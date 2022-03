Vertailu: Näin puhelimet ovat muuttuneet neljässä vuodessa: kamerat, näytöt, liittimet, ...

Me täällä Puhelinvertailun toimituksessa käytämme työmme puolesta jatkuvasti uusimpia puhelimia. Moni kuluttajakin vaihtaa kännykkäänsä vuoden, kahden välein. Mutta jos vaihtoväli pitenee, niin huomaako päivitettäessä eroa vanhan ja uuden puhelimen välillä?Luonnollisesti kännyköiden akkujen kapasiteetti laskee hieman ja käyttöjärjestelmään ei ehkä enää saa uusia päivityksiä. Mutta miten puhelimet ovat oikeasti muuttuneet viimeisen neljän vuoden aikana..?Otimme pohjaksi helmikuun 2018 myydyimpien puhelinten listan ja vertasimme sitä helmikuun 2022 myydyimpiin puhelimiin. Tuosta sitten pyrimme jakamaan kännykät hintaryhmittäin ja vertaamaan vastaavan hintaisia kännyköitä neljän vuoden takaa tämän päivän puhelimiin.Eli miten vaikkapa vuonna 2018 ostettu 200 euroa aikoinaan maksanut kännykkä on erilainen tänää päivänä ostettuun 200 euron kännykkään verrattuna..?

Sadan euron Android-kännyköiden erot 2018 vs 2022



Nokia 3 vs Samsung Galaxy A02s

Näyttö peittää koko puhelimen etualan

Takakameroiden määrä on kasvanut yhdestä kahteen tai kolmeen

microUSB on korvautunut USB-C:llä

Painoa on tullut reippaasti lisää 4 vuodessa

Akku on nykyisin merkittävästi isompi

Pikalataus on tullut myös edullisimpiin puhelimiin

Noin 200 euron Android-kännyköiden erot 2018 vs 2022



Nokia 6 vs POCO M4 Pro 5G

Näyttö peittää koko puhelimen etualan

Takakameroiden määrä on kasvanut yhdestä kahteen, kolmeen tai jopa neljään

Painoa on tullut lisää 4 vuodessa

Akku on nykyisin merkittävästi isompi

Pikalataus

Tallennustila on kasvanut

5G on tullut tähänkin hintaluokkaan, muttei kaikkiin malleihin

400 euron Android-kännyköiden erot 2018 vs 2022



OnePlus 5 vs OnePlus 8T

Näyttö peittää koko puhelimen etualan

Takakameroiden määrä on kasvanut kahdesta kolmeen tai neljään

Painoa on tullut lisää

Akku on nykyisin merkittävästi isompi

Pikalataus on nopeutunut

5G on saapunut, joskaan ei kaikkiin malleihin

Perusmallienkin tallennustila alkaa nyt 128 gigatavusta, aiemmin 64 gigatavua

3,5mm kuulokeliitäntä on kadonnut

Yhteenvetona

Suunnilleen sadan euron hintaryhmään myydyimpien puhelinten listoilta poimimme kaksi mainiota esimerkkitapausta. Helmikuussa 2018 myydyimpien puhelinten listoilla keikkuivat mm.sekäVerrokeiksi helmikuulta 2022 valikoitui kolme satasen luuria:, jota myytiin helmikuussa noin 130 euron hinnalla. Toinen verrokki löytyy sekin Samsungilta:oli valtaosan helmikuuta 2022 myynnissä 99 euron hintaan. Lisäksi nykypuhelimista otettiin suurennuslasin alle, jota myytiin koko helmikuun ajan 99 euron hinnalla.Vertailtaessa näiden neljän puhelimen ominaisuuksia, kiinnittyy välittömästi huomio pariin merkittävään seikkaan.Ensinnäkin puhelintenjättimäisesti: vuonna 2018 myydyt puhelimet tässä hintaluokassa painoivat noin 140 grammaa, kun taas vuoden 2022 vastinparit painavat noin 200 grammaa. Kasvua on siis huikeat +42% neljässä vuodessa.Painolle toki löytyy myös selityksensä: neljän vuoden takaiset verrokit sisälsivät noin 2500-3000 mAh akut, kun nykyverrokeista löytyy järkiään 5000 mAh akku, eli parhaimmillaan tuplasti enemmän akkukapasiteettia kuin aiemmin.Yllättävää kyllä aivan halvimmissa kännyköissä myöskään käyttömuistin tai tallennustilan määrät eivät ole nimellisesti kasvaneet juurikaan. Käyttömuistia on edelleen halpispuhelimissa 2 tai 3 gigatavua, aivan kuten tuolloinkin. Talnneustilan osalta vaihtoehtoja on edelleen aivan halvimmissa luureissa tarjolla 16 gigatavusta ylöspäin. Joten parannusta ei ole silläkään saralla juurikaan tapahtunut. Tosin 16 gigatavun mallein myyntiluvuista nykypäivänä on vaikea sanoa mitään - kaikista nykyisistä halpisluureista on tarjolla yleensä myös 32 gigatavun ja 64 gigatavun versiot. Poikkeuksen tähän muodostaa Xiaomi, jossa alin tallennustilan määrä on 64 gigatavua.Yksi silmiinpistävä ero on myös kameroissa: vielä vuonna 2018 myydyissä puhelimissaja halvimmissa puhelimissa sen tarkkuus oli tyypillisesti 8 megapikseliä.Nykyisin myös halpisluureissa on tarjolla ainakin kaksi, yleensä jopa kolme takakameraa ja tarkkuudet lähtevät 13 megapikselistä aina 50 megapikselin tasolle saakka - myös budjettiluureissa.Konkreettinen iso muutos on tapahtunut myös latausliittimissä: vielä vuonna 2018 käytännössä kaikissa puhelimissa latausliittimenä oli käytössä microUSB. Nykyisin microUSB alkaa olemaan katoava liitäntä ja tilalle on tullut USB-C. Moderneista verrokeistamme kuitenkin Xiaomin puhelimesta löytyy edelleen microUSB-liitäntä.Myös latausnopeudet ovat monissa budjettimalleissa kasvaneet: molemmissa moderneissa Samsungin budjettipuhelimissa on 15W, kun kaikissa vuoden 2018 verrokeissa lataus oli mallia "yöksi laturiin".Kameroiden lisäksi ulospäin näkyvä merkittävä ero vanhojen ja uusien kännyköiden välillä on myös niiden kaventuneissa kehyksissä. Vielä 2018 myydyissä puhelimissa puhelimen etuosan ylä- ja alareunassa oli yleensä sentin levyinen "leuka", joka on nykypuhelimista pitkälti kadonnut kokonaan. Eli näyttö on vallannut koko puhelimen etuosan, myös halvimmissa kännyköissä.Helmikuussa 2018 noin 200 euron hinnalla myytävistä, suosituimmista kännyköistä osa oli julkaistu jo vuoden 2017 alkupuolella - pari jo tuotakin aiemmin.Vuoden 2018 helmikuussa listalta noin 200 euron haarukkaan osuivat mm. Nokia 6 ja. Molemmat kännykät löytyivät helmikuun 2018 myydyimpien puhelinten listalta.Verrokeiksi vuodelta 2022 valikoituivatjaMerkittävin muutos ulkoisesti tässä hintaluokassa on jälleen näyttöjen muuttuminen: nykypuhelimissa näyttö peittää koko puhelimen etualan. Vanhemmissa malleissa puhelimen etupuolella on noin sentin kokoiset kevykset näytön ylä- ja alareunassa.Toinen ulkoinen muutos löytyy puhelimen takaa, jossa on samaa muutosta näkyvissä kuin budjettimalleissakin:. Tässäkin hintaluokassa vuonna 2018 myydyissä puhelimissa oli kaikissa takana vain yksi kamera, kun nykypuhelimissa niitä löytyy takaa joko 2, 3 tai 4.Myös 200 euron puhelimissa paino on kasvanut, vaikkakaan ei prosentuaalisesti ihan niin paljoa. Vuoden 2018 verrokkimme painoivat 170-180 grammaa ja nykyverrokit vastaavasti noin 200 grammaa.Ja syy painon kasvulle on jälleen sama:. Siinä missä vuoden 2018 malleissa akut olivat 3000 mAh ja 3600 mAh, on molemmissa vuoden 2022 malleissa akkua 5000 mAh. Ja myös lataus on nopeutunut: neljän vuoden takaisissa puhelimissa oli tarjolla vain "hidaslataus", kun modernit mallit tarjoavat 15W tai jopa 33W latausnopeuksia.Tässä hintaluokassa myös näkyy: vuonna 2018 ostetussa Samsungin J7 (2017) -mallissa tallennustilaa on vain 16 gigatavua ja Nokia 6:ssakin vain 32 gigatavua. Moderneissa malleissa tallennustilan vaihtoehdot alkavat 64 gigatavusta jaon tarjolla vähintään 4 gigatavua.Vuoden 2018 myydyimpien listalta löytyi pari noin 400 euroa maksanutta mallia vertailuumme. Vuonna 2017 julkaistu OnePlus 5 maksoi helmikuussa 2018 tasan 400 euroa. Toinen seniorimallimmemaksoi sekin 399 euroa.Moderneiksi verrokeiksi valikoituivat, jota myytiin helmikuussa säännöllisesti 399 eurolla sekä, jonka helmikuun keskihinta oli 430 euroa.Jälleen samat trendit toistuvat:. Vuoden 2018 verrokit painoivat 153 grammaaja 160 grammaa. Vastaavasti modernit verrokit olivat lihoneet merkittävästi, Samsungin painaessa 203 grammaa ja OnePlussankin 188 grammaa.Ja syy painonlisäykselle on jälleen sama:. Vuonna 2018 mentiin pitkälti 3000 mAh akuilla ja nykyvalikoimassa akkujen koot ovat 4500 ja 5000 mAh väliltä.Myös näytöissä on toteutunut sama trendi kuin edullisemmissakin malleissa: uusissa malleissa, kun vanhoissa puhelimissa etupuolen ylä- ja alareunassa oli vielä "käyttämätöntä" tilaa. Lisäksiovat tässä hintaluokassa nousseet perinteisestä 60Hz tasosta 90 hertsiin tai jopa 120 hertsiin.400 euron hintaluokassa kuitenkin oli jo vuonna 2018 tarjolla pikalataus: sekä Nokialainen että OnePlus tarjosivat jo tuolloin pikalatausta. Pikalataus on vain tuon jälkeen nopeutunut merkittävästi: tuolloin latausnopeudet olivat 15W tasolla, nyt puhutaan 25W, OnePlussan kohdalla jopa 65W latausnopeudesta.on tullut neljässä vuodessa myös kalliimpiin puhelimiin lisää: vuonna 2018 myydyissä 400 euron kännyköissä takakameroita oli tyypillisesti tarjolla kaksi, nyt niitä on - mallista - riippuen kolme tai neljä. Megapikselit ovat tietysti nekin lähteneet laukalle.on myös sekin kasvanut siten, että vielä vuonna 2018 "perusmalli" 400 euron puhelimissa tarkoitti 64 gigatavun tallennustilaa. Nykyisin tässä hintaluokassa edullisin variantti on yleensä 128 gigatavun tallennustilalla varustettu.Myöson 400 euron hintaluokassa tipahtanut kokonaan pois. Vielä vuonna 2018 se löytyi käytännössä kaikista kännyköistä, mutta nykyisin etenkin kalliimmista puhelimista perinteinen kuulokeliitäntä puuttuu kokonaan.Tietyt muutokset vaikuttavat koskevan kaikkia hintaluokkia: paino ja akun koko ovat kasvaneet kännyköissä kautta linjan neljässä vuodessa. Lisäksi pikalatauksesta on tullut normaali oletus myös edullisimmissa malleissa, kun vielä vuonna 2018 sellainen löytyi vain kalleimmista malleista.Lisäksi takakameroiden määrä on kasvanut ja nykyisin aivan halvimmistakin kännyköistä löytyy vähintään kaksi takakameraa. Myös kameroiden laatu on kasvanut vuosi vuodelta.Aivan halvimmissa malleissa tallennustila ei ole kasvanut, mutta kaikissa muissa hintaluokissa ollaan siirrytty tallennustilan osalta "pykälä ylöspäin". Eli jos vuonna 2018 puhelimen edullisin variantti sisälsi 32 gigatavua tallennustilaa, on vastaavassa mallissa nykyisin 64 gigatavua ja niin edelleen.microUSB-liitäntää löytyy vielä joistain nykymalleistakin, mutta se on nopeasti korvautumassa USB-C -liitännällä. USB-C:tä löytyi vuonna 2018 vain kalliimmista puhelimista.Suorituskykyjä on mahdotonta verrata suoraan eri mallien välillä. Mutta jos keskitytään puhtaasti arkikäyttöön, voitaisiin karkeasti sanoa niin, että suorituskyky on noussut merkittävästi nimenomaan halvimmissa malleissa, eli 100 euron ja 200 euron valikoimassa. Vanhasta halpisluurista uuteen halpisluuriin vaihtaessa suorituskyvyssä huomaa selkeimmin merkittävän parannuksen, ihan arkikäytössäkin.400 euron ja sitä kalliimmissa kännyköissä toki suorituskyky on noussut reippaasti toki niissäkin. Mutta neljä vuotta vanha 400 euron kännykkä on peruskäytössä suorituskyvyltään edelleen rivakka peli - ja merkittävää suorituskyvyn eroa on vaikeampi huomata, ellet pelaa.