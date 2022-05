Näitä puhelimia suomalaiset hankkivat huhtikuussa

Kuukausi on vaihtunut toukokuuhun. Tämän myötä operaattorit, Veikon Kone ja Gigantti ovat jälleen paljastaneet edellisen kuun myydyimmät puhelimet.Puhelimien myynnin kohdalla jatkuu tuttu trendi, sillä lähes kaikki ovat 5G-puhelimia. DNA kertoo, että kaikista DNA:n myymistä puhelimista jo noin 90 prosenttia on 5G-puhelimia. Telialla 80 prosenttia huhtikuun myydyimmistä puhelimista oli 5G-malleja. Elisan kuluttajalistan top 15 -listan puhelimista 13 oli 5G-malleja.Muutaman kuukauden ajan kärkipaikkaa hallinnut Galaxy A52s 5G on nyt menettänyt sijoituksia. Veikon Koneen listalla tämä puhelin on toisena ja kolmantena kyseinen puhelin DNA:n listalla sekä Telian kuluttajalistalla. Muualla laite on pudonnut kauemmas.Kärkipaikkaa pitää kuitenkin edelleen Samsungin laite. Se on tällä kertaa Galaxy A32 5G . Tämä 199 euron puhelin on kärjessä DNA:n listalla, Elisan kuluttajalistalla sekä Telian yrityslistalla.Totutusti listalta löytyy paljon muita Samsungin laitteita sekä Applelta etenkin iPhone 13 -sarjan malleja.Muiden valmistajien malleista esille voidaan nostaa Xiaomi 11T , joka nousi viidenneksi DNA:n listalla ja Puhelinvertailun arvostelussa hyvin menestynyt OnePlussan tuore OnePlus 10 Pro -lippulaivapuhelin , joka nousi Elisan henkilöasiakkaiden listalla kolmanneksi.

DNA:n myydyimmät puhelimet huhtikuussa 2022

Samsung Galaxy A32 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A22 5G Xiaomi 11T 5G OnePlus 8T 5G Apple iPhone 13 Pro 5G Apple iPhone 13 Pro Max 5G Apple iPhone 12 5G OnePlus 10 Pro 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G OnePlus Nord CE 2 5G Samsung Galaxy A53 5G Apple iPhone 11 Samsung Galaxy S22 5G

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille huhtikuussa 2022

Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy A22 5G OnePlus 10 Pro 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A52s 5G OnePlus Nord 2 5G Apple iPhone 12 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G Xiaomi 11T 5G Apple iPhone 13 Pro Max 5G Apple iPhone 13 Pro 5G Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A52 Samsung Galaxy A53 5G Apple iPhone 13 mini 5G

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille huhtikuussa 2022

Apple iPhone 12 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A32 5G Enterprise Samsung Galaxy A22 5G Apple iPhone 13 Pro 5G Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy S22 5G Samsung Galaxy A13 Apple iPhone 13 mini 5G Apple iPhone 13 Pro Max 5G Samsung Galaxy A52s 5G OnePlus Nord 2 5G Apple iPhone 11 Apple iPhone SE (2022) 5G

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille huhtikuussa 2022

Samsung Galaxy A02s Samsung Galaxy A22 5G Samsung Galaxy A52s 5G Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 13 Pro Max 5G Apple iPhone 12 5G Apple iPhone 13 Pro 5G OnePlus Nord 2 5G OnePlus 10 Pro 5G Samsung Galaxy A52

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille huhtikuussa 2022

Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy Xcover 5 Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy S21 5G Samsung Galaxy A32 LTE Apple iPhone 13 5G Apple iPhone SE 5G Samsung Galaxy A22 5G Samsung Galaxy A52 5G

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet huhtikuussa 2022

Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A22 5G Samsung Galaxy XCover 5 EE Samsung Galaxy A53 5G Apple iPhone SE 5G 2022 OnePlus Nord CE 2 5G Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 13 PRO 5G OnePlus Nord 2 5G

Gigantin myydyimmät puhelimet huhtikuussa 2022

Apple iPhone 13 Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy A52 OnePlus Nord CE Samsung Galaxy A22 Nokia Nokia 5.4 OnePlus 9 OnePlus Nord 2 Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A32

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet huhtikuussa 2022

Apple Watch Series 7 GPS Apple Watch Series 7 GPS+Cellular Suunto 5 Peak Apple Watch SE GPS Samsung Galaxy Watch4 4G OnePlus Watch Huawei Watch GT 3 Honor Band 6 Samsung Galaxy Watch4 Classic 4G Garmin Venu 2 Samsung Galaxy Watch4 BT Huawei Watch Fit Huawei Watch GT 2 Huawei Watch 3 Pro LTE Huawei Band 6

Elisan myydyimmät älykellot huhtikuussa 2022

Honor Band 5 OnePlus Watch Apple Watch Series 7 GPS + Cellular eSIM Spacetalk Adventurer Lasten Älykello eSIM Apple Watch Series 7 GPS Apple Watch SE GPS Apple Watch Series 3 GPS Polar Ignite 2 Garmin Instinct Solar Garmin Vivoactive 4S Samsung Galaxy Watch 4 Garmin Venu 2S Huawei Watch Fit Elegant Polar Grit X Pro Huawei Watch GT 3

DNA ja Elisa julkaisivat listat myös älykellojen ja rannekkeiden osalta. Listat koostuvat kattavasti erilaisista malleista. DNA:n kärkikaksikon muodostaa Applen Watch Series 7-kellot, joiden perässä tulee Suunnon 5 Peak. Elisalla puolestaan kärjessä on Honor Band 5, jota seuraavat OnePlus Watch ja Apple Watch Series 7.