Näin käytät Motorolan puhelinta tehokkaasti

Kameran nopea käynnistäminen

Taskulampun nopea käynnistäminen

Kuvakaappaus kolmella sormella

puhelimissa käytetään niin sanottua puhdasta Android-käyttöjärjestelmää eli päällisin puolin käyttöjärjestelmä näyttää ja toimii sellaisenaan kuin Google on sen suunnitellut. Motorola on kuitenkin tuonut käyttöjärjestelmään muutamia lisäyksiä, joiden avulla puhelinta pääsee käyttämään entistä tehokkaammin.Nämä lisäykset löytyvät Moto-sovelluksen kautta, joka tulee esiasennettuna puhelimen mukana.Pikatallennus -eleen avulla kameran saa käynnistettyä nopeasti ja helposti.Kameran saa avattua milloin tahansa kääntämällä puhelinta kaksi kertaa nopeasti edestakaisin.Moto-sovellus > Eleet > Pikatallennus.Kameroiden vieressä olevan LED-valon saa Motorolan puhelimessa nopeasti päälle ja pois päältä eleellä.Lamppu menee päälle, kun puhelinta heilauttaa kahdesti nopeasti.Moto-sovellus > Eleet > Nopea taskulamppu.Kuvakaappausten ottaminen on hyvin yleistä, jonka myötä useimmista puhelimista löytyy perinteisen virtapainike ja äänenvoimakkuuden pienennys -napin samanaikaisen painamisen lisäksi muitakin tapoja ottaa kuvakaappauksia.

Pikavalikko virtapainikkeeseen

Jaettu näyttö käyttöön pyyhkäisyllä

Kappaleen vaihtaminen virtapainikkeella

Motorolan puhelimissa on mahdollisuus ottaa kuvakaappaus kolmella sormella. Tämä onnistuu, kun kolmea sormea pitää hetken paikallaan näytöllä.Moto-sovellus > Eleet > Kolmen sormen näyttökuva.Lue myös: Näin otat kuvakaappauksen Motorolan puhelimella Mikäli sormenjälkilukija/virtapainike sijaitsee puhelimen kyljessä, voi tähän asentaa näppärän lisävalikon sovelluksille.Valikko avautuu, kun virtapainiketta napauttaa kahdesti. Valikkoon voi asettaa enintään kuusi sovellusta, työkalua tai yhteystietoa, joille on eniten käyttöä.Moto-sovellus > Eleet > Power touch.Android-käyttöjärjestelmä on jo hyvän aikaa sisältänyt ominaisuuden, jolla näytölle saa näkymään kaksi sovellusta samanaikaisesti.Useimmissa puhelimissa tätä ominaisuutta ei saa kovinkaan nopeasti käyttöön, mutta Motorola on tähän luonut kelpo ratkaisun.Eleen avulla jaetun näytön saa käyttöön, kun näyttöä pyyhkäisee edestakaisin sivulta sivulle.Moto-sovellus > Eleet > Jaa pyyhkäisemällä.Motorolan puhelimilla on helppo vaihtaa kappale seuraavaan tai edelliseen, kun näyttö on sammuksissa.Tämä tapahtuu, kun äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta pitää pohjassa pitkään.Lyhyet painalluksen puolestaan lisää tai vähentää äänenvoimakkuutta.Moto-sovellus > Play > Mediaohjaimet.Kyseinen Moto-sovellus sisältää useita muitakin vaihtoehtoja, joita kannattaa tarkastella puhelimen tehokasta käyttöä ajatellen.Lue myös: