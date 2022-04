Motorolan edge 30 on erittäin ohut ja kevyt

julkaisi edge-sarjaan edge 30 -mallin, joka sijoittuu aiemmin julkaistun edge 30 pron alapuolelle. Samalla se on myös jatkoa viime vuoden edge 20 -mallille.Edge 30:n erikoisuus on sen erityisen ohut rakenne. Muovista rakennetta hyödyntävä puhelin on rungoltaan vain 6,79 millimetriä paksu ja painoa koko laitteella on vain 155 grammaa.Tietenkin kamerat erottuvat selvästi muusta rungosta, jonka myötä voi veikata, että puhelin keikkuu hyvin paljon tasaisella pinnalla. Näin tapahtuu edge 20:n kohdalla . Uusi edge 30 on hieman ohuempi ja kevyempi kuin tämä edeltäjämalli.Vertaa: edge 30 vs edge 20

edge 30

Motorola on laittanut edge 30:n taakse 50 megapikselin pääkameran (OIS), 50 megapikselin ultralaajakulman ja 2 megapikselin syvyyskameran. Kameroiden osalta edge 30 vastaa siis edge 30 pron tarjontaa. Videokuvaus onnistuu 4K 30fps -tasolla pää- ja ultralaajakameralla.Vertaa: edge 30 pro vs edge 30 Edge 30:n etupuolella on 6,5-tuumainen AMOLED-näyttö 144 hertsin virkistystaajuudella. Lisäksi laitteessa on Snapdragon 778G+ 5G, 8 gigatavua RAM-muistia, 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa ja 4020 mAh akku 33 watin latauksella. Laturi tulee pakkauksen mukana.Lisäksi laitteessa on kaksi Nano SIM-korttipaikkaa, stereokaiuttimet, kaksi mikrofonia, Bluetooth 5.2, Wifi 6E, NFC ja Android 12 -käyttöjärjestelmä yhdessä My UX -käyttöliittymän erikoisuuksien kanssa . Käyttöjärjestelmälle luvataan pari päivitystä ja tietoturva päivittyy kolmen vuoden ajan.Motorola edge 30 tulee Suomessa saataville 9. toukokuuta 469 euron suositushintaan