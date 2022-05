Arvostelu: OnePlus Nord 2T - jälleen erinomainen paketti, mutta liian vähän uutta hintaansa nähden

Arvostelu: OnePlus Nord 2T

OnePlus aloitti keskihintaisten puhelinten sarjan vuoden 2020 kesällä, kun yhtiö julkaisi ensimmäisen OnePlus Nord -puhelimen. Puhelin keräsi tuolloin arvostelussamme komeat kehut paketin tasapainoisuudesta. Sittemmin Nord-sarja on laajentunut aina vain uusiin hintapisteisiin, mutta varsinainen "oikea Nord" on myös päivittynyt - viimeksi kesällä 2021, kun OnePlus Nord 2 julkaistiin. Nyt yhtiö on tehnyt mielenkiintoisen tempun ja ottanut käyttöön vanhan tutun "T-mallin", eli pienehkön päivityksen aiempaan versioon nähden - ja julkaisi OnePlus Nord 2T -kännykän. Nord 2T on siis kevyt päivitys vuoden 2021 OnePlus Nord 2 -kännykälle - eli sieltä täältä asioita on pistetty parempaan kuosiin ja tehty kevyttä modernisointia muutenkin. Saimme uutuuden testiin jo ennen puhelimen virallista julkistamista, joten olemme ehtineet tutustua OnePlus Nord 2T:hen jo kaikessa rauhassa ennen sen saapumista kauppojen hyllyille. OnePlus Nord 2T tulee myyntiin Suomessa täsmälleen samalla hinnalla kuin edeltäjänsäkin ilmestymishetkellään, eli 399 eurolla. Samaan aikaan kuitenkin tuohon 300-400 euron hintahaarukkaan on tullut iso tungos, kun käytännössä kaikilta suurilta valmistajilta on tarjolla puhelin juuri tähän hintaluokkaan. Joten, miten uudistus onnistui OnePlussalta..? Tekniset tiedot Mitat:

159,1 x 73,2 x 8,2 mm

Paino:

190 grammaa

Näyttö:

6,43 tuumaa; 2400x1080; AMOLED; 90 Hz

Corning Gorilla Glass 5 -suojaus

Suoritin:

MediaTek Dimensity 1300

Muisti:

6 tai 8 gigatavua käyttömuistia;

128 tai 256 gigatavua tallennustilaa

Takakamerat:

50 megapikselin pääkamera (f/1,8, OIS)

8 megapikselin ultralaajakulmakamera

2 megapikselin mustavalkokamera

Etukamera:

32 megapikseliä

Akku:

4500 mAh

Lataus:

80 watin pikalataus

Käyttöjärjestelmä:

Android 12 / OxygenOS 12

tulevat päivitykset

Muuta:

5G; ei kuulokeliitäntää; ei muistikorttitukea

Liitännät:

USB-C, dual-SIM

Hinta:

8/128GB: 399 euroa

12/256GB: 499 euroa Ulkonäkö ja rakenne

Ulkonäön osalta OnePlus Nord 2T on uudistunut samalla ekä varsin vähän että varsin huomattavasti. Linjoihin on tullut hieman aikuisempaa kulmikkuutta, mutta suurin huomio osuu täysin uusiksi menneeseen takaosan kamera-alueeseen. Kameroille varattu alue noudattelee monelta osin yhtiön lippulaivamallin, OnePlus 10 Pron, muotoilua: nyt kamerakohoumaa ei edes yritetä pehmentää, vaan se on häpeilemättä keskeinen ja selkeästi erottuva osa puhelimen ulkonäköä. Taustan rakenne on mattapintaiseksi hiottua polykarbonaattia ja etulasia suojaa Corning Gorilla Glass 5 -lasimateriaali. Värivaihtoehtoja on kaksi: testiyksilömme harmaa (Gray Shadow) sekä vihertävämpi, vaaleampi malli (Jade Fog). Puhelimen käsituntuma on keskihintaiseksi puhelimeksi mielestäni erinomainen, puhelin tuntuu kaikin puolin tukevalta ja laadukkaalta. Lisäksi taustamateriaalin pintakäsittely harmaassa mallissa oli todella miellyttävän tuntuinen, jo ensimmäisellä kerralla puhelinta käteen otettaessa. Puhelimen paino - 190 grammaa - on tyypillinen nykyaikaisen puhelimen paino. Ei liian painava, mutta luonnollisesti kevyempikin puhelin saisi pitkässä käytössä olla. Mutta tokihan paino ja akun koko ovat yleensä käänteisesti toisiaan korreloivia. Puhelimen näyttö on 6,43 tuumainen ja näyttöön on puhkaistu vasempaan yläkulmaan punch hole -tekniikalla reikä etukameraa varten.

Oikealta kyljeltä löytyvät OnePlussan tavaramerkiksi muodostunut kolmivaiheinen pikakytkin äänten pois kytkemiselle sekä puhelimen virtapainike. Vasemmalta kyljeltä puolestaan löytyy äänenvoimakkuuden säätöön tarkoitettu keinukytkin.

Alareunasta löytyy kaiutinritilä, USB-C -liitäntä sekä paikka SIM-kortille. Muistikorttipaikkaa Nord 2T:stä ei löydy, kuten ei löytynyt edeltäjästäkään. Näyttö Näytön osalta muutoksia Nord 2T:ssä ei ole edeltäjäänsä, Nord 2:een, nähden tehty. Käytössä on siis 6,43-tuumainen, 90 Hz virkistystaajuuden tarjoava AMOLED-näyttö. Näytön tarkkuus on 2400x1080 pikseliä. AMOLED-näytön edut ovat käytössä varsin selvät: musta on oikeasti mustaa ja tummaa käyttöjärjestelmäteemaa käytettäessä myös akkukesto saadaan venymään pidemmäksi, kun tummat alueet näytöltä ovat kokonaan "sammuksissa".

Kuten edeltäjässäkin, näytön kirkkaus on parempaa keskitasoa ja pysyy luettavissa myös kirkkaammalla säällä. Modernien huippupuhelinten näytön kirkkauteen ei Nord 2T kuitenkaan pääse, mutta ei omassa hintaluokassaan joudu häpeämään tältä osin ollenkaan omaa tasoaan. Näytön oletusarvona oleva väritasapaino on varsin hyvin todellisuutta vastaava, mutta halutessaan väritasapainoa voi säätää vapaasti puhelimen asetuksista. Nopealla 90 Hz virkistystaajuudella käyttö on sulavaa, mutta virkistystaajuuden osalta OnePlussalla on hieman ärsyttävä käytäntö: yhtiön pitää erikseen hyväksyä sovellukset, jotka voivat toimia korkeammalla virkistystaajuudella. Suosituimmat pelit ja korkeasta virkistystaajuudesta hyötyvät, yleisimmät sovellukset ovat toki tuettujen listalla, mutta monet harvinaisemmat pelit joutuvat tyytymään perinteiseen 60 Hz virkistystaajuuteen. Näyttö on kuitenkin ehdottomasti OnePlus Nord 2T:n yksi vahvuus, vaikka se ei olekaan muuttunut mihinkään Nord 2:n jälkeen. Takakamerat Myös takakamerat ovat pysyneet täsmälleen samana kuin edeltäjässä, eli tässäkään suhteessa Nord 2T ei ota irtiottoja Nord 2:een verrattuna. Tarjolla on siis 50 megapikselin pääkamera, joka pohjautuu Sonyn IMX 766 -sensoriin, tarjoten f/1,88 aukon. Ultralaajakulmakamerana toimii puolestaan Sony IMX 355 -sensoriin pohjautuva 8 megapikselin kamera. Pääkamerasta löytyy myös ilahduttavasti optinen kuvanvakain (OIS), jonka merkitystä laadukkaille kuville on vaikea ylikorostaa. Kolmas kamera on tälläkin kertaa käytännön elämässä suhteellisen kuriositeetiksi jäävä 2 megapikselin mustavalkokamera, jonka tehtävä on lähinnä avustaa pääkameran kuvien jälkikäsittelyä.

Kamerasovellus on tuttua OnePlussan nykyistä tyyliä, eli noudattaa varsin uskollisesti emoyhtiön Oppon kamerasovellusta. Kamerasovelluksessa on tarjolla lukuisia tekoälyn avustamia kuvaustiloja, joista kenties tärkein on lopulta yökuvaustila. Ammattilaistilassa säätöjä on tarjolla reilusti enemmän, mutta valitettavasti ammattilaistilan säädöt ovat saatavilla ainoastaan pääkameralle, eivät ultralaajakulmalle. Pääkameran laatu on edelleen erinomaista, kuten se oli myös Nord 2T:n osalta. Ainoastaan oletuksena päällä oleva HDR tuppaa puskemaan kuviin liikaa väriä ja sotkee hieman myös kuvien tarkkuutta. Kytkemällä HDR:n pois päältä kuvat ovat erittäin uskollisia todelliselle värimaailmalle ja myös kuvissa olevat yksityiskohdat pääsevät paremmin oikeuksiinsa. Pääkamera kuvaa oletusarvoisesti 12,5 megapikselin kuvia, mutta halutessaan sen voi vaihtaa myös kuvaamaan täydellä 50 megapikselillä. 50 megapikselin tilassa kuvien raakakäsittely jätetään käytännössä kuvaajalle itselleen - ja arkisessa kuvauksessa suosittelemme ehdottomasti pitämään 12,5 megapikselin kuvaustilan käytössä. 12,5 megapikselin asetuksella ja HDR pois kytkettynä OnePlus Nord 2T:n kuvat olivat kauttaaltaan erinomaisia, valaistuksesta riippumatta. Ultralaajakulma ei kuitenkaan pääse pääkameran tasolle laadussa - kuvissa on hieman kohinaa, myös hyvässä valossa. Ja hämärässä otetut kuvat ultralaajakulmalla menevät käytössä olevasta kuvaustilasta riippumatta pahasti liiallista kohinaa sisältäviksi. Ultralaajakulma onkin OnePlus Nord 2T:n kameroista se, jonka olisi toivonut uudistuneen edeltäjäänsä nähden. Nykyisellään se on erinomainen lisä, mutta jää auttamatta jälkeen todellisten huippukännyköiden laajakulmakameroista - kun taas pääkamera on selkeästi hintaluokkaansa selkeästi parempi tapaus. Videokuvauksessa takakamera ja sen optinen kuvanvakain tuottavat jälleen erinomaista laatua. 4K-kuvaus onnistuu pääkameralla 30fps kuvanopeudella ja tarkkuutta FullHD-tasoon laskemalla saadaan käyttöön myös 60fps kuvanopeus. Ultralaajakulma kykenee ainoastaan FullHD-tarkkuuden videokuvaukseen. Takakameroiden osalta yhteenvetona sanottakoon, että OnePlus Nord 2T:n ostaja saa 400 eurolla erinomaisen pääkameran ja hintaan nähden mukiinmenevän laajakulmakameran. Etukamera Etukameran virkaa ajaa sama 32 megapikselin Sonyn sensoriin pohjautuva etukamera, jota myös OnePlussan huippumalli OnePlus 10 Pro käyttää. Etukamera tarjoaa FullHD-tasoista videokuvausta ja digitaalisen kuvanvakaimen. Etukameran laatu on tasaisen varmaa, parempaa keskitasoa - ei mitään todellisen selfie-kameran tasoa, mutta selvästi parempaa kuin vaikkapa OnePlussan vanhemmissa huippumalleissakin nähty 16 megapikselin etukamera pystyi tarjoamaan. Valitettavasti alkuperäisen, ensimmäisen OnePlus Nordin kaltaista kahden etukameran yhdistelmää ei nähdä OnePlus Nord 2T:ssä. Ratkaisua, jossa näytössä oli kaksi kamerareikää, inhosivat monet - mutta monet myös sitä rakastivat. Itselleni erillinen laajakulma-selfie-kamera oli erittäin toivottu lisä, kun kuviin piti saada enemmän ympäristöä mukaan. Mutta sitä ei nyt tällä kertaa saatu, mikä on hieman sääli. Esimerkkikuvia

Alla kuvia otettuna samasta kohdasta, OnePlus Nord 2T:n omalla kamerasovelluksella, perusasetuksilla. Ensimmäinen kuva on aina puhelimen ultralaajakulmakameralla ja toinen pääkameralla.

Alla vielä OnePlus Nord 2T:llä kuvattuja esimerkkivideoita, ylimpänä ultralaajakulmalla kuvattu FullHD/30fps -video, seuraavaksi pääkameralla kuvattu FullHD/60fps video ja alimpana pääkameralla kuvattua 4K/30fps-videota: Suorituskyky OnePlus Nord 2T:n suorituskyvystä vastaa MediaTek Dimensity 1300 -järjestelmäpiiri, joka on hyppäys ylöspäin alkuperäisestä Nord 2:ssa käytetystä Dimensity 1200 -piiristä. OnePlus on pysynyt uskollisena perinteilleen myös RAM- eli käyttömuistin osalta: mallista riippuen sitä on puhelimessa joko 8 gigatavua tai 12 gigatavua. Testiyksilössämme käyttömuistia oli 12 gigatavua. Dimensity 1300 on AnTuTu -testin pohjalta tämä hetken suorituskykyisimpiä keskiluokan järjestelmäpiirejä - se itse asiassa pyyhkii lattiaa parin vuoden takaisilla huipputason Snapdragon -piireillä lähes kaikilta osin. Yhdistettynä reippaaseen käyttömuistiin ja nopeaan suorittimeen, on Nord 2T erittäin sulava liikkeiltään. Puhelin on juuri siinä ja siinä rajoilla, että sitä voisi suositella jopa vakavasti mobiilipelaamisen ottavillekin pelaajille. Tavallisille kuluttajille ja satunnaisille pelaajille Nord 2T:n tehot riittävät erinomaisesti kaikkeen mahdolliseen kuviteltavissa olevaan tarpeeseen. OnePlussan Android Vuosien ajan OnePlussan yksi ehdoton valttikortti oli sen puhdas, sulava ja nopea oma Android-käyttöliittymä, OxygenOS. Valitettavasti tuossa mentiin metsään ja lujaa vauhtia vuoden 2021 lopulla kun yhtiö yhdisti käyttöjärjestelmäkehityksensä emoyhtiö Oppon kanssa. Nyttemmin käyttöjärjestelmä on kyllä edelleen kevyt ja sen mukana ei toimiteta turhia esiasennettuja sovelluksia. Mutta "liekehtivä roskis" on monien käyttämä termi siitä, millä tolalla OnePlussan oman Androidin tila on monella tapaa tällä hetkellä. Aivan noin radikaaliksi en muutosta kuvailisi itse, mutta huolen ymmärrän hyvin. Käyttöjärjestelmä kärsii ärsyttävistä pikkuvioista ja vannoutuneet, vanhemmista Android/OxygenOS -versioista uuteen Android 12 -pohjaiseen hyppäävät tulevat järkyttymään monista visuaalisista valinnoista. Mutta valoa tunnelin päässä toki on: OnePlus on luvannut ottaa ison ryhtiliikkeen Android 13 myötä. Aika näyttää. Käyttöjärjestelmä itsessään on sinänsä edelleen sulava, joskin hieman buginen. Puhelin julkaistiin suoraan Android 12 -käyttöjärjestelmällä ja sille luvataan kahden suuren Android -päivityksen verran tukea, eli tulossa ovat vielä Android 13 ja Android 14. Akkukesto ja latausnopeus Akkukesto OnePlus Nord 2T:ssä on parempaa keskiluokkaa: rankemmassa käytössä saimme testijakson aikana akun riittämään aamuheräämisestä iltamyöhään asti, vaikka käytössä oli näyttö kirkkaimmalla asetuksella sekä 90 Hz virkistystaajuudella koko testijakson ajan. Tuona aikana puhelin keräsi noin 5-6 tunnin ruutuajat joka päivä. Latauksen osalta OnePlus Nord 2T:ssä on menty sekä eteenpäin että taaksepäin sitten Nord 2:n.

Laturina on nyt hurja 80 watin lataustehoa tarjoava järkäle - joka on itse asiassa täsmälleen sama laturi kuin yhtiön lippulaivamallissa, OnePlus 10 Prossa. Laturi täräyttää akun täyteen noin 30 minuutissa ja vartissakin saadaan jo akku yli puoleen väliin täysin tyhjästä ladattaessa. Valitettavasti laturissa itsessään on vanha USB-A -liitin, joten puhtaasta USB-C -maailmasta hypätään askel taaksepäin. Vieläkin isompi miinus tulee siitä, että Nord 2T ei itsessään tue lainkaan USB PD -pikalatausta. USB PD -pikalataus on nykyinen pikalatausten yhteinen standardi, jolla puhelinta kuin puhelinta voi ladata nopeasti, eri valmistajien yhteensopivilla USB PD -latureilla. Useissa aiemmissa OnePlussan malleissa ja latureissa tuki on ollut, mutta Nord 2T:stä sitä ei löydy - ei laturista eikä puhelimesta. Yhteenveto

Ensimmäistä kertaa pitkään aikaan olin todella, todella ihastunut puhelimen ulkonäköön. Tällaiselle "aikuista, ajatonta tyylikkyyttä" arvostavalle puhelimen design oli nappisuoritus. Muilta osin Nord 2T lunasti ne odotukset joita sille etukäteen oli: tuttua, tasaisen varmaa "oikeiden Nord-puhelinten" jatkumoa: erinomaisia kompromisseja, tinkimättä mistään liikaa. OnePlus Nord 2T on kuitenkin vain kevyt päivitys edeltäjäänsä. Käytännössä uutta on ulkonäkö, aavistuksen verran nopeampi pikalataus sekä tuoreempi järjestelmäpiiri / suoritin. Ja tietysti vuoden pidempi Android -päivitystuki on tarjolla myös, kun kyseessä on uudempi malli. Mutta.. Samaan aikaan alkuperäinen Nord 2 on edelleen myynnissä, sata euroa halvemmalla. Jolloin Nord 2T:tä on pakko verrata sekä edeltäjänsä hintaan että muihin kännyköihin, joita saa tällä hetkellä 400 eurolla. Vaikka uudistukset ovatkin tervetulleita, on uudistus kokonaisuudessaan liian pieni - 400 euron suositushinnalla puhelin ei missään nimessä ole viiden tähden nappiostos. Jos (ja todennäköisesti kun) aikanaan hinta laskee alle 300 euron, sen kyvyt nousevat eri tavalla esiin. Loistava ostos se on silti - millään tavalla huonoa puhelinta et saa, jos Nord 2T:n ostat. Mutta aivan 400 euron arvoinen se ei mielestämme ole. Plussat Todella laadukkaan oloinen fyysinen rakenne

Erinomainen pääkamera

Nopea pikalataus

Parempaa keskiluokkaa oleva akkukesto

Todella hyvä AMOLED-näyttö Miinukset Ei USB PD -tukea

Ultralaajakulmakamera korkeintaan keskiverto

Vain osa sovelluksista toimii 90 Hz virkistystaajuudella

Ominaisuuksiinsa nähden hieman liian kallis

Ei telekameraa Vaihtoehdot Noin neljänsadan euron hintaluokka on tällä hetkellä todella kovan kilpailun kourissa. OnePlus Nordin pahimmat vastustajat löytyvät kuitenkin yhtiön omasta valikoimasta: edeltäjää eli OnePlus Nord 2:ta myydään tällä hetkellä sata euroa halvemmalla kuin Nord 2T:tä - ja puhelinten väliset erot ovat varsin marginaalisia. Vertaa Nord 2 ja Nord 2T eroja täällä. Lisäksi loppuvuoden 2020 huippumallia, OnePlus 8T:tä, myydään 399 eurolla tällä hetkellä. Vaikka kyseessä on lähes kaksi vuotta vanhempi puhelin, se pistää Nord 2T:n etenkin kameroiden osalta todella ahtaalle. Muilta valmistajilta on tarjolla myös kovia vastuksia Nord 2T:n hintaluokassa: Samsung Galaxy A53 on samoissa hinnoissa, tarjoten mm. pidemmän Android-päivityslupauksen kuin OnePlus. Vertaa Nord 2T:n ja Samsung Galaxy A53 eroja täällä. Telekameraa kaipaaville taas löytyy vaikkapa Motorola edge 20, joka maksaa jo himpun verran vähemmän kuin OnePlussan uutuus. Vertailu: Motorola edge 20 vs OnePlus Nord 2T. Myös kännyköiden tarjoukset ovat tavallisia juuri tässä hintaluokassa, joten valinnan varaa on varsin reilusti tarjolla.