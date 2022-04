Xiaomi 12 ja Xiaomi 12 Pro tulevat Suomessa myyntiin 6. huhtikuuta

"Viime viikolla Wienissä Euroopan markkinoille julkistettu Xiaomi 12 -sarja on herättänyt runsaasti kiinnostusta niin mediassa kuin jälleenmyyjissäkin. Etenkin Xiaomi 12 Pro tarjoaa huippuluokan puhelinkokemuksen vaativaankin makuun. Todelliset edelläkävijät saavat ensimmäisen kahden viikon ajan myös Xiaomi Watch S1 -älykellon kaupan päälle, ja pääsevät etunenässä testaamaan huippupuhelinta ja kelloa yhdessä", Xiaomi Suomen myyntipäällikkö Pekko Honkasalo kertoo.

Xiaomi tuo tehokkaat ja monipuoliset Xiaomi 12 ja Xiaomi 12 Pro puhelimet myyntiin Suomessa keskiviikkona 6. huhtikuuta. Kyseiset laitteet julkaistiin globaalisti maaliskuussa.





Laitteet kuuluvat huippuluokkaan, joten hinnat ovat myös sen mukaiset.



Xiaomi 12 on varustettu 8 gigatavun RAM-muistilla ja 256 gigatavun sisäisellä tallennustilalla. Sen suositushinta on 849 euroa.

Xiaomi 12 ja Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro sisältää 12 gigatavua RAM-muistia ja 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Tämä puhelin omaa 1099 euron suositushinnan 6.4 .- 20.4.2022 välisenä aikana ostettuihin Xiaomi 12 -laitteisiin tulee mukana Xiaomi Watch S1 (arvo 249€).Suomessa Xiaomin laitteita myyvät Elisa, DNA, Telia, Gigantti, POWER, Verkkokauppa.com, Veikon Kone ja Euronics.Kumpikin tulee saataville väreissä musta, sininen ja lila.Laitteissa on panostettu muun muassa kameroihin. Kumpikin sisältää kolmoiskamerajärjestelmän takana. AfterDawnin Instagram-tilillä tuli jo todettua, että ainakin pimeällä kuvaus on mainiolla tasolla.Myös muut ominaisuudet ovat huipputasolla. Näytöt ovat loistavat kuten myös äänentoisto stereokaiuttimien avulla.Xiaomi 12 Pro ja Xiaomi 12 malleja pyörittää Qualcommin kehittynein piiri eli Snapdragon 8 Gen 1 -prosessori.Xiaomi 12 -mallin sisältä löytyy 4,500 mAh akku jota saa ladattua langallisella 67W turbolatauksella. 12 Pro laittaa vielä paremmaksi, sillä 4600 mAh akkua voi ladata peräti 120 watin latauksella.Vertaa: Xiaomi 12 vs Xiaomi 12 Pro - puhelinten erot Tarkempaa arvostelu laitteista on luvassa parin viikon päästä.