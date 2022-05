HONOR tuo saataville edullisemman hintaluokan HONOR X8- ja X7-puhelimet

"HONOR Magic4 Liten ennakkomyynti lähti onnistuneesti käyntiin. Tänään alkavan virallisen myynnin myötä meillä on ilo tuoda markkinoille lisää vaihtoehtoja älypuhelintemme keskihintaluokkaan. Tuleva X-sarja, johon HONOR X8 ja X7 kuuluvat, täydentää upeasti HONORin älypuhelinmallistoa", sanoo HONOR Suomen markkinointijohtaja Suvi Surenkin.

aloittaa tänään Suomessa HONOR X8 ja HONOR X7 puhelimien myynnin. Tänään alkaa myös aiemmin julkistetun HONOR Magic4 Liten myyntin





X8 ja X7 kuuluvat edullisempaan hintaluokkaan. X8:n suositushinta on 249 euroa ja X7:n 199 euroa. Puhelimet ovat saatavilla kolmessa värissä: hopea Titanium Silver, musta Midnight Black ja sininen Ocean Blue.







HONOR X7

HONOR X8

Kummassakin on 4G-yhteydet Qualcomm Snapdragon 680-piirin myötä. Kummassakin on 6,7-tuumainen LCD-näyttö 90 hertsin virkistystaajuudella, mutta X8:n näyttö on tarkempi Full HD+ -tarkkuuden myötä.Kaksikosta X8 on ohuempi ja kevyempi, mutta vastapainoksi X7 tarjoaa suuremman akun (4000 mAh vs 5000 mAh). Kumpikin tukee 22,5W latausta ja laturi toimitetaan pakkauksen mukana.Kameraosastolla kumpikin tarjoaa 5 megapikselin ultralaajakulman, 2 megapikselin makron ja 2 megapikselin syvyyskameran. Pääkameran osalta laitteet eroavat, sillä X8:ssa on 64 megapikselin kamera ja X7:ssa 48 megapikselin kamera.Ohjelmistokehitykseen HONOR ei suuremmin ole panostanut, sillä kummassakin laitteessa käytetään vanhempaa Android 11 -versiota, jonka päällä toimii Magic UI 4.2 -käyttöliittymä. Järjestelmä tulee päivittymään Android 12 -versioon ja tietoturvaan luvataan pari vuotta päivityksiä.