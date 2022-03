Huawein juoksijalle suunnattu Watch GT Runner nyt saatavilla Suomessa

on tuonut Watch 3 ja Watch 3 GT -kellojen jatkoksi myyntiin-urheilukellonsa, joka on suunnattu juoksijoille.Huawei Watch GT Runner -kellon suositushinta on 279 euroa, ja se on saatavilla kaikilta suosituimmilta jälleenmyyjiltä ja operaattoreilta.Kellossa on uusi juoksukyvyn mittaamiseen tarkoitettu järjestelmä, Running Ability Index (RAI), joka auttaa käyttäjää arvioimaan juoksukyvykkyyttään objektiivisesti ja saavuttamaan parhaat tuloksensa.Huawein mukaan RAI-indeksi auttaa arvioimaan käyttäjän juoksukyvykkyyden, sykehistorian, juoksutahdin, matkan, juoksutiheyden ja muiden monitahoisten datapisteiden avulla.Harjoittelun intensiteettiä ja määrää valmiissa ohjelmissa säädetään älykkäästi, ja käyttäjä voi myös halutessaan mukauttaa juoksuohjelmaansa Huawei Health -sovelluksessa TruSport -järjestelmän analyysien, juoksuhistorian ja henkilökohtaisten tavoitteiden perusteella.

Tämän lisäksi kellossa on esimerkiksi Suomessa kehitetty TruSport-algoritmi, joka toimii urheilutoimintojen aivoina ja TruSeen 5.0+ -sykkeenmittausteknologia, joka takaa tarkan sykkeenmittauksen sekä SpO2-mittauksen. Kello myös hyödyntää viittä satelliittijärjestelmää: GPS:ää, Beidouta, GLONASS:ia, Galileoa ja QZSS:ää.Huawei Watch GT Runnerin runko on kevyt, vesitiivis ja mukava kädessä. Materiaaleina on käytetty vahvaa polymeerikuitua, keramiikkapinnoitetta ja titaania. Kello painaa ilman ranneketta vain 38,5 grammaa. Kellon mukana tulee silikoniranneke.Käytöstä riippuen kellon akunkestoksi luvataan 8 - 14 päivää. Kellon sisäiseen tallennustilaan voidaan tallentaa jopa 500 kappaletta. Käyttöjärjestelmänä toimii HarmonyOS 2.1, joka tukee joitakin kolmannen osapuolen sovelluksia.