Arvostelu: OnePlus 8T - hyvä kännykkä upealla laturilla

Arvostelu: OnePlus 8T

OnePlus on jo vuodesta 2019 lähtien julkaissut kaksi huippuluokan puhelinta samalla kertaa: ns. perusmallin sekä sen yhteyteen tuodun “vieläkin paremman” Pro -mallin. Syksyn 2020 julkaisu muutti kuitenkin tilanteen ja tällä kertaa julkistettiin ainoastaan “perusmalli” eli OnePlus 8T, eli OnePlus 8T Prota ei tullut. Samaan aikaan yhtiö aikoo jättää keväällä 2020 julkaistun OnePlus 8 Pron edelleen myyntiin. Mielenkiinto keskittyykin siihen, onko nyt julkaistu OnePlus 8T vain pieni parannus OnePlus 8 -sarjan perusmalliin, vai haastaako uutuus myös OnePlus 8 Pro -mallin ominaisuuksiltaan. Hintalappu OnePlus 8T:n osalta asettuu 599 euroon, eli julkistushetkellä hinta on sata euroa halvempi kuin keväällä 2020 julkaistun OnePlus 8:n osalta. Saimme uutukaisen testiin jo ennen julkaisua, joten otimme selvää onko OnePlus 8T hintalappunsa arvoinen. Tekniset tiedot Mitat:

160,7mm x 74,1mm x 8,4mm

Paino:

188 grammaa

Näyttö:

6,55 tuumaa, 20:9 -kuvasuhde,

2400 x 1080 pikseliä (402 ppi),

120 Hz FLUID AMOLED,

Gorilla Glass 5

Qualcomm Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri

Adreno 650 -grafiikkasuoritin

8GB / 12 GB LPDDR4X -keskusmuistia ;

128GB / 256 GB tallennustilaa

Pääkameran sensori: Somy IMX586

Pääkamera: 48 megapikseliä, OIS, EIS, f/1,7 aukko

Ultralaajakulmakamera: 16 megapikseliä, f/2,2 aukko, 123 asteen kuvakulma

Makrokamera: 5 megapikseliä

Mustavalkokamera: 2 megapikseliä

16 megapikseiä, EIS, kiinteä kohdennus

Akku:

4500 mAh (ei vaihdettavissa)

Käyttöjärjestelmä:

Android 11 / OxygenOS 11

Muuta:

tupla-SIM, USB PD -standardia tukeva laturi, 65W Warp -laturi

Liitännät:

USB-C / USB 3.1 gen 1

Hinta:

599 euroa (8GB / 128GB)

699 euroa (12GB / 256GB) Ulkonäkö ja rakenne

Aivan ensimmäisenä nykypäivän puhelinta käteen otettaessa katse kiinnittyy näyttöön ja siihen tehtyihin ratkaisuihin. OnePlus 8T ottaa askeleen pois aiemmasta OnePlussan muotoilusta ja hylkää aiemmin käytössä olleen kaareutuvan näyttölasin - OnePlus 8T näyttö on täysin tasainen. Toinen merkillepantava seikka on selkeästi se, että näytön reunukset ovat erittäin ohuet. Etukamera on toteutettu puolestaan ns. punch-hole -tekniikalla, eli lyömällä reikä etukameraa varten näytön vasempaan yläkulmaan. Käytännössä ohuet reunukset ja punch-hole -etukamera tekevät sen, että koko puhelimen etuala on pelkkää valtavaa näyttöpintaa. Kuten toki sopii olettaakin nykyaikaiselta huippupuhelimelta. Puhelimen avaaminen todistaa näytön laadun erinomaiseksi. Valovoimaa on hurjat 1100 nittiä ja värimaailma vaikuttaa jo ensi silmäyksellä tasapainoiselta. Toinen ensituntuma tulee puhelimen rakenteesta ja koosta. OnePlus 8T on painoltaan modernia keskitasoa, painaen 188 grammaa. Leveyttä on suht maltilliset 7,41 cm, joka on juuri siinä rajoilla, että puhelimen käyttö yhdellä kädellä on vielä jokseenkin järkevää. Kuten OnePlussan osalta aina, puhelimen rakenne itsessään on erinomaisen tuntuinen. Alumiininen runko yhdistettynä lasiseen Gorilla Glass -takakuoreen tekee puhelimesta tukevan ja kestävän oloisen. Lisäksi tasaisen näytön tyypillinen huono puoli on onnistuttu kätkemään: näytön ja puhelimen reunuksen välillä ei ole sormella tuntuvaa koloa, vaan tasaisesta näytöstä huolimatta puhelimen näyttö yhdistyy sulavasti itse puhelimen runkoon. Takana kamerat on siirretty aiemmasta OnePlussan sijoittelusta poiketen puhelimen (takaa katsottuna) vasempaan yläkulmaan, suorakulmaiseksi laatikoksi. OnePlussan mukaan kameroiden siirto auttoi mukauttamaan laitteen sisäisiä teknisiä valintoja - mm. antennien sijoittelu on nyt hieman eri kuin aiemmissa OnePlussan huippumalleissa. Takakameroiden paikka on siis täsmälleen sama kuin edullisemman OnePlus Nordin kanssa.

Muilta osin OnePlus 8T mukailee OnePlussan jo lähes tavaramerkiksi muodostunutta muotoilua: laitteen oikeasta reunasta löytyvät sekä virtapainike että kolmivaiheinen kytkin, jolla puhelimen saa kytkettyä äänettömälle, värinätilaan tai tavalliseen tilaan. Luonnollisesti kytkimen ominaisuuksia voi jossain määrin myös räätälöidä asetusten kautta. Eli tuttua kauraa, jos OnePlussan laitteita on pitänyt aiemmin kädessään.

Alareuna ei yllätä sekään. Puhelimen alareunasta löytyy USB-C -liitäntä latausta ja tiedonsiirtoa varten sekä SIM-kortin kelkka. Ja kuten viime vuodet ovat osoittaneet, 3,5mm kuulokeliitäntää ei nähdä tässäkään laitteessa. Lisäksi alareunasta löytyy puhelimen stereokaiuttimen reiät. --yleiskuva puhelimesta pöydällä-- --yleiskuva puhelimesta pöydällä-- Muotoilultaan OnePlus 8T ei yllätä millään tavalla. Se ei tee mitään villejä irtiottoja muotoilunsa osalta, mutta ei myöskään aiheuta minkäänlaisia pettymyksiä. Puhelin yksinkertaisesti näyttää ja tuntuu erittäin laadukkaalta premium-laitteelta, kuten pitääkin. Näyttö Kuten mainittiin, näyttö ei OnePlus 8T:ssä enää kaareudu, kuten edeltäjissään. On hieman makuasia kaipaako kaareutuvan ns. infinity-näytön tuomaa wow-efektiä vai ei. Toisaalta monien mielestä kaareutuva näyttö aiheuttaa turhia virhepainalluksia puhelinta kädessä pitävän kämmenen osuessa näytön reunoihin turhan helpolla.

OnePlus on tälläkin kertaa panostanut uuden mallinsa näyttöön erittäin paljon. Näyttö on 20:9 -kuvasuhteella toteutettu, eli erittäin “pitkulainen” ja tarkkuutta näytöstä löytyy kiitettävästi, tarkalleen ottaen 2400 x 1080 pikseliä. Näytön tarkkuus ei siis ole muuttunut mihinkään edeltäjästään - ja samalla sen suhteen ei ole yritettykään kilpailla OnePlus 8 Pron kanssa (jossa on 3168 x 1440 tarkkuuden näyttö). Valovoimaa puhelimen näytössä on erittäin reippaasti. Toki testaus on tehty syksyn jo saapuessa, mutta ainakin kirkkaassa, kuulaassa syyssäässä puhelimen näyttöä pystyi lukemaan erittäin helposti, myös suorassa auringonpaisteessa. Näyttö on yhdistetty 120Hz virkistystaajuuteen, joka tuo mukanaan sulavuutta jo tavalliseen verkkoselailuunkin, mutta josta hyötyvät etenkin puhelimella esimerkiksi nopeutta vaativia fps-räiskintäpelejä pelaavat. On hieman makuasia onko hyppäys aiemmasta OnePlus 8:n 90Hz näytöstä OnePlus 8T:n 120Hz näyttöön tavalliselle, ei pelejä pelaavalle käyttäjälle mitenkään silmin havaittava. Näytön speksilista on itsessään vakuuttava: 120Hz virkistystaajuus, HDR10+, 6,55 tuumaa, 1100 nitin valovoima ja tarkkuuttakin modernin puhelimen tarpeisiin. Spekseille löytyy myös mielestämme katetta: OnePlus 8T näyttö on erittäin miellyttävä, kirkas ja toistaa värimaailman puhtaasti ja oikein. Takakamerat Takakameroiden sydämenä toimii Sony IMX 586 -sensori, joka on täsmälleen sama, jota myös edeltäjänsä, OnePlus 8, käytti - samoin pikkusisko OnePlus Nord. Laatu on mielestämme edelleen erittäin hyvää ja tasaisen varmaa, eikä tarjoa negatiivisia yllätyksiä. Ainoastaan sensorin pitäminen edelleen samana kummastuttaa, koska markkinoille on kevään 2020 jälkeen tullut selkeästi parempiakin sensoreita tarjolle.

Pääkamera tarjoaa 48 megapikselin tarkkuutta f/1,7 aukolla. Pääkameralla kuvattaessa löytyy kuvan vakautukseen sekä optinen että elektroninen kuvanvakain (OIS ja EIS). Laajakulmakameran sensorina toimii puolestaan Sony IMX 481 -sensori. Laajakulmakameralla voidaan ottaa 16 megapikselin kuvia, aukon ollessa f/2,2. Laajakulmakamera mahdollistaa hulppean 123 asteen kuvakulman. Kolmantena “peruskamerana” takaa löytyy 5 megapikselin makrokamera, joka on tarkoitettu erittäin lähellä (parin, kolmen senttimetrin päässä) olevien kohteiden kuvaukseen. Lisäksi takaa löytyy myös mustavalkokamera, jolla saadaan 2 megapikselin kuvia, mutta joka myös avustaa muita kameroita kuvattaessa. Salaman virkaa toimittaa tupla-LED -salama, joka riitti pimenevissä syysilloissa mainiosti myös hämäräkuvaukseen. --kuva sovelluksesta-- --kuva sovelluksesta-- OnePlus luottaa sisukkaasti omaan, erittäin selkeään ja helppokäyttöiseen kamerasovellukseensa. Ja mikseipä luottaisi - se tarjoaa tavallisia nopeita näpsyjä arvostavalle kaiken oleellisen hyvin helpossa paketissa, mutta mahdollistaa myös Pro-tilan kautta valotusaikojen ja muiden arvojen säätämisen tarkemmin, jos niitä kaipaa. Myös kamerasovelluksen pikavalinnat eri “zoom”-tasoille sekä supermakrokuvaukselle on toteutettu erittäin helppokäyttöisesti. ---video-- ---video-- OnePlus 8T takakameroiden laatu oli kauttaaltaan mainiota. Ei loistavaa, mutta erittäin hyvää. Isosiskonsa OnePlus 8 Pro erottautuu kuitenkin tässä selkeästi parempana kamerapuhelimena kuin OnePlus 8T. Ja tämä ei ole moite, vain asian tilan toteaminen: OnePlus 8T:ssä on hyvä kamera, mutta aivan huippulaadun kamera se ei ole. --hidastusvideo-- --hidastusvideo-- Takakameralla videokuvaus on mahdollista 4K-tarkkuudella 60fps nopeudella. Lisäksi kamera mahdollistaa 480fps hidastusvideoiden kuvaamisen 720p -tarkkuudella. Esimerkkikuvia Etukamera Etukamerassa on OnePlus 8T:n osalta tyydytty yhden linssin ratkaisuun, jossa OnePlus 8T eroaa selkeästi OnePlus Nordista (jossa etukameroita on kaksi). Etukamera ei tarjoa yllätyksiä muutenkaan: tarkkuus on 16 megapikseliä ja aukkona käytetään f/2,4. Videokuvaus etukameran avulla on mahdollista 1080p -tarkkuudella 30fps -nopeudella. Pääsääntöisesti etukamera on pienimuotoinen pettymys, sillä siinä OnePlus ei ole petrannut OnePlus 8T:ssä lainkaan. Etukameran laatu on tavallisiin, nettiin jaettaviin selfieihin aivan mukiinmenevää, mutta mitään huipputason selfiekamera se ei todellakaan ole. Suorituskyky OnePlus 8T tarjoaa täsmälleen samaa suorituskykyä kuin edeltäjänsä, OnePlus 8 ja OnePlus 8 Pro. Käytössä on Qualcommin Snapdragon 865-järjestelmäpiiri ja Adreno 650-grafiikkasuoritin. Keskusmuistia on OnePlussalle tyypilliseen tapaan varsin reippaasti: mallista riippuen tarjolla on joko 8 tai 12 gigatavua LPDDR4X -muistia, joka ei taatusti lopu kesken vaikka sovelluksia olisi isompi nippu yhtä aikaa auki taustalla. Käytännössä OnePlus 8T on näillä spekseillään edelleen yksi markkinoiden nopeimmista puhelimista, mutta minkäänlaista nopeusloikkaa ei tällä kertaa keväällä 2020 esiteltyihin edeltäjiin tehdä, vaan pitäydytään täsmälleen samoissa lukemissa. Suorituskyky on ehdottomasti seikka, johon OnePlus 8T ei todellakaan kaadu: puhelinta on erittäin mielyttävä käyttää: kaikki toimii silmänräpäyksessä ja raskaatkin sovellukset ja pelit suorastaan lentävät puhelinta käytettäessä. Akkukesto ja lataus Jos muutoin OnePlus 8T ei juurikaan asioita muuta edeltäjiinsä nähden, on akkukestossa ja latauksessa tapahtunut merkittävä muutos. OnePlus 8T:ssä on kokoonsa nähden erittäin jykevä 4500 mAh akku, joka on puhelimessa sisäisesti jaettu kahtia. Kahtia jakaminen ei näy käyttäjälle, mutta sillä on mahdollistettu toinen merkittävä muutos.

Tuo muutos on OnePlus 8T:n kenties tärkein uudistus, nimittäin hurja 65W laturi, joka lataa molempia akkupuoliskoja 30W teholla. Käytännössä latausteho tarkoittaa todella, todella hurjia lukemia: vartissa puhelin latautuu puolilleen ja “nollasta täyteen” latauskin onnistuu reilussa puolessa tunnissa. Supernopean latauksen ansiosta ainakin omassa testissämme muuttui lopullisesti tapamme ladata puhelinta: puhelinta ei tullut enää roikutettua laturissa yöllä lainkaan, vaan lataukseen riitti se, että aamulla herättyäni heitin puhelimen laturiin, pesin hampaat ja keitin kupillisen kahvia - ja kas: puhelimen akku olikin jo lähes täynnä. Yksi merkittävä uudistus laturiin tapahtui myös lisätehojen ohella: OnePlussan laturi tukee vihdoin myös USB Power Delivery (USB PD) -standardia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että OnePlus 8T:n mukana tulevalla laturilla voi ladata myös vaikkapa läppäriä, joka tukee USB PD-latausta. USB PD-latauksessa maksimitehot ovat 30W.

Laturin fyysinen koko ei, yllättävää kyllä, juurikaan ole kasvanut edellisen sukupolven 30W latureihin nähden. Painoa on tullut hieman lisää, mutta tilaa laturi vie suurin piirtein saman verran kuin aiempikin OnePlussan laturi. Akkukeston osalta OnePlus 8T on erittäin hyvä. Omassa, erittäin intensiivisessä testissämme, puhelinta ei tarvinnut ladata aamun latauksen jälkeen lainkaan. Aivan kiihkeimmässä testivaiheessa yksi lyhyt latausnykäisy vaadittiin kesken päivän. Arvioisimme että tavanomaisessa käytössä yksi latauskerta riittää helposti vuorokauden, puolentoistakin tarpeisiin. Android 11 ja OxygenOS OnePlus 8T toimitetaan suoraan paketista Android 11 -käyttöjärjestelmällä, tehden puhelimesta yhden ensimmäisistä myyntiin tulleista Android 11 -laitteista. Tai no, itse asiassa kyse on Android 11 päälle kehitetystä OnePlussan omasta käyttöliittymästä, OxygenOS:stä, kuten kaikissa OnePlussan puhelimissa. Mutta räätälöinti on OnePlussan perinteitä kunnioittaen varsin kevyttä, eli OnePlussan kanssa ollaan hyvin lähellä "puhdasta" Android-kokemusta. OnePlussan merkittävimmät ovat räätälöinnit koskevat pääasiassa pelitilaa ja pienen pieniä, toisinaan varsin nerokkaita lisäominaisuuksia, joilla perus-Androidia on viilattu käyttäjäystävällisempään suuntaan. OnePlus lupaa OnePlus 8T:lle sekä Android 12 että Android 13 -käyttöjärjestelmäpäivitykset sekä niiden välillä ilmestyvät kuukausittaiset tietoturvapäivitykset. Lisäksi uutena ominaisuutena OnePlus 8T:ssä voidaan ottaa myös käyttöön aina päällä oleva "tyyni tila", jolloin puhelimen näyttö ei olekaan enää musta sen ollessa pois päältä, vaan tärkeimmät ilmoitukset ja mm. kellonaika näkyvät aina näytöllä. Ominaisuus on hieman omituisen tuntuinen aluksi: tulee olo, että puhelin olisi jäänyt auki, kun näyttö ei olekaan enää musta. Mutta sen käyttöön tottuu varsin nopeasti ja se itse asiassa vähentää tarpeetonta puhelin availua varsin paljon, kun sekä kellonajan että ilmoitukset näkee suoraan näytöstä aina. Sormenjälkilukija OnePlus siirtyi käyttämään näytön alle piilotettua sormenjälkilukijaa jo vuonna 2018 julkaistussa OnePlus 6T:ssä, eikä linja ole sittemmin muuttunut. Aikoinaan in-screen -toteutus oli auttamattoman kömpelö, mutta parissa vuodessa lastentaudeista on päästy eroon ja sormenjälkilukija toimii kuten pitääkin: nopeasti ja varmasti. 5G-yhteydet OnePlus ei ole tänä vuonna julkaissut enää yhtään puhelinta ilman 5G-yhteyksiä, eikä OnePlus 8T tee tässä suhteessa poikkeusta. 5G-modeemina on Qualcommin Snapdragon X55, joka on yleisesti käytetty 5G-piiri kalliimman pään puhelinmalleissa. On hieman maku asia, kuka 5G-yhteyksiä vielä puhelimeensa tarvitsee. Kysymys on toki osittain ns. muna/kana -ongelmasta: 5G-verkkojen peitto on Suomessakin vielä kovin pieni, etenkin kaupunkikeskusten ulkopuolella. Ja kun taas 5G-laitteita ei juurikaan ole, verkkokaan tuskin aivan hurjalla vauhdilla kasvaa pienemmille paikkakunnille. OnePlus 8T:n 3G- ja 4G-yhteydet toimivat aivan yhtä rivakasti kuin niiden pitääkin - ja 5G antaa pienen lisämausteensa soppaan, jos puhelintaan haluaa pitää ns. future-proofina, eli valmiina myös siihen, kun 5G-verkot kuuluvat ympäri Suomea. Yhteenveto OnePlus 8T asettuu 599 euron hintalapullaan (8GB / 128GB -malli, 12GB/256GB -malli maksaa julkaisuhetkellä 699e) erittäin kiihkeästi kilpailtuun hintasegmenttiin, jossa sen pitää kisata sekä Samsungin että Xiaomin laitteita vastaan. Samalla OnePlus 8T:n pitäisi perustella se, miksi kuluttajan kannattaisi ostaa nimenomaan 8T, eikä 400 - 500 euron hintahaarukassa olevaa OnePlus Nordia. OnePlus 8T on loistava puhelin, mutta se on myös pienoinen pettymys: edeltäjään verrattuna uutta ja uudistettua on tullut kovin, kovin vähän. Toisaalta päätöksen ymmärtää: OnePlus 8 Pro päätettiin jättää yhtiön lippulaivamalliksi ja haluttiin julkistaa "parempi, edullinen kasi". Mutta.. Kaikesta huolimatta, onhan OnePlus 8T upea puhelin. Kamerat ovat sen suurin - ja oikeastaan ainoa - heikkous. Ja nekään eivät siis ole millään muotoa kehnoja, mutta parempiakin on tarjolla. Uusi 65W laturi ja 120 Hz virkistystaajuuden näyttö sekä mm. USB PD -standardin tuki ovat erittäin miellyttäviä uudistuksia. Ja kun uudistukset yhdistetään maltilliseen 599 euron hintaan, OnePlus 8T on erittäin houkutteleva puhelin. Mutta tällä kertaa valitettavasti on pakko sanoa että 600 eurolla se ei aivan riitä täyteen viiteen tähteen: kilpailijat hengittävät jo niskaan tässä hintaluokassa - ja painavat etenkin kameroiden osalta jo ohikin.