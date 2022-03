Arvostelussa OnePlus 10 Pro - loistava paketti, josta ei juurikaan virheitä löydy

Arvostelu: OnePlus 10 Pro

OnePlussan perinteinen kännyköiden julkaisutahti on muuttunut melkoisesti viimeisen parin vuoden aikana. Vielä taannoin yhtiöllä oli selkeä julkaisutahti: kevättalvella vuoden lippulaivamalli ja syksyllä samasta puhelimesta paranneltu "T"-malli. Tuosta on sittemmin rönsyilty moneen suuntaan ja syksyllä 2021 yhtiö jätti kokonaan julkaisematta 9T -malliston. Joten keväällä 2021 julkaistulle OnePlus 9 -sarjalle saatiin odotella seuraajaa varsin kauan. Tammikuussa 2022 OnePlus vihdoin julkisti uusimman lippulaivansa: OnePlus 10 Pro:n. Tälläkin kertaa julkistuksessa oli monta poikkeusta aiempaan: "perusmallia" eli OnePlus 10:iä ei tullut lainkaan - ja lisäksi uutuus julkaistiin ainoastaan Kiinan markkinoille. Länsimaissa OnePlus 10 Prota jouduttiin odottelemaan aina maaliskuun 2022 lopulle asti ennen uutuuden virallista julkistusta Euroopassa ja muilla markkinoilla. Saimme kuitenkin uutuuden testiimme jo paria viikkoa ennen laitteen länsimaisille markkinoille julkaisua, joten ehdimme tutustua lippulaivamallin saloihin varsin tarkkaan ennen ennakkomyynnin alkamista. OnePlus 10 Pro on OnePlussan ensimmäinen oikea lippulaivamalli sen jälkeen, kun yhtiön sisäistä rakennetta myllättiin isolla kädellä ja OnePlus siirrettiin tiukemmin emoyhtiönsä Oppon talutusnuoraan. Muutamia tähän liittyviä yllätyksiä paljastuikin testijaksomme aikana. Uutuus on tällä kertaa positiviisesti - tai ainakin neutraalisti - yllättävä myös hinnaltaan. Jo vuosien ajan OnePlus hinasi lippulaivamalliensa hintoja joka vuosi aavistuksen ylöspäin, mutta tällä kertaa näin ei käynyt. Itse asiassa tällä kertaa kyseessä on jo toinen hintojen jäädytys: OnePlus 10 Pron julkaisuhetken hinnat ovat täsmälleen samat sekä edeltäjänsä OnePlus 9 Pron että vuoden 2020 OnePlus 8 Pron: edullisempi 128 gigatavun tallennustilalla varustettu malli maksaa 899 euroa. Mutta mitä uutukainen onkaan syönyt sisäänsä... Tekniset tiedot Mitat:

163 x 73,9 x 8,55 mm

Paino:

201 grammaa

Näyttö:

6,7 tuumaa; 3216 x 1440

AMOLED

Toisen sukupolven LPTO: 1 - 120 Hz virkistystaajuus

Corning Gorilla Glass Victus

AMOLED Toisen sukupolven LPTO: 1 - 120 Hz virkistystaajuus Corning Gorilla Glass Victus Järjestelmäpiiri:

Qualcomm Snapdragon 8 gen 1

Muisti:

8 / 128 GB tai 12 / 256 GB

Takakamerat:

Pääkamera: 48Mpix, f/1,8, Sony IMX789, OIS

Laajakulma: 50Mpix, f/1,8, Samsung ISOCELL JN1, 150 asteen laajakulma

Telekamera: 8Mpix, f/2,4, OIS

Laajakulma: 50Mpix, f/1,8, Samsung ISOCELL JN1, 150 asteen laajakulma Telekamera: 8Mpix, f/2,4, OIS Etukamera:

32Mpix

Akku:

5000 mAh

Lataus:

80W SuperVOOC-pikalataus

18W USB-PD -pikalataus

50W AirVOOC langaton pikalataus

5W käänteinen langaton lataus

18W USB-PD -pikalataus 50W AirVOOC langaton pikalataus 5W käänteinen langaton lataus Käyttöjärjestelmä:

OxygenOS 12.1 / Android 12

(tulevat päivitykset)

Muuta:

NFC, 5G, kaksois-SIM

Hinta:

899 euroa (8/128GB) 999 euroa (12/256GB) Ulkonäkö ja rakenne OnePlus ei tälläkään kertaa petä puhelintensa yleisen laatuvaikutelman osalta. OnePlus 10 Pro näyttää ja tuntuu erittäin hyvältä. Puhelimen etu- ja takaosa ovat Gorilla Glass -lasia ja puhelimen runko on valmistettu alumiinista: eli minkäänlaista muovista vaikutelmaa ei pääse syntymään. Ja puhelin tuntuu käteen otettaessa väistämättä laadukkaalta. Etenkin aavistuksen verran karheammaksi valmistettu takakuoren lasipinnoite on erittäin miellyttävän käsiotteen tarjoava. Karhennusta olisi toki voinut viedä vieläkin pidemmälle, sillä puhelin on siitä huolimatta liukas - kuten kaikki muutkin nykypuhelimet. Valitettavasti puhelin on myös kohtuullisen painava: 201 grammaa. Paino voi tuntua merkityksettömältä, mutta hypätessä vaikkapa 160 grammaa painavasta puhelimesta 200 gramman tasoon, painoeron huomaa pitkässä käytössä varsin selvästi.

Puhelimen ulkonäössä vangitseva yksityiskohta on varsin valtavaksi laajentunut takakameroiden alue. Koostaan huolimatta - tai juuri sen vuoksi - OnePlus on kuitenkin löytänyt mielestäni visuaalisesti silmää miellyttävän tavan tuoda kamera-alueen osaksi puhelimen imagoa.

Etupuolelta ei yllätyksiä löydy: koko etupinnan peittävä, varsin maltillisesti sivuille kaareutuva näyttö peittää koko puhelimen etuosaa. Etukamera on toteutettu tyypilliseen tapaan punch-hole -ratkaisulla eli pienellä reiällä näytön vasemmassa yläkulmassa.

Muiltakaan osin OnePlus 10 Pro ei tarjoile mitään järisyttäviä yllätyksiä OnePlussan ystäville. Puhelimen oikealta sivulta löytyvät sekä virtapainike että OnePlussan tavaramerkiksi muodostunut liukusäädin, jolla puhelimen voi siirtää nopeasti äänettömälle tai älä häiritse -tilaan.

OnePlussan alareunasta löytyy USB-C -portti latausta ja tiedonsiirtoa varten, kaiuttimen kolot sekä kaksi SIM-korttia sisäänsä syövä SIM-kortin kelkka. Värivalikoimaa OnePlus on tällä kertaa kaventanut ja vaihtoehtoja on tarjolla tasan kaksi: musta eli Volcanic Black ja vihreä, joka kulkee nimellä Emerald Forest. Näistä testiyksilömme on nimenomaan Emerald Forest -väriteemainen vihreä malli. Näyttö OnePlussan yksi yhtiön itsekin mainitsema ylpeyden aihe ovat aina olleet sen pätevät näytöt. Niin tälläkin kertaa. OnePlus 10 Pro tarjoilee 120 Hz virkistystaajuudella toimivan AMOLED-tekniikkaan pohjautuvan näytön. Näytön koko on 6,7 tuumaa ja se tarjoaa 3216x1440 kuvapisteen erottelukyvyn. Näyttö käyttää uudempaa toisen sukupolven LTPO-tekniikkaa, jonka ansiosta näyttö osaa vaihtaa dynaamisesti virkistystaajuutta sen mukaan, mitä sisältöä näytöllä näytetään. Staattisten sisältöjen, kuvan vaikkapa kuvien ollessa näytöllä, tipahtaa näytön päivitys yhteen kertaan sekunnissa (1 Hz). Nopeaa virkistystaajuutta tukevia pelejä pelatessa taas näyttö päivittää sisältöään 120 kertaa sekunnissa (120 Hz), joka on siis kaksi kertaa useammin kuin joihin "perinteiset" näytöt pystyvät. Dynaaminen virkistystaajuus luonnollisesti säästää akkua ja onpa kyseinen ominaisuus tulossa myös tietokoneiden käyttöjärjestelmiinkin lähitulevaisuudessa. Dynaaminen virkistystaajuus on muuten mainio lisä, mutta valitettavasti OnePlus on ottanut linjakseen sen, että yhtiön pitää erikseen hyväksyä sovellukset, jotka pystyvät käyttämään yli 60 Hz virkistystaajuutta. Tällöin läheskään kaikki ominaisuutta tukevat pelit eivät sitä pysty käyttämään - ennen kuin OnePlus on ominaisuuden hyväksynyt pelille.

Mutta itse näyttö tarjoaa juurikin sitä, mitä pitää. Värit toistuvat erittäin puhtaina ja realistisina, eikä värien kontrastia liioitella turhan paljoa edes puhelimen perusasetuksilla. Värilämpötiloja ja muita värimaailmaan liittyviä muuttujia voi muokata asetusten kautta suhteellisen vapaasti - ja näytön väritoisto taipuu erinomaisen luonnolliseen lopputulokseen. Myös näytön valovoima on erinomainen ja ainakaan keväisessä auringonpaisteessa meillä ei ollut testijaksomme aikana mitään ongelmia näytön luettavuuden kanssa. Kirkkauden osalta näytön pitäisi yltää jopa 1300 nitin valovoimaan automaattisen kirkkaudensäädön ollessa käytössä. Näyttöön OnePlus 10 Pro ei missään nimessä kaadu, vaan yhtiö jatkaa tutulla, laadukkaalla linjallaan myös näytön osalta. Takakamerat OnePlus 10 Pron myötä valmistaja jatkaa yhteistyötään ruotsalaisen valokuvausalan legendan Hasselbladin kanssa. Yhteistyötä on syvennetty tuomalla mukaan uusia värimäärittelyjä ja suodattimia kuvausvaihtoehtoihin - ja osittain myös kuvaussoftan algoritmeihin. Pääkameran sensorina toimii edelleen sama, Sonyn nimenomaan OnePlussalle kehittämä Sony IMX789.

Pääkamera tarjoaa siis 48 megapikselin kuvia, joskin suositeltu kuvaustapa on käyttää 12 megapikselin kuvia, jotka ohjelmallisesti rakennetaan kennon tiedoista. Tosissaan kuvankäsittelyn ottaville on tarjolla myös kuvaaminen täysin softan käsittelemättöminä RAW-kuvina, jolloin kuvien jälkikäsittelyn voi tehdä halutessaan itse. Pääkameran aukkoluku on f/1,8 ja siitä löytyy myös optinen kuvanvakain. Laajakulmakamerassa OnePlus on hypännyt tällä kertaa Samsungin kelkkaan ja ultralaajakulmakameran sensorina toimii Samsung ISOCELL JN1. Laajakulma tarjoaa 50 megapikselin otokset, mutta ilman optista kuvanvakainta. Tässä muuten piilee yksi huomattava ero: Kiinassa tammikuussa julkaistu OnePlus 10 Pro käyttää eri sensoria ultralaajakulmakamerassa kuin kansainvälisille markkinoille julkaistu, testissämme ollut malli. Kiinan versiossa laajakulmakamera on täsmälleen sama kuin vuoden 2021 OnePlus 9 Prossa eli Sonyn sensori. Ultralaajakulmassa uutuutena on maailma ensimmäinen 150 asteen kuvaustila, jolla saadaan taltioitua yhteen kuvaan jo lähes koko ihmissilmän näkemä kuva-ala. Laajempi laajakuvatila pitää tosin kytkeä kamerasovelluksesta erikseen päälle. Vääristymiä korjataan ohjelmallisella käsittelyllä, joka onnistuukin hommassaan varsin hyvin. Kolmantena takakamerana on tarjolla 8 megapikselin, f/2,4 aukolla varustettu telekamera, josta löytyy tällä kertaa myös optinen kuvanvakain. Telekamerassa ei ole tarjolla kilpailijoiden tapaan periskooppilinssiä, jolla saataisiin useita eri polttovälejä käyttöön. Sekä Google että Apple ovat viime aikoina panostaneet kameroissaan etenkin kuvien ohjelmalliseen, "älykkääseen" käsittelyyn ja ovatkin napanneet itselleen paikan parhaiden kännykkäkameroiden kovassa kisassa. Mutta OnePlus 10 Pro pärjää tuossa kisassa erinomaisesti. Kuvat ovat kauttaaltaan laadukkaita, värimaailman pysyessä luonnollisissa sävyissä. Lisäksi hämärässä otettujen kuvien osalta ohjelmallinen käsittely on parantunut aina vain aiempaa paremmaksi. Hämäräkuvauksessa taso on sitä luokkaa, että salamaa ei tarvitse käyttää käytännössä juuri milloinkaan. Iltamyöhään kaupungin himmeässä valossa otetut kuvat ovat täysin selkeitä ja niistä on joskus jopa vaikea päätellä vuorokaudenaikaa. Lähes täydelliseen kamerakokonaisuuteen ainoan pienen kauneusvirheen antoi se, että kameroiden keskinäinen värimaailma ei ole täysin yhtenevä sillä ultralaajakulma antaa useissa tilanteissa asteen kylmempiä kuvia kuin puhelimen muut takakamerat. Mutta kyllä OnePlus 10 Pro ehdottomasti nousee parhaiden kamerakännyköiden listalle - ja korkealle sillä listalla. Etukamera Vihdoinkin... OnePlus on päättänyt viimeinkin uudistaa huippumallistonsa etukameran, vuosien odottelun jälkeen. OnePlus 10 Pro ei kuitenkaan ihan täysin pyörää keksi uudestaan, sillä se käyttää etukamerana täsmälleen samaa Sony IMX615 -kennoa, jota käytettiin myös vuonna 2021 julkaistussa OnePlus Nord 2:ssa. Mutta tätä ei ole mitenkään huono asia, sillä jo tuolloin kehuimme Nord 2:n etukameraa varsin laadukkaaksi peruskameraksi. Ja tämä pitää kutinsa myös OnePlus 10 Pron osalta. 32 megapikselin etukamera on perusvarma, keskitasoa merkittävästi parempaa kuvanlaatua tarjoileva, kiinteällä kohdennuksella varustettu tapaus. Laatu on päivänvalossa jopa erinomaista, mutta laatu kärsii hämärässä otetuissa kuvissa varsin voimakkaasti valon vähentyessä. Mutta loistavia Instagram-selfieitä OnePlussan etukameralla saa - mutta videoneuvottelu syksyn pimeässä iltahämärässä ei välttämättä onnistu. Erinomainen ja toivottu parannus aiempiin OnePlussan huippumalleihin nähden. Esimerkkikuvia

Alla kuvia, jotka on otettu peräkkäisinä hetkinä, puhelimen omalla kamerasovelluksella, oletusasetuksilla. Kuvaryhmät ovat järjestyksessä: ultralaajakulma, pääkamera, telekamera.

Videokuvaus Videokuvauksessa on tarjolla 8K -tarkkuus niille, jotka haluavat ehdottomasti täyttää puhelimensa tallennustilan alta aikayksikön.. Mutta tokihan 8K-tarkkuuden video on erinomaista materiaalia jälkikäsittelyyn ja rajaukseen myöhempiä projekteja varten. Takakameroista ainoastaan pääkamera pystyy 8K -tarkkuuteen. 8K-tilassa ruutunopeus on kiinteästi 24fps. Yleisemmin käytetyllä 4K-tarkkuudella voidaankin sitten kuvata kaikilla takakameroilla, joskin ruutunopeuksista 120fps on saatavilla ainoastaan pääkameralla ja 60fps ainoastaan pääkameralla ja telekameralla. 30fps 4K-videota voidaan kuvata myös ultralaajakulmakameralla. Alla kolme esimerkkiä samasta kohdasta kuvattuna, ensin ultralaajakulmalla 4K-tarkkuudella, 30fps ruutunopeudella, sen jälkeen 4K-tarkkuudella 60fps nopeudella pääkameralla kuvattu video ja lopuksi telekameralla kuvattu video. Etukameran osalta videota voidaan kuvata FullHD-tarkkuudella, 30fps ruutunopeudella. Videoiden laatu on samaa hyvää tasoa kuin kameroiden ottamissa kuvissakin: kirkkaassa päivänvalossa laatu on erinomaista ja hämärässäkin erittäin hyvää. Suorituskyky Jos hyvä näyttö on OnePlussan huippumalliston yksi peruspilareista, on toinen ehdottomasti tinkimätön suorituskyky. Niin tälläkin kertaa: puhelimesta löytyy sirujätti Qualcommin nopein järjestelmäpiiri, Snapdragon 8 gen 1, joka on yksinkertaisesti nopein piiri, mitä Android-kännyköihin on tällä hetkellä olemassa. Ja luonnollisesti nopean järjestelmäpiirin kylkeen on paketoitu myös reilusti käyttömuistia. Edullisempi OnePlus 10 Pro sisältää 8 gigatavua käyttömuistia ja kalliimpi malleista puolestaan 12 gigatavua. Testissämme ollut puhelin oli 12 gigatavun RAM-muistilla varustettu versio. Tehot luonnollisesti näkyvät kaikessa. Erilaiset mittausohjelmat paukuttavat OnePlussan kaikilla mittareilla puhelinten kuninkuusluokkaan. Samaa todistaa myös pari viikkoa kestänyt testijaksomme: puhelin on yksinkertaisesti häikäisevän nopea - kuten tietysti tässä hintaluokassa kuuluukin olla. Mutta isoin mullistus on tapahtunut kuitenkin lämpenemisen osalta. Edellinen Android-huippupuhelinten sukupolvi kärsi armottomasti järjestelmäpiirin ja koko puhelimen kuumenemisesta. Nyt OnePlus on ottanut lusikan kiltisti käteen ja pohtinut asioita uudelleen. Lopputuloksena OnePlus 10 Prossa on nyt entistä tehokkaampi passiiviviilennys, joka pyrkii pitämään puhelimen viileänä myös raskaita sovelluksia ajettaessa. Ja ero onkin tässä suhteessa käsinkosketeltava: siinä missä OnePlus 9 Pro - ja vaikkapa Sony Xperia 1 III - lämpeni häiritsevän lämpimäksi raskasta peliä pyörittäessä, OnePlus 10 Pro pysyy kohtuullisen viileänä raskaissakin testeissä. Edes pikalatausta käytettäessä puhelin ei kuumene häiritsevän paljoa. Akkukesto ja latausnopeus OnePlus 10 Pron yli 200 gramman paino selittyy sen edeltäjäänsä nähden kasvaneella akkukapasiteetilla. Tarjolla on nyt tasan 5000 mAh tarjoava, kahtia jaettu akku, eli kapasiteettia on nyt 500 mAh enemmän kuin OnePlus 9 Prossa.

Latureissa yhtiö on siirtynyt emoyhtiönsä Oppon latureihin, joka sinänsä onkin liiketaloudellisesti fiksu veto. Jo vuosien ajan Oppon ja OnePlussan pikalaturit ovat olleet keskenään ristiin yhteensopivat, joten kysymys on ollut lähinnä semantiikasta. Laturin muotoilu on kuitenkin nyt muuttunut ehkä aiempaa kolhommaksi. Samalla on myös otettu takapakkia iso askel: laturissa itsessään oleva portti on vaihdettu aiemmasta USB-C:stä perinteiseen, isompaan USB-A:han.

Vanhempien lisälaitteiden latauksen kannalta muutos on tietysti ymmärrettävä: nyt vaikkapa nurkista löytyvät vuosia vanhat microUSB-johdot voi halutessaan kytkeä OnePlussan laturiin kiinni. Mutta toisaalta siirtymä USB-C -maailmaan on ollut käynnissä jo vuoden, kahden ajan, joten peruuttaminen historiassa taaksepäin tältä kantilta on hieman erikoinen veto. Ja sitten toinen kummallisuus: jostain syystä OnePlussalla on otettu iso harppaus taaksepäin yleisten standardien osalta. OnePlus 10 Pron mukana toimitettava pikalaturi ei osaa ladata USB-PD -yhteensopivia laitteita lainkaan. Lisäksi puhelin itsessään osaa kyllä pikaladata itseään muiden valmistajien USB-PD -pikalatureilla, mutta korkeintaan 18W nopeudella. OnePlus 9 Pro tuki USB-PD -latausta 45W nopeudella ja sen laturikin tuki USB-PD -laitteiden latausta. Laturi tarjoaa hurjaa 80 watin pikalataustehoa, jolla 5000 mAh kokoon kasvanut akku latautuu täyteen juuri karvan verran yli 30 minuutissa. OnePlus 10 Prosta löytyy myös 50 watin pikalatausta tukeva langaton lataus, mutta mukana laturi pitää ostaa langatonta latausta varten erikseen. Langaton lataus toimii kuitenkin myös kaksisuuntaisesti: langattomalla latauksella varustettuja nappikuulokkeita voi ladata suoraan puhelimen akulla, asettamalla kuulokekotelon puhelimen takakannen päälle ja napsauttamalla käänteisen latauksen päälle asetuksista.

Lataustesteissämme totesimme väitteen latausnopeudesta pitävän paikkaansa: 1 prosentin varaustasosta täyteen lataaminen kesti noin 35 minuuttia. Valitettavasti akkukesto on samaa kehnohkoa tasoa, jota se on ollut kaikissa huippuluokan Androideissa jo parin vuoden ajan: kohtuullisen aktiivisella käytöllä akun saa juuri ja juuri riittämään aamupalapöydästä illan hampaiden pesuun saakka. Mutta vähänkään raskaammalla käytöllä kännykkää pitää käyttää vähintään parin minuutin ajan pikalaturin nokassa, jotta akku ei tyhjentyisi kesken päivän. Tämä ongelma ei ole kuitenkaan ainoastaan OnePlussan ongelma, vaan vaivaa käytännössä kaikkia Snapdragon 888 ja Snapdragon 8 gen 1 -huippukännyköitä. Pikalatauksella toki päivän mittaan kahvin keittämisen lomassa tehty muutaman minuutin lataus pamauttaa akkuun hurjan määrän lisävirtaa. Takavuosiin nähden kehnohko akkukesto yhdistettynä hurjaan latausnopeuteen muuttaa väistämättä tapaa kännykän käytölle: perinteinen "yöksi laturiin" ei ole paras tapa enää nykyaikaisten huippukännyköiden kanssa, vaan pikemminkin tipottainen vartin latailu silloin tällöin päivän mittaan on tapa, johon kannattaa asennoitua. OnePlussan Android OnePlussan Android eli Oxygen OS on ollut myrskyn silmässä viimeisen vuoden, puolentoista ajan. Yhtiön laajennettua mallivalikoimaansa vuodesta 2020 lähtien ovat nopeat ja ajantasaiset Android-päivitykset olleet lähinnä haave vanhasta. Myös yhdistyminen tiukemmin Oppon kanssa on muokannut yhtiön käyttöjärjestelmän kehitystyötä. Vaikka molemmat yhtiöt vakuuttavat kehityspanosten yhdistämisessä olevan hyötyjä, ei niitä ole toistaiseksi juurikaan nähty. OnePlus kyllä vakuuttaa kovasti pääsevänsä takaisin kelkkaan Androidinsa kanssa viimeistään Android 13 myötä. Mutta OnePlussan painiessa hitaiden ja osittain bugisten päivitysten suossa ovat kilpailijat pyyhkäisseet vauhdilla ohi. Vielä viitisen vuotta sitten OnePlussan ostajat pystyivät naureskelemaan Samsungin käyttäjille: Samsung takasi huippuluureilleenkin onnettoman hitaan ja lyhyen päivitysjakson - ja OnePlus oli markkinoiden kunkku tällä alueella. Nyt Samsung tarjoaa jo huikeita neljän ja viiden vuoden päivityslupauksia mallistolleen ja napsii Android 12 päivityksiä halpisluureilleenkin nopeammin kuin OnePlus saa päivitettyä parin vuoden takaisia lippulaivojaan. OnePlus 10 Pron osalta nämä ongelmat eivät tietystikään vielä näy mitenkään: lippulaiva toimitetaan OxygenOS 12.1 -käyttöjärjestelmällä, eli tuoreimmalla Android 12 -versiolla suoraan paketista. Päivitystuen luvataan olevan kolme vuotta julkaisusta eteenpäin, eli oletettavasti puhelimeen pitäisi saapua aikanaan Android-päivityksiä aina Android 15 -käyttöjärjestelmään saakka.

Itse käyttöjärjestelmä on kuitenkin edelleen pitkälti se, mitä OnePlussalta on totuttu odottamaan: pelkistetty, yksinkertainen, nopea ja sulava. OnePlus 10 Prosta ei myöskään löydy esiasennettuna käytännössä mitään ylimääräistä tauhkaa - seikka joka vaivaa monia kiinalaismerkkejä sekä mm. Samsungia. Kevyet muutokset ja räätälöinnit, joita OxygenOS tuo puhtaan Androidin päälle ovat pääsääntöisesti järkeviä, hyödyllisiä ja hyvin toteutettuja. Tällaisia ovat mm. OnePlussan oma pelitila, joka nopeuttaa pelien toimintaa ja tarjoaa pelaajille lisätyökaluja pelaamisen ajaksi sekä Private Safe joka on eräänlainen tiedostojen kassakaappi. Private Safe -tallennustilan voi suojata salasanalla ja sinne tallennetut tiedostot eivät ole lainkaan järjestelmän muiden ohjelmien löydettävissä. OnePlussan Android on edelleen yksi puhtaimmista isojen valmistajien Androideista ja etenkin Googlen Pixel -puhelimia tai Sonyn tuoreita malleja käyttäneet tuntevat olonsa varsin kotoisaksi sitä käyttäessään. Ainoat tummat pilvet OnePlussan OxygenOS:n ympärillä liittyvät yhtiön kykyyn toimittaa päivityksiä jatkossa viime vuosia reippaampaan tahtiin. Parhaat puolet OnePlus 10 Prosta on vaikea nostaa esiin mitään yksittäistä hyvää puolta, sillä puhelin on kokonaisuudessaan erinomainen paketti, jossa juuri mikään osa-alue ei jää pahasti muista jälkeen. Puhelin on laadukkaan oloinen rakenteeltaan ja uusi takaosan hieman karkeampi lasimateriaali vain entisestään korostaa viimeisen päälle hiottuja yksityiskohtia. Näyttö on erinomainen, takakamerat kiilaavat ehdottomasti aivan kärkikahinoihin kun valitaan parhaita kamerakännyköitä ja kännykän yleisestä suorituskyvystä ei ole tingitty pätkääkään. Myös kauan toivottu parannus etukameraan on saatu vihdoin toteutettua ja sekään ei enää kalpene vertailussa kilpakumppaneiden vastaaviin. Moitittavaa Vaikka kokonaisuus onkin erinomainen, aina löytyisi tilaa parannuksille. Niin tälläkin kertaa. Mustat pilvet OnePlussan Android-päivitysten osalta saattavat hillitä ostohaluja - ja aivan perustellusti. Lisäksi yhtiön epämääräinen kolmen vuoden päivityslupaus ei ole enää nykymittapuulla kovinkaan kummoinen. Laitteen varsinaisten ominaisuuksien osalta isoin moite kohdistuu karsittuun USB-PD -standardin tukeen ja uudistettuun, Oppolta lainattuun laturiin. Myös perinteinen, yhden polttovälin telekamera on hieman kyseenalainen valinta huipputason kännykkään vuonna 2022 - vaikka hyvä onkin. Yhteenveto OnePlus 10 Pro on ehdottomasti yksi parhaista kännyköistä maailmassa. Ja se on myös hinnoiteltu niin: selkeäksi premium-puhelimeksi.

Sen verrokkeja eivät ole 400 euron eivätkä edes 500 euron kännykät, vaan yli tuhat euroa maksavat huippuluurit kuten Samsung Galaxy S22 Ultra, uusin iPhone tai vaikkapa Xiaomi Mi 11 Ultra. Niiden kanssa kisatessa OnePlus pärjää itse asiassa erittäin hyvin: se on todellisiin verrokkeihinsa nähden lopultakin varsin edullinen puhelin 900 euron hintalapullaan. Mutta onko muutaman satasen erolla enää merkitystä, kun puhelinten hinnat pyörivät tuhannen euron molemmin puolin? Vaikea sanoa. Isoja eroja ei eri valmistajien huippumallien välillä ole - ja OnePlus haastaa muut tarjokkaat erittäin onnistuneesti. Suosittelemme. OnePlus 10 Pro on erinomainen huippupuhelin.