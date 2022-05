Spotifyn Stations-sovellus lopettaa toimintansa

Spotify esitteli vuonna 2018 uuden erillissovelluksen , jolla se pyrki tarjoamaan radiokuuntelusta pitäville musiikkia erillisellä sovelluksella. Stations (by Spotify) oli käytännössä suositun radiotyylisen striimauspalvelu Pandoran haastaja, mutta ilmeisesti sen toiminta ei ole koskaan noussut kannattavaksi, sillä nyt se on menossa lopullisesti kiinni.Stations-sovellus on ollut saatavilla sekä Androidille että iOS:lle, mutta noin puolentoista viikon päästä palvelu laitetaan kiinni. Sovellukset on jo poistettu molemmista sovelluskaupoista ja kuluvan kuun 16. päivä sovellusten toiminta loppuu.Sovelluksessa käyttäjät ovat voineet kuunnella erilaisia kuratoituja kanavia esimerkiksi vuosikymmenen, musiikkigenren tai bändin perusteella. Spotify tarjoaa tätä nykyä samanlaisia toimintoja, joten Stations-sovelluksen olemassa olo onkin jokseenkin tarpeetonta.Spotify kertoikin TechCrunchille , että käyttäjät voivat helposti siirtyä kuuntelemaan suosikkikanaviaan Spotifyn puolelle.

Spotifyssä omat Stations-sovelluksen kanavat löytyvät erillisestä kansiosta nimeltään Spotify Stations.