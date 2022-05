OnePlussan pian julkaistava Nord 2T -puhelin paljastui

OnePlussalta on odotettu uusia edullisia ja keskihintaisia Nord-sarjan älypuhelimia, ja tietojen mukaan julkaisu onkin aivan ovella. Tästä kertoo myös AliExpress-verkkokaupan herkkä liipaisinsormi, jossa tiedot uusista laitteista jaettiin verkkoon jo hieman julkaisua ennen.Voi hyvin toki olla, että OnePlus on antanut kiinalaiskaupalle luvan jakaa tietoja etukäteen, sillä OnePlus ei ole tunnetusti ollut turhan ujo laitteidensa tietojen paljastamisessa etukäteen.AliExpressin sivulla esitellään täysin uusi Nord 2T -puhelin sekä jo Aasiassa julkistettu, mutta nyt lännessä myyntiin tuleva Nord CE 2 Lite.Kuten nimestä voi päätellä, niin Nord 2T on edellisvuoden Nord 2 -mallin seuraaja, joka tuo pieniä päivityksiä keskihintaiseen Android-laitteeseen. Muotoilun osalta takakamera on uudistunut, mutta teknisesti ollaan melko lähellä edeltäjää.

Tärkeimmät uudistukset on tehty uudemman ja nopeamman järjestelmäpiirin sekä akun osalta. Akkukapasiteetti on pysynyt samana, mutta pikalataus on uudessa 80 watin tasolla. Nord 2T:n (8+128Gt) hinta on 399 dollaria.Nord CE 2 Lite on hieman edullisempi, sivuston mukaan 249 dollarilla myytävä, älypuhelin, joka tarjoaa mm. triplakameran 64 megapikselin oletuskameralla, Snapdragon 695 -järjestelmäpiirin, 5000 milliampeeritunnin akun 33 watin pikalatauksella sekä 8 gigatavua RAM-muistia ja 128 gigatavua tallennustilaa.Molemmat hinnat laitteille ovat julkaisutarjouksia, joten hinnat nousevat todennäköisesti alkurynnistyksen jälkeen. Julkaisu tapahtuu 11. toukokuuta eli ensi keskiviikkona.AliExpressin julkaisusta kertoi ensimmäisenä Mobiili.fi