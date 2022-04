Motorolan moto g52 tarjoaa 249 eurolla tarkkaa AMOLED-näyttöä, mutta ei 5G-yhteyksiä

jatkaa hyvinkin erikoista tapaansa puskea markkinoille tasaisesti uutta puhelinta. Nyt julkaistiin moto g52 , joka on nimen puolesta jatkoa vain puolisen vuotta vanhalle moto g51 :lle, mutta laitteet eroavat toisistaan paljon.Vertaa: moto g52 vs moto g51 Moto g52:n sisällä on Snapdragon 680 -piiri, joka tarjoaa 4G-yhteydet. Moto g51 on puolestaan 5G-puhelin.Lisäksi eroavaisuutta löytyy etupuolelta. Moto g52:n edessä on 6,6-tuumainen AMOLED-näyttö Full HD+ -tarkkuudella sekä 90 hertsin virkistystaajuudella. Moto g51 5G:n etupuolella on 6,8" Full HD IPS -näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella.Laitteen sisällä on 5000 mAh akku, joka tukee 30 watin latausta. Sisäistä tallennustilaa on 128 / 256 gigatavua ja sitä saa laajennettua muistikortilla. Lsiäsksi laitteessa on USB-C -liitäntä, kuulokeliitäntä sekä jopa hieman yllättäen stereokaiuttimet, joita ei juurikaan Motorolan laitteissa nähdä.

Muita moto g52:n ominaisuuksia ovat 50 megapikselin pääkamera, 8 megapikselin ultralaajakulma, Bluetooth 5.0, NFC, sormenjälkilukija ja Android 12 -käyttöjärjestelmä.Laite on kooltaan 160.98 x 74.46 x 7.99 mm, mutta paino on saatu jätetty aikalailla kevyeen luokkaan, sillä sitä on 169 grammaa.Hintaa laitteella on 249 euroa, mutta Suomen julkaisupäivämäärä ei vielä kerrottu.