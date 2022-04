Poco X4 Pro 5G arvostelu: Laatunäyttö laahaavalla suorituksella

Piiri ei ole mitenkään erikoisen kyvykäs ja tämä näkyy myös puhelinta käytettäessä. Selvää pätkimistä ja nykimistä on käytettäessä huomattavissa ja etenkin raskaampien sovellusten välillä vaihtaminen tuntuu hitaalta.

Poco X4 Pro sijoittuu aikalailla edulliseen hintaluokkaan. Tämän myötä joissakin asioissa on täytynyt säästää. Säästäminen näkyy esimerkiksi piirin kohdalla, sillä puhelimessa on Snapdragon 695 -piiri.

Joissakin asioissa on kuitenkin täytynyt säästää, jotta hinta saadaan painettua tähän, joten onko Poco X4 Pro 5G harkitsemisen arvoinen?

Xiaomin alaisuudessa toimiva Pocon uusin puhelin on varustettu isolla, 120 hertsin AMOLED-näytöllä, 108 megapikselin pääkameralla, 5000 mAh akulla ja 67 watin latauksella.

Poco X4 Pron AMOLED-näyttö on laadukas ja myös kirkas. Lisäksi käytettävissä on korkea 120 hertsin virkistystaajuus, mutta heikomman suorituskyvyn myötä käytettävyys ei ole niin sulavaa kuin tehokkaimmilla laitteilla.

Tämän laitteen kohdalla 120 hertsin virkistystaajuuden hyöty jää puolitiehen, joten ehkäpä 90 hertsiä olisi ollut tämän laitteen kohdalla parempi vaihtoehto. Lisäksi oletuksena näyttö on asetettuna 60 hertsiin, joten käyttäjän tulee itse vaihtaa käyttöön korkeampi virkistystaajuus.

Muuten näyttö on siis laadukas. Riittävän korkean kirkkauden ansiosta käyttäminen onnistuu mukavasti ulkona ja AMOLED-paneelilta on miellyttävä katsella videoita. Lisäksi laitteessa on stereokaiuttimet ja 3.5 mm:n kuulokeliitäntä. Stereokaiuttimien laatu ei ole parasta mahdollista, mutta menettelee esimerkiksi YouTube-videoiden katselussa.

Laite käyttää kulmikasta muotoilua. Tämä tarkoittaa, että kyljet ovat tasaiset ja takaa puhelin on tasainen. Useimmat puhelimet hyödyntävät pyöreää muotoilua etenkin takaa, mutta tämän puhelimen kohdalla saumat ovat terävämmät, joten puhelimen käsittely ei ole niin miellyttävää.

Yleisesti laite näyttää ja tuntuu kalliimmalta kuin mitä se todellisuudessa on lasisen takakannen ja jämäkän rakenteen ansiosta.