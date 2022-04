Polarin uudet juoksukellot sopivat huippujuoksijalle ja juoksuharrastusta aloittavalle

"Juoksu on rakastettu laji eikä sen suosio näytä hiipuvan. Itseasiassa joka neljäs meidän kelloillamme tallennettu harjoitus on juoksuharjoitus. Olemme Polarilla sitoutuneita antamaan ohjausta ja tukea, jotta jokainen voi ylläpitää terveempää ja aktiivisempaa elämäntyyliä. Siksi suunnittelimmekin kaksi upeaa juoksukelloa, jotka molemmat on varustettu kirkkaalla näytöllä, entistä tehokkaammalla prosessorilla, tarkalla rannesykkeenmittauksella ja monipuolisilla harjoitusominaisuuksilla erinomaisen juoksukokemuksen takaamiseksi", Sander Werring, Polar Electron toimitusjohtaja, sanoo.

julkaisi juoksijoille suunnatut Polar Pacer- ja Polar Pacer Pro-juoksukellot. Molemmat uutuuskellot nostavat juoksuharjoittelun uudelle tasolle harjoitus- ja palautumisominaisuuksillaan, jotka auttavat kaiken tasoisia juoksijoita ymmärtämään kehoaan ja harjoitteluaan paremmin.





Kumpikin tarjoaa juoksijalle luotto-ominaisuudet (vauhti, aika, matka, kierrokset ja sekuntikello), vaiheistetut harjoitustavoitteet, useita juoksuprofiileja, juoksukuntotestin, unen ja palautumisen seurannan, erilaisia älykello-ominaisuuksia ja jopa 35 tunnun akunkeston harjoitteluun GPS:llä ja sykkeenmittauksella.

Pacer Pro

Pacer

Kummassakin kellossa on 1,2-tuumainen MIP-värinäyttö (memory-in-pixel), josta juoksijat näkevät tiedot kaikenlaisissa olosuhteissa. Kooltaan kellot ovat 45 x 45 x 11.5 mm ja painoa on 40 grammaa.Laitteet ovat entistä tehokkaampia. Suorituskyky on tuplaantunut Polar Vantage M2 -kelloon nähden. Polarin mukaan käyttöjärjestelmän selaaminen on sulavampaa ja toiminnot reagoivat nopeammin.Pacer Pro on kaksikosta edistyksellisempi. Se on suunnattu huippujuoksijoille. Se eroaa tavallisesta, juoksuharjoittelua aloittavalle suunnatusta Pacer-kellosta sisäänrakennetun ilmanpainemittarin turvin.ilmanpainemittari mahdollistaa juoksutehon mittaamisen automaattisesti suoraan ranteesta ilman ulkoisia sensoreita. Juoksuteho reagoi intensiteetin kasvuun lähes välittömästi, minkä ansiosta se on erinomainen työkalu intervallitreeneihin ja mäkiseen maastoon.Polar Pacer Pro on saatavilla 13.4.2022 alkaen Polarin verkkokaupasta neljässä värissä: Carbon Gray, Snow White, Midnight Blue ja Autumn Maroon. Viides värivaihtoehto, Aurora Green, on saatavilla myöhemmin toukokuussa. Polar Pacer Pron suositushinta on 299 euroa.Polar Pacer on ennakkotilattavissa Polarin verkkokaupasta neljässä värissä: Night Black, Cloud White, Deep Teal ja Purple Dusk. Polar Pacerin suositushinta on 199 euroa ja sen toimitukset aloitetaan toukokuussa 2022.Molemmissa kelloissa on oletuksena silikonirannekkeet. Polar Paceriin on vaihdettavissa mitkä tahansa 20 mm standardipikalukituksella toimivat rannekkeet. Polar Pacer Pron mukana tulee automaattisesti erilliset SHIFT-rannekeliittimet, joiden avulla myös Pro-malliin saa vaihdettua mitkä tahansa 20 mm standardirannekkeet. Uudet erilliset vaihtorannekkeet molempiin malleihin tulee saataville toukokuussa.