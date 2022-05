Hei hei Suunto! Amer myi älykellofirman kiinalaisyritykselle

Kiinalaisfirma myi yhden brändeistään toiselle kiinalaisfirmalle. Tässä ei nyt sinänsä ole mitään sen erikoisempaa, mutta myydyllä brändillä on suomalaisille kokoaan isompi merkitys.Vuonna 2019 perinteinen, kotimainen urheiluvälinevalmistajavedettiin pois pörssistä ja myytiin kiinalaiselle-yhtiölle. Tuolloin kauppasumma oli hulppeat 4,6 miljardia euroa.Mutta nyt uusi omistaja on ilmeisesti muutaman vuoden pohtimisen jälkeen päättänyt karsia rönsyjä ostamastaan yrityksestä ja myy Amerin omistaman älykellovalmistajanSuunto myydään kiinalaiselleille. Yhtiöt eivät paljasta kaupan kauppahintaa. Suunnon tuotekehitys on tähän saakka ollut pitkälti Suomessa, joten aika näyttää tuleeko tähän muutosta. Asiasta uutisoi mm. Helsingin Sanomat Amer keskittyy jatkossa omistamiinsa urheiluväline ja -vaatetusmerkkeihinsä.Kotimaisista toimijoista suomalaisomistuksessa on pysynyt oululainen