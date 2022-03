Vertailussa Galaxy A53 5G vs Galaxy A52s 5G - kumpi kannattaa ostaa?

Hinta

julkaisi vuoden 2022 Galaxy A-sarjaan-puhelinmallin, joka on jatkaja viime vuoden Galaxy A52s 5G :lle. Ominaisuuksiltaan laitteet ovat hyvin samanlaisia, joten onko tässä kohden järkevää hankkia kalliimpi, mutta uudempi Galaxy A53 5G vai onko vanhempi malli voittaja?Tässä jutussa käymme läpi kahden laitteen erot.Uusi Galaxy A53 5G on saatavana kahdessa eri muistikoossa, 6/128 Gt ja 8/256 Gt. Vanhempi Galaxy A52s 5G on saatavilla 6/128 Gt vaihtoehtona.Galaxy A53 5G:

Galaxy A52s 5G Mitat

159,6 x 74,8 x 8,1 mm

159,9 x 75,1 x 8,4 mm Paino

189 g

189 g Rakenne

Muovi, IP67

Muovi, IP67 Näyttö

6,5", Full HD+, Super AMOLED, 120 Hz

6,5", Full HD+, Super AMOLED, 120 Hz Käyttöjärjestelmä

Android 12 + One UI 4.1

Android 12 + One UI 4.0 RAM

6 / 8 Gt

6 Gt Tallennustila

128 / 256 Gt + muistikorttipaikka

128 Gt + muistikorttipaikka Suoritin

Exynos 1280

Snapdragon 778G Akku

5000 mAh, 25W lataus

4500 mAh, 25W lataus Biometrinen tunnistus

Sormenjälkilukija näytön alla

Sormenjälkilukija näytön alla Pääkamera

64 MP, F1,8, OIS

64 MP, F1,8, OIS Ultralaajakulmakamera

12 MP, F2.2

12 MP, F2.2 Makrokamera

5 MP, F2.4

5 MP, F2.4 Syvyystunnistus

5 MP, F2.4

5 MP, F2.4 Takakamerat video

4K 30fps

4K 30fps Etukamera

32 MP, F2.2

32 MP, F2.2 Etukamera video

4K 30 fps

4K 30 fps Muuta

5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G+5GHz), Bluetooth 5.0, stereokaiuttimet, ei kuulokeliitäntää, ei laturia pakkauksessa

5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G+5GHz), Bluetooth 5.0, stereokaiuttimet, kuulokeliitäntä, laturi pakkauksessa Värit

Musta, valkoinen, vaaleansininen, persikka

Musta, valkoinen, minttu, violetti Hinta

449 euroa / 499 euroa

299 euroa

Galaxy A52s 5G:Hinnan osalta Galaxy A52s 5G on siis tällä hetkellä 150 euroa edullisempi. Toisaalta Galaxy A53 5G:n ennakkotilaajat (17.3 - 31.3.2022) saavat kaupan päälle Galaxy Buds Live -kuulokkeet, joiden arvoksi kerrotaan 169 euroa (kuulokkeita toki myydään jo edullisemmalla hinnalla).Galaxy A53 5G:n julkaisun yhteydessä Samsung antoi uutuudelle melko kovan päivityslupauksen: puhelin saa neljä Android-päivitystä ja viisi vuotta tietoturvapäivityksiä Tältä osin Samsung on huimasti edellä muita Android-valmistajia, sillä muut valmistajat eivät tarjoa näin hyvää päivitystä edes huippupuhelimilleen.Galaxy A53 5G käyttää tällä hetkellä Android 12 -versiota eli se tulee aikanaan saamaan jopa Android 16 -päivityksen. Galaxy A52s 5G käyttää myös jo Android 12 -versiota ja sen odotetaan saavan Android 13- ja Android 14-päivitykset.Pidempää käyttöä ajatellen Galaxy A53 5G on siis parempi vaihtoehto.Yksi merkittävimmistä teknisistä eroista on järjestelmäpiiri. Uudessa puhelimessa käytetään 5 nanometrin Exynos 1280 -piiriä, kun taas vanhemmassa mallissa on 6 nanometrin Snapdragon 778G -piiri.Erikoisesti Exynos 1280 on suorituskyvyltään heikompi kuin Snapdragon 778G, joten tältä osin Galaxy A52s 5G voi olla parempi vaihtoehto.Galaxy A53 5G on kuitenkin saanut sisälleen suuremman akun (5000 mAh vs 4500 mAh) ja uudempi piiri mahdollisesti kuluttaa vähemmän virtaan. Näin Galaxy A53 5G:n akunkeston pitäisi olla parempi kuin Galaxy A52s 5G:n.Mitoiltaan ja painoltaan puhelimet ovat lähes samankokoiset. Suurempi akku on saatu mahdutettua puhelimeen jättämällä 3.5 mm:n kuulokeliitäntä pois Galaxy A53 5G:n kohdalla.Akun lataamisen osalta löytyy merkittävä ero. Kumpikin tukee 25 watin latausta, mutta vain vanhemman Galaxy A52s 5G:n pakkauksessa toimitetaan tällainen laturi. Galaxy A53 5G:n kohdalla se tulee ostaa erikseen.Ulkoisesti puhelimet muistuttavat toisiaan.Kummassakin on samanlainen näyttö ja samanlaiset kamerat takana.Näin ollen laitteiden pitäisi tarjota videoita katsellessa ja kuvia ottaessa samanlaisen kokemuksen.Tällä hetkellä Galaxy A52s 5G tarjoaa 299 eurolla erinomaisesti vastinetta rahalle. Ennakkotilaajat saavat kuitenkin 449 euron Galaxy A53 5G:n mukana kuulokkeet, joka omalta osaltaan parantaa Galaxy A53 5G:n sijoituksia.Uudemman mallin merkittävin etu on parempi päivitystuki, sillä Galaxy A53 5G tulee saamaan päivityksiä jopa 5 vuoden ajan. Lisäksi laitteen sisällä on suurempi akku ja piiri kuluttaa vähemmän virtaa.Galaxy A52s 5G:n piiri on tehokkaampi ja tässä puhelimessa on 3.5 mm:n kuulokeliitäntä. Pakkauksessa toimitetaan laturi.Kameraosastolla laitteiden pitäisi olla hyvinkin samanlaisia. Muuten ulkonäkö ja rakenne ovat keskenään samanlaiset.