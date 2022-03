Päivän diili: Sonyn upea pikkuinen huippukännykkä halvemmalla kuin kertaakaan

on ollut oman tiensä kulkija kännykkämaailmassa viimeiset vuodet. Yhtiö ei yritäkään kosiskella valtavaa ostajakuntaa laajalla mallistolla, vaan keskittyy tekemään kännyköitä, jotka erottuvat muista.Sonyn nykyisen strategian kulmakivenä ovat kännykät, jotka ovat niitä harvoja pieniä älypuhelimia markkinoilla. Pikkuruisen suklaalevyn mallinen pitkultainen muotoilu on täysin poikkeava muiden valmistajien kännyköiden muotoilusta.Lisäksi Sony ei olisi Sony, jos yhtiö ei myös samalla panostaisi puhelintensa kameratekniikkaan - vahva asema digitaalikameroissa vaatii luonnollisesti näyttämisen halua tälläkin saralla.Viime vuonna julkaistu, arvostelussamme neljä tähteä napannut Sony Xperia 5 III on mainio osoitus tästä kokonaisuudesta.Puhelin solahtaa pienempäänkin käteen mukavasti, tarjoaa huippukännykän tehot ja tarjoaa Sonylle uskolliseen tapaan varmaa laatuaa kameroiden osalta.Isoin valituksen aiheemme oli puhelimen julkaisun hetkellä sen hinta - tuolloin hurjat 1000 euroa. Mutta nyt tämän pienen kaunokaisen saisi omakseen 599 eurolla Tarjous on voimassa useilla jälleenmyyjillä, alla lista tämän hetken kaupoista:

Sony on myös ollut reippaalla jalalla tarjoamassa kännyköilleen-päivityksiä ja Sony Xperia 5 III saikin oman Android 12 -päivityksensä jo tammikuun alussa.Xperia 5 III:sta on viime aikoina myyty 700 - 800 euron haarukassa, joten tämän hetken tarjous on todella houkutteleva, jos pieni, huippuluokan älypuhelin kiinnostaa.