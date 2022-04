Kännyköihin tulossa valtava mullistus? EU-lainsäädäntö vaatii nykyisen designin hylkäämistä

Euroopan Unioni on erittäin hyvällä asialla, kun se on luomassa uutta lainsäädäntöä tuotteiden eliniän pidentämiseksi.-säännöstö saattaa tulla voimaan jo vuonna 2024. Mutta erityisesti kännykkämaailmaan uudistus iskisi kovalla kädellä.EU:n ajama lainsäädäntö asettaa tiettyjä vaatimuksia laitteiden korjattavuudelle. Valmistajien pitää mm. taata tietty saatavuus varaosille sekä antaa muillekin kuin valttutetuille huolloille viralliset korjausoppaat vapaaseen käyttöön. Vaatimus koskee siis myös kuluttajia, eli tavallisen kuluttajan pitää saada käyttöönsä viralliset huolto-ohjeet elektronisten laitteiden fyysistä korjaamista varten.Hyviä ehdotuksia, eittämättä.Mutta iso kompastuskivi on siinä, että uusi direktiiviehdotus vaatii myös akkujen helppoa vaihdettavuutta. Täsmällisemmin lakiehdotus vaatii, että tavallisilla, yleisesti saatavilla olevilla työkaluilla pitää pystyä vaihtamaan akku mistä tahansa akkua käyttävästä kuluttajatuotteesta. Lisäksi laite tai irroitettava akku ei saa vaurioitua operaatiossa.

Läppäreissä ja monissa muissa isommissa laitteissa vaatimus on kohtuullisen yksinkertainen toteuttaa. Mutta kännyköissä tilanne on täysin toinen.Kun kännyköistä alkoivat katoamaan itse vaihdettavat akut, syynä ei ollut niinkään valmistajien ahneus, vaan kuluttajien hinku saada laitteistaan aina vain ohuempia - kuitenkaan tinkimättä akkukestosta.Viimeisen viiden vuoden aikana myös kännyköiden sisällä oleva "vapaa tila" on pienentynyt oleellisesti, kun kamerasensoreiden määrä ja koko ovat kasvaneet vauhdilla. Myös huippunopeiden järjestelmäpiirien vaatimat jäähdytysratkaisut vievät osan puhelimen sisällä olevasta tilasta - jättäen aina vain vähemmän tilaa akuille.Kompromissiksi valmistajat päätyivät nykyiseen tilanteeseen, jossa puhelimista ei saa vaihdettua omin konstein akkua lainkaan. Sen sijaan akku on usein pilkottu pienen pieniin akkuyksiköihin, joita on ripoteltu puhelimen sisälle, sinne, missä suinkin on vähänkään "ylimääräistä" tilaa. Usein akku saattaa olla myös muiden puhelimen komponenttien alla tai takana.Jos lakiehdotus menee läpi, palataan todennäköisesti viiden vuoden takaiseen tilanteeseen, jossa puhelin on joko ohut ja siro tai sitten siinä on hyvä akku - molempia ei samaan pakettiin voi saada. Mutta samalla myös puhelinten - ja muun elektroniikan - elinikää toivottavasti pidennetään merkittävästi.