HONORin 299 euron Magic4 Lite -puhelimessa on nopea lataus ja näyttö

Huaweista itsenäiseksi yritykseksi irronnut globaali teknologiabrändijulkaisee tänään-älypuhelimen Suomessa ja muualla maailmassa.Suomessa puhelimen ennakkomyynti alkaa tänään 19. huhtikuuta. Puhelimen virallinen myynti alkaa 2.5.2022. HONOR Magic4 Lite -älypuhelimen hinta on 299 euroa. Värivaihtoehdot ovat hopea Titanium Silver, musta Midnight Black ja sininen Ocean Blue.Magic4 Lite liittyy osaksi Magic4 -sarjaa, johon kuuluvat Magic4 ja Magic4 Pro Magic4 Liten yksi erikoisuuksista tässä hintaluokassa on tuki 66 watin lataukselle. HONORin mukaan tällä saa ladattua puhelimen 4800 mAh akun tyhjästä 50 prosenttiin 15 minuutissa ja puolessa tunnissa 81 prosenttiin.Virtaa puhelimen luvataan tarjoavan koko päivän ajaksi.Puhelimen paksuus on 8,05 millimetriä ja painon osalta lukema jää kohtuulliseen 189 grammaan. Edessä on 6,81-tuumainen 1080 x 2388 pikselin näyttö, joka tukee 120 hertsin virkistystaajuutta. Näytön reunat ovat kapeat, sillä näyttöä kiertää vain 1,05 millimetrin kehykset.

Piirinä käytetään keskitason Snapdragon 695 -piiriä, joka löytyy esimerkiksi Puhelinvertailun testaamasta Poco X4 Pro 5G -puhelimesta . Tuon puhelimen kohdalla huomioitiin, että kyseinen piiri ei ole erityisen kyvykäs. Piirin ansiosta puhelimessa toimivat 5G-yhteydet.Kuvaaminen onnistuu lähinnä 48 megapikselin pääkameralla, sillä muut kamerat ovat 2 megapikselin makro ja 2 megapikselin syvyyskamera. Videokuvaus onnistuu Full HD -laadulla.