -käyttöjärjestelmään perustuvan Honor Magic UI 6.0 -ohjelmiston.Vertaa: Honor Magic4 vs Honor Magic4 Pro Mustan ja valkoisen värin lisäksi HONOR Magic4 -sarjaa on saatavana täysin uusissa upean syaanin sinisen ja tyylikkään kullan väreissä.HONOR Magic4 -sarjan Suomen saatavuus ja suositushinta ilmoitetaan myöhemmin. Euroopassa hinnat ovat 899 euroa ja 1099 euroa 8+256 gigatavun mallin osalta.