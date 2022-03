Xiaomin alaisuudessa toimivajulkaisi POCO X4 Pro 5G -puhelinmallin, joka tulee saataville Suomessa maaliskuun puolivälin jälkeen.Laitteen suositushinta on 298 euroa. Puhelinta myy Verkkokauppa.com.Värivaihtoehdot ovat Black, Laser Blue ja POCO Yellow. Muistia on 6 gigatavua ja tallennustilaa 128 gigatavua.Laitteessa on Full HD+ AMOLED-näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella, 108 megapikselin pääkamera, Snapdragon 695 5G -prosessori sekä 5000 mAh akku 67 watin latauksella.