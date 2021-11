Motorola julkisti kerralla peräti viisi moto g -sarjan puhelinta

moto g200

Motorola jatkaa sekavaa tapaa puskea markkinoille uutta luuria tiuhaan tahtiin. Nyt tätä touhua on jatkettu peräti viiden mallin voimin: moto g200, moto g71, moto g51, moto g41 ja moto g31. Näistä useimmat mallit ovat jatkoa keväällä julkaistuille malleille.Joukon mielenkiintoisin malli on moto g200, joka etenkin teholtaan huipputasoa. Se on jatkoa maaliskuussa julkistetulle moto g100 -mallille, joka sekin on varsin tehokas Uuden laitteen erikoisuus on tehokkaan Snapdragon 888+ -piirin käyttäminen. Tämän parina on myös 8 gigatavua RAM-muistia. Sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua.Etupuolella on kookas 6,8-tuumainen Full HD+ IPS LCD-näyttö, joka toimii esimerkiksi edge 20 -sarjan puhelimien tapaan 144 hertsin virkistystaajuudella.

moto g71 5G

moto g51 5G

moto g41

moto g31

Hinnat ja saatavuus

Moto g200 tulee saataville 6. joulukuuta 499 euron suosituhinnalla.

Moto g71:n hinta on 299 euroa, mutta myyntiintuloa ei vielä kerrottu.

Moto g51 tulee saataville 6. joulukuuta 269 euron suositushinnalla.

Moto g41 maksaa 249 euroa ja tulee saataville myös 6. joulukuuta.

Moto g31:n hinta on 199 euroa, mutta myyntiintuloa ei vielä kerrottu.

Taakse on puolestaan laitettu 108 megapikselin pääkamera, mutta se siinä ei käytetä optista vakautusta. Mukana ovat myös 13 megapikselin ultralaajakulma makrokuvauksella sekä 2 megapikselin syvyyskamera. Etupuolella on 16 megapikselin kamera.Muita ominaisuuksia ovat USB-C 3.1, Bluetooth 5.2, Wifi 6, NFC ja sormenjälkilukija. Laitteessa on vain yksi kaiutin. Lisäksi moto g200 tukee Ready For -alustaa.Käyttöjärjestelmänä toimii edelleen Android 11 ja laitteen luvataan Motorolalle tyypilliseen tapaan vain yksi versiopäivitys eli Android 12. Tietoturvaa luvataan päivityksinä parin vuoden ajan.Spekseihin nähden hinta jää kohtuulliseen lukemaan 499 euron suositushinnan myötä.Tässä puhelimessa käytetään 6,4-tuumaista OLED-näyttö Full HD+ tarkkuudella, mutta virkistystaajuus on jätetty 60 hertsiin.Tehoista vastaa Snapdragon 695, joka tarjoaa myös 5G-yhteydet. Sisällä on 5000 mAh akku 30 watin latauksella.Taakse on laitettu 50 megapikselin pääkamera, 8 megapikselin ultralaajakulma sekä 2 megapikselin makro.Pohjassa on USB-C ja kuulokeliitin.Moto g51 5G on jatkoa Puhelinvertailun testaamalla moto g50 -mallille Kyseessä on alle 300 euron 5G-puhelin. Tähän hintaan saa muun muassa 120 hertsin virkistystaajuudella toimivan 6,8-tuumaisen näytön, 5000 mAh akun, 50 megapikselin pääkameran ja kuulokeliitännän 208 gramman painoisessa paketissa.Tämän puhelimen kohdalla on siirrytty MediaTekin Helio G85 -suorittimeen eli kyseessä on 4G-puhelin.Puhelimessa on 6,4-tuumainen OLED-näyttö Full HD+-tarkkuudella ja 60 hertsin virkistystaajuudella. Taakse on laitettu 48 megapikselin pääkamera, joka on saanut myös optisen kuvanvakaimen. Vierellä on 8 megapikselin ultralaajakulma ja 2 megapikselin makro.Laiteen paino jää 178 grammaan, mutta sisällä on 5000 mAh akku 30 watin latauksella. Myös sisäistä tallennustilaa on mukavat 128 gigatavua.Myös moto g31:ssa käytetään MediaTekin Helio G85 -suoritinta. Näyttö on myös samanlainen kuin moto g41 -mallissa.Taakse on laitettu 50 megapikselin kamera, mutta tässä mallissa ei käytetä optista kuvanvakainta. Akunkestosta vastaa 5000 mAh akku, mutta latauksen osalta tuetaan 10W latausta.