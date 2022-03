Nothing ei julkaissut mitään, mutta puhelin on tulossa kesällä

Nothing OS:n luvataan olevan nopea ja sulava

OnePlussan toisen perustajan, Carl Pein, uusi-yritys järjesti tänään lyhyen The Truth -tilaisuuden. Ennakkoon odotuksissa oli puhelimen julkaisu, mutta tilaisuudessa tästä annettiin lähinnä esimakua.-nimellä kulkeva puhelin julkaistaan virallisesti kesällä.Nothingin mukaan kyseessä on haastaja enemmänkin Applelle ja Applen ekosysteemille. Nothing phone (1) tulee olemaan iso osa ekosysteemin käytössä.Merkittävin paljastus tulevasta puhelimesta oli Androidiin perustuvan Nothing OS -käyttöliittymän käyttäminen. Se on OnePlussan tyylisesti "Fast & Smooth" eli nopea ja sulava. Käyttöliittymä vaikuttaa hyvin puhtaalta Androidilta, mutta sisältää samalla erilaisia kustomointimahdollisuuksia.

Nothing phone (1) saa kolme isompaa päivitystä

Nothing lupaa käyttöjärjestelmän saavan kolme isompaa päivitystä ja neljä vuotta päivityksiä tietoturvaan.Käyttöliittymä tulee saataville Launcher-sovelluksena muutamille puhelinmalleille huhtikuun aikana.Nothing phone (1) -puhelimen suorituskyvystä tulee vastaamaan Snapdragon-suoritin.