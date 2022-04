Loistava puhelintarjous: OnePlus 8T alle 300 eurolla

Toisinaan hieman vanhemman lippulaivapuhelimen ostaminen saattaa olla se kaikkein paras ratkaisu, jos etsii itselleen täydellistä keskihintaista puhelinta. Tälläkin kertaa vaikuttaa vahvasti siltä.vuoden 2020 syksyllä julkaisema lippulaivamallion nyt hurjassa tarjouksessa, sillä puhelin lähtee omaksi 299 eurolla Puhelimen tullessa myyntiin puolitoista vuotta sitten, sen 128 gigatavun tallennustilalla varustettu versio maksoi 599 euroa. Jo tuolloin annoimme OnePlus 8T:lle arvostelussamme 4,5 tähteä viidestä ja suurin miinus puhelimessa oli sen hinnoittelu suhteessa edeltäjäänsä ja kilpailijoihinsa.OnePlus 8T tarjoaa 65W pikalatauksen, 128Hz AMOLED-näytön, vielä nykystandardeillakin mitattuna erittäin hyvät takakamerat ja huippukännykän laatuvaikutelman. Puhelimen suurin heikkous on kenties sen keskinkertainen etukamera, mutta muuta vikaa puhelimessa ei juurikaan - etenkään 299 euron hinnalla - ole.OnePlus 8T on hiljattain saanut myös Android 12 -päivityksen ja puhelimelle on tulossa vielä Android 13 sekä Android 14 -päivitykset , joten käyttöjärjestelmän tukikaan ei ole lakkaamassa vielä pariin vuoteen.Suorittimena puhelimessa on Qualcommin Snapdragon 865, joka päihittää edelleen selkeästi valtaosan tämän hintaluokan nykyisistä piirisarjoista. Lisäksi SD865 oli viimeinen Qualcommin lippulaivoille tarkoitettu piirisarja, jonka kanssa akkukeston sai vielä venymään yli yhden vuorokauden - uusimpien huippuluurien kanssa tuohon temppuun ei enää päästä.Puhelimen tarkemmat speksit löytyvät täältä Tarjoukseen pääset täältä:

Kuten aina, emme tiedä sitä, kauanko tarjous on voimassa tai paljonko jälleenmyyjällä on laitteita varastossa, joten kannattaa toimia nopeasti ettei tarjous mene sivu suun.