Motorolan moto g22 tarjoaa 169 eurolla 5000 mAh akun ja 50 megapikselin kameran

julkaisi edulliseen hintaluokkaan uuden laitteen. Hieman erikoisesti puhelimen nimiä on, vaikka vasta viime vuoden lopulla julkaistiin moto g200, moto g71, moto g51, moto g41 ja moto g31 mallit moto g22:n suositushinta on 169 euroa ja sen myynti alkaa Cosmic Black, Iceberg Blue ja Pearl White väreissä Suomessa 28. maaliskuuta.Hinnaltaan moto g22 sijoittuu moto g31:n alapuolelle, joka maksaa 199 euroa . Nämä eroavat tietyiltä osin toisistaan.Vertaa: moto g22 vs moto g31

Tällä hintaa saa perushyviä ominaisuuksia.Etupuolella on 6,5-tuumainen HD+ (1600 x 720) LCD -näyttö 90 hertsin virkistystaajuudella. Etupuolelta löytyy myös 16 megapikselin kamera. Taakse on laitettu 50 megapikselin pääkamera (f/1.8, 0.64μm), 8 megapikselin ultralaajakulma, 2 megapikselin makro ja 2 megapikselin syvyyskamera. Videokuvaus onnistuu Full HD 30 fps -tasolla.Sisällä on puolestaan MediaTekin Helio G37 4G-piiri, jonka parina on 4 gigatavua RAM-muistia. Sisäistä tallennustilaa on 64 gigatavua. Lisäksi sisällä on 5000 mAh akku, joka tukee 15 watin latausta, mutta pakkauksessa toimitetaan 10W laturi. Akunkesto yltää todennäköisesti erittäin hyvälle tasolle.Ominaisuuksiin lukeutuvat myös USB-C, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, Bluetooth 5.0, NFC, yksi kaiutin, yksi mikrofoni, sormenjälkilukija ja Dual SIM- ja microSD-korttipaikat. Laitteessa käytetään heti Android 12 -versiota.Laitteet mitat ovat 163.95 x 74.94 x 8.49 mm ja painoa on 185 grammaa.