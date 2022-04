OnePlus Nordille julkaistiin ensimmäinen OxygenOS 12 -beetaversio

on saanut päivitettyä OnePlus 9- ja OnePlus 8-sarjan puhelimet Android 12 -käyttöjärjestelmään perustuvalla OxygenOS 12 -käyttöliittymällä. Näiden jälkeen katseet on siirretty edullisempaan mallistoon, sillä OnePlus Nordille on nyt tuotu ensimmäinen avoin beetaversio OxygenOS 12 -käyttöliittymästä.OnePlus Nordin OxygenOS 12 -käyttöliittymä siis toimii Android 12 -käyttöjärjestelmän päällä. OnePlussan foorumilla on julkaistu uuden version tuomat ominaisuudet.Uusi versio tuo mukanaan esimerkiksi akun käyttöikää algoritmien avulla pidentävän ominaisuuden ja erilaisia vaihtoehtoja tummaan tilaan. Lisäksi mukaan kuuluvat itse Android 12:n tuomat uudistukset , kuten yksityisasetusten keskus.Vakaan version julkaisuun todennäköisesti kuluu vielä aikaa, sillä beetaversio sisältää erilaisia bugeja. Muutenkin OnePlussalla on ollut ongelmia päivittämisen suhteen, sillä OnePlus 9:n kohdalla vakaan version jakelu jouduttiin keskeyttämään bugien myötä